سياسية ألمانية: الانسحاب السريع من أفغانستان "خطأ كبير"

قالت ماري-أغنس شتراك-تسيمرمان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، وهي عضو معنية بشؤون الدفاع في الحزب الديمقراطي الحر (الليبرالي)، إنه بدلا من التفاوض مع طالبان في الدوحة "حتى النهاية"، تم ربط الأمور في إنهاء مهمة حلف شمال الأطلسي "ناتو" بأيام عطلات مثل يوم الاستقلال الأمريكي في الرابع من تموز/يوليو.
وتابعت أنه من اللافت للنظر أن القوات الجوية الأمريكية تواصل الآن هجماتها على طالبان، بعدما غادرت الولايات المتحدة البلاد عمليا بصفتها دولة رائدة، وتسببت بذلك في انسحاب الحلف الدولي من هناك. ودعت السياسية الألمانية إلى ضرورة أن تأتي المساعدة من دول الاتحاد الأوروبي، وقالت: "يتعين على أوروبا دعم المواطنين الأفغان بمساعدات تنموية".
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية كثفت مؤخرًا ضرباتها الجوية في أفغانستان من جديد في ظل الحملة التي تقوم بها حركة طالبان، لكن الطائرات المقاتلة تقلع الآن من خارج أفغانستان (بعد انسحاب القوات من البلاد مؤخرا). وبحسب بيانات الولايات المتحدة، فإن انسحاب واشنطن تم بنسبة تصل إلى 95%.
ووفقا لتصريحات الرئيس الأمريكي جو بايدن، ومن المقرر أن تنتهي المهمة العسكرية الأمريكية في أفغانستان في 31 آب/أغسطس القادم. وكان الجيش الألماني قد أسرع بسحب قواته بناء على طلب الولايات المتحدة الأمريكية. ولا يزال من غير الواضح إذا ما كانت واشنطن سوف تدعم الحكومة في كابول فيما بعد في مواجهة طالبان من خلال ضربات جوية أم لا.
ع.ش/خ.س (د ب أ)
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
يختار فنانو الغرافيتي الأفغان جدران مباني الأغنياء والأقوياء في البلد لإبداعاتهم. مثلهم الأعلى الفنان الانجليزي بانكسي. ويسعون إلى ايصال رسائل اجتماعية بعد قرابة أربعة عقود من الحرب.
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
بعض المواطنين يساعدون الفنانين هنا في تخطيط بعض الرسوم والكتابات. وتعد هذه المجموعة الأولى من نوعها في البلاد. ويقول عميد شريفي، أحد أعضائها: "عندما حدثنا الناس عما سنقوم به أعجبوا بالفكرة".
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
العديد من الأعمال إلهات الفن تُظهر عيونا كبيرة لشخصيات معروفة أو عادية تراقب الشارع وحركة المرور. ويريدون من خلال ذلك التوعية بموضوع الرشوة والفساد في بلدهم الذي يتبوأ أعلى المراتب في سلم الرشوة.
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
"أبي، من أين اتيت بالمال لشراء سيارة جديدة؟". الهدف من مثل هذه الأسئلة هو دفع الأفغان لطرح الأسئلة حول الكثير من الأمور، كما يوضح شريفي عضو المجموعة. الصورة وضعت على جدار احدى الوزارات حيث تنفق الاموال الرسمية في مشاريع وهمية غالبا.
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
كل خامس لاجئ نزحإلى ألمانيا في العام الماضي جاء من أفغانستان. ومنذ انسحاب القوات الدولية في نهاية 2014، تدهور الوضع الأمني بشكل كبير، وتزايدت هجمات جماعة طالبان المتطرفة. العبارة في الصورة تقول" الفرار ليس حلا"
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
في أكتوبر/ تشرين الأول من هذا العام وقع الاتحاد الأوروبي مع الحكومة الأفغانية على اتفاق لإعادة طالبي اللجوء الأفغان إلى بلدهم. وتعهدت كابول باستقبال عدد غير محدد منهم مقابل الحصول على أكثر من أربع مليارات يورو كمساعدات لدعم خطط التنمية في البلد.الغرافيتي يقرأ" هل ستحق الأطفال هذا الحال" في اشارة الى غرق المهاجرين غالبا في طريق الهجرات غير القانونية.
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
حقق الاقتصاد الأفغاني في السنوات الأخيرة بعض النمو بسبب المساعدة الأمنية الدولية. وبعد انسحاب القوات الدولية تضررت المحلات التجارية وفقد الكثيرون عملهم. وحسب البنك الدولي فالاقتصاد الأفغاني حقق عام 2015 نسبة نمو بلغت 1،5 بالمائة فقط.
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كابول- فنانون أفغان يحاربون الفساد والامية والهجرة بالغرافيتي
نسبة من يعرفون القراءة والكتابة في أفغانستان هي من النسب الأدنى في العالم. وحسب تقديرات اليونسكو يستطيع كل شخص بالغ من من أصل ثلاثة القراءة والكتابة. ورغم التوجه الرسمي لاعادة بناء النظام التعليمي ووضع المناهج الصحيحة، الا أن نقص بنايات المدارس والكوادر التدريسية تعيق جهود نشر التعليم والتربية. (الكاتب مونيكا برنابيه، ترجمة: عبد الرحمان عمار)