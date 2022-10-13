سياسة صفر كورونا ترهق الاقتصاد

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قبيل انعقاد مؤتمر الحزب الشيوعي، تعمل الصين على تشديد قواعد كورونا الصارمة. لكن السياحة هناك تعاني والمزيد من الناس يعبّرون عن سخطهم علانية.
دفعت جائحة كورونا شركات السياحة في ألمانيا إلى التوجه صوب الرقمنة. ورغم إحراز الكثير من التقدم في تحول السياحة إلى العصر الرقمي، إلا أن نقص الموظفين يشكل تحديا كبيرا.
كشف تقرير حديث عن مساعي يقوم بها الحزب الشيوعي الصيني للتأثير على وسائل الإعلام الدولية. وإزاء ذلك، تطرح تساؤلات حيال كيفية مواجهة خطط بكين؟
يترقب العالم نتائج المؤتمر العشرين للحزب الشيوعي الصيني والذي سيعقد في بكين في 16 من أكتوبر / تشرين الأول المقبل. ويعتقد خبراء أن محور المؤتمر سيكون مساعي الرئيس شي جين بينغ للحصول على فترة ولاية ثالثة.
خمسة عقود من العلاقات المثمرة بين ألمانيا والصين أصبحت بكين وبرلين خلالها شركاء في مئات المشاريع لا سيما الاقتصادية، بيد أن هذه العلاقات بدأت بالفتور والتوتر وأصبح التباعد السياسي يعكس نفسه على العلاقات الاقتصادية.
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