سياسيات ألمانيات بارزات يطالبن بحماية أفضل للمرأة

دعت سياسيات بارزات في ألمانيا إلى تعزيز دعم المرأة في مواجهة العنف المنزلي. وشكت وزيرة العدل الألمانية كاتارينا بارلي من عدم عثور النساء على الدعم الكافي في الغالب عقب تعرضهن لاعتداءات عنيفة. وكتبت السياسية التي تنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي في مقالة بصحيفة "راين-نيكار-تسايتونغ" الألمانية الصادرة اليوم السبت (24 نوفمبر/ تشرين الثاني 2018) بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الموافق غدا الأحد: "قليل من النساء اللاتي يتعرضن للعنف يبحثن عن مساعدة، وعندما يفعلن ذلك، غالبا ما يحصلن على قليل منها".
وبحسب بيانات المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية، يحاول يوميا في المتوسط رجل واحد في ألمانيا قتل شريكة حياته أو شريكته السابقة. ووفقا للبيانات، لقيت 147 امرأة حتفها العام الماضي في هذا الإطار. كما ترصد الشرطة آلاف من حالات الاغتصاب والإصابة البدنية والتعقب والتحرش الجنسي بالنساء. ووفقا للبيانات، تم الإبلاغ عن حوالي 140 ألف حالة عنف تعرضت لها المرأة من قبل شريك حياتها عام 2017، وتتوقع الشرطة أن الحالات التي لم يتم الإبلاغ عنها أكبر من ذلك بكثير.
وتسعى وزيرة الأسرة وشؤون المرأة فرانتسيسكا غيفي إلى زيادة عروض الإغاثة في بيوت إيواء النساء الهاربات من العنف المنزلي. وبحسب بيانات الوزيرة، يمكن حاليا تقديم الرعاية لـ30 ألف امرأة سنويا في 350 بيت إيواء و600 مركز لتقديم المشورة والدعم.
ومن المنتظر إطلاق برنامج لمناهضة العنف ضد المرأة العام المقبل، والذي تدعم فيه الولايات والبلديات توسيع هياكل الدعم. وسيُخصص للبرنامج في عامه الأول نفقات بقيمة 6.1 مليون يورو، و35 مليون يورو في العام الثاني.
ومن جانبها، طالبت رئيسة حزب الخضر أنالينا بيربوك بتقديم المزيد من الدعم المالي لحماية النساء. وقالت بيربوك في تصريحات لصحف مجموعة "فونكه" الألمانية الإعلامية الصادرة اليوم السبت، إن هناك حاجة لتوفير 4 آلاف مكان على الأقل في بيوت إيواء النساء الهاربات من العنف في ألمانيا. وذكرت بيربوك أن اتفاقية مجلس أوروبا لمكافحة العنف ضد المرأة تنص على توفير مركز للحماية في كل منطقة يقيم بها 7500 نسمة، مطالبة ألمانيا بضمان "استحقاق الحماية".
وبالنسبة للعنف ضد النساء، الذي يمارسه مهاجرون ولاجئون، حذرت بيربوك من أحكام التعميم وقالت "لا جنسية الفرد ولا ديانته تجعله مرتكبا للعنف". وأضافت رئيسة حزب الخضر: "العنف ينشأ عندما تتجمع عوامل محددة، فالتجربة الخاصة للشخص مع العنف، والقدوة الخطأ، ومعايير الذكورة المبررة للعنف، وغياب الآفاق أو مستوى التعليم (كلها) تلعب دوراً و(لذلك) ينبغي تفكيك مثل هذه البنى".
ص.ش/ع.ج (د ب أ، ك ن أ)
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