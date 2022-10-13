سياسة صفر كورونا ترهق الاقتصاد

ألمانيا والصين.. فتور في العلاقات بعد 50 عاما من الشراكة العميقة

خمسة عقود من العلاقات المثمرة بين ألمانيا والصين أصبحت بكين وبرلين خلالها شركاء في مئات المشاريع لا سيما الاقتصادية، بيد أن هذه العلاقات بدأت بالفتور والتوتر وأصبح التباعد السياسي يعكس نفسه على العلاقات الاقتصادية.