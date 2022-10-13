 سياسة صفر كورونا ترهق الاقتصاد | DW الأخبار | DW | 13.10.2022

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DW الأخبار

سياسة صفر كورونا ترهق الاقتصاد

قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي، تعمل الصين على تشديد قواعد كورونا الصارمة. لكن السياحة هناك تعاني والمزيد من الناس يعبّرون عن سخطهم علانية.

المزيد من المركز الإعلامي

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الحياة مع آثار الجائحة - ولكن كيف؟ 13.10.2022

العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف

العاصمة برلين تكتسي بألوان الخريف 03.10.2022

دبي: عودة الحياة الطبيعية

دبي: عودة الحياة الطبيعية 19.05.2022

عودة خجولة للسياحة العالمية

عودة خجولة للسياحة العالمية 06.05.2022

المزيد Covid-19 Spezial (Beitraege)

آثار كورونا على الأطفال

آثار كورونا على الأطفال 13.10.2022

اليابان تفتح الحدود للسياح

اليابان تفتح الحدود للسياح 13.10.2022

A woman walks with a grocery bag in the usually bustling landmark of Jemma el-Fnaa, in Marrakech, Morocco, Wednesday, July 22, 2020. Morocco's restrictions to counter the coronavirus pandemic have taken a toll on the carriage horses in the tourist mecca of Marrakech. (AP Photo/Mosa'ab Elshamy)

تراجع الإقبال على التطعيم في المغرب 15.09.2022

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟

كيف تتعامل إسبانيا مع كوفيد 19 بعد رفع إجراءات العزل؟ 08.09.2022

المزيد DW الأخبار

معهد تقسيم لتعليم الرقص الشرقي في مصر. هو الأول من نوعه لتدريب الفتيات على الرقص بطريقة أكاديمية.

معهد للرقص الشرقي في مصر 13.10.2022

تواصل الاحتجاجات في إيران رغم توعد السلطة القضائية بتشديد الأحكام على من وصفتهم بعناصر الشغب.

المطالبة "بإسقاط النظام " من مطالب المحتجين في إيران 13.10.2022

اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة تعود للعصر الروماني في بلدة الرستن في وسط سوريا.

اكتشاف لوحة فسيفساء أثرية نادرة في سوريا 13.10.2022

بوتين يقترح على اردوغان في كازاخستان إنشاء خط أنابيب يمر عبر تركيا ومركز لبيع الغاز للدول الأوروبية.

بوتين واردوغان يلتقيان مرة أخرى في كازاخستان 13.10.2022

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23/03/2022 Im Landesmuseum für Vorgeschichte schauen sich zwei Besucher die Himmelsscheibe von Nebra auf der Virtual-Reality-Brille an. Das originale Exponat befindet sich derzeit in einer Ausstellung in London. Mit Hilfe der VR-Brille können Besucher eine etwa zehnminütige Kunstanimation genießen. Sie führt über auf den Mittelberg bei Nebra, den Fundort der Himmelsscheibe und lässt die Besucher auf einem goldenen Sonnenschiff über den Horizont gleiten. +++ dpa-Bildfunk +++

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