"سياسية لا مثيل لها".. شتاينماير يقلد ميركل أرفع وسام ألماني

قلد الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير المستشارة السابقة أنغيلا ميركل وسام الاستحقاق "الصليب الأكبر" لجمهورية ألمانيا الاتحادية اليوم الاثنين (17 أبريل/نيسان 2023) في قصر بيليفو الرئاسي ببرلين.
وحتى الآن لم يحصل بين مستشاري ألمانيا على أعلى وسام تمنحه جمهورية ألمانيا الاتحادية إلا كونراد أديناور وهيلموت كول .
وخلال مراسم تسليمه لميركل إصدارا خاصا من وسام الاستحقاق "الصليب الأكبر" لألمانيا، قال شتاينماير مساء اليوم موجها حديثه لها: "ساعدتم بلادنا على تحقيق نجاح اقتصادي من جديد في ظل تحديات غير مسبوقة على الإطلاق".
وأضاف شتاينماير أنه مسرور لتكريمها على هذا النحو وخاطبها قائلا: "السيدة المستشارة تستحق التكريم على فترة ولايتكم الطويلة بشكل غير معتاد وعلى المسار الاستثنائي لحياتكم السياسية الذي استخدمتم فيه تجربة الديكتاتورية (ميركل عاشت في ألمانيا الشرقية السابقة) من أجل تعزيز الديمقراطية بشكل مقنع".
وأشار شتاينماير إلى أن فترة ولاية ميركل تخللها تتابع أزمات ومواقف استثنائية وأحيانا كانت تتداخل مع بعضها البعض. وأعرب عن اعتقاده بأنه ليس الكثير من الدول تمكنت من اجتياز هذه المرحلة " بالشكل الجيد الذي فعلته جمهورية ألمانيا الاتحادية".
وشارك في حفل الافتتاح المستشار الحالي أولاف شولتس الذي خلف ميركل في منصب المستشارية.
وأمكن لميركل دعوة 20 شخصا لحضور حفل التكريم المحدود الذي تضمن مأدبة عشاء، وتضم قائمة المدعوين - إلى جانب أفراد من عائلة ميركل - العديد من الرفقاء السياسيين، من بينهم رؤساء سابقون لديوان المستشارية؛ توماس دي ميزير ورونالد بوفالا وبيتر ألتماير وهيلغه براون (جميعهم من الحزب المسيحي الديمقراطي).
كما حضر الحفل أول نائب لها خلال توليها المستشارية، فرانتس مونتفيرينغ (الحزب الاشتراكي الديمقراطي)، والمتحدث باسم حكوماتها شتيفن زايبرت، وأوثق موظفيها بياته بومان وإيفا كريستيانزن.
وشغلت ميركل منصب المستشارة من عام 2005 حتى عام 2021 ولا يعلو وسام الاستحقاق الألماني سوى المستوى الخاص منه، والذي يحصل عليه كل رئيس اتحادي تلقائيا عند توليه منصبه، كما يتم منحه فقط لرؤساء الدول الأجنبية.
وفي تصريحات لشبكة التحرير الصحفي "دويتشلاند" الصادرة اليوم الاثنين قالت رئيسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي زاسكيا إسكين إن دافع ميركل كان يتمثل في "الجدية الشديدة والشعور الكبير بالالتزام"، مشيرة إلى أن هذا هو السبب الذي جعلها تمثل ألمانيا بشكل لائق سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي والسبب في أنها اجتازت العديد من الأزمات بحكمة، وقالت إنها "تجاهلت بطريقتها المتواضعة كل ألوان العداء التي يغذيها ازدراء النساء القويات وكراهيتهن".
وتساءل رئيس حزب اليسار مارتين شيرديفان عما إذا كان منح الجوائز لا يزال أمرا مواكبا للعصر وقال إن تقييم أداء ميركل متباين ويحتاج إلى معالجة نقدية أكثر من التكريم.
قبل ميركل حصل المستشاران المحافظان كونراد أديناور وهلموت كول على هذا الوسام.
وفي ذات السياق، صدرت انتقادات لهذا التكريم من الحزب المسيحي الديمقراطي الذي تنتمي إليه ميركل حيث أدلى رئيس لجنة القيم الأساسية في الحزب والمؤرخ اندرياس رودر بتصريحات لصحيفة "تاغيس شبيغجل" الجمعة وصف فيها تكريم ميركل بأنه خطأ مشيرا إلى أن الرئيس الألماني يضر بذلك بالديمقراطية ومصداقيتها.
وانتقد رودر سياسية ميركل المتعلقة بروسيا في ضوء الهجوم على أوكرانيا ووصف هذه السياسة بأنها "أكبر خطأ في السياسة الخارجية منذ عام 1945".
هـ.د/ع.ج.م/ أ.ح (د ب أ)
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