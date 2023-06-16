سيارة هوندا زد آر في

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مجلة عالم السرعة تختبر سيارة هوندا الجديدة زد آر في الهجين. حجمها أصغر من سيارة هوندا سي آر في، وأكبر من هوندا إتش آر في. سيارة هجين بتصميم حديث وأنظمة مساعدة للسائق مختلفة قليلاً.
أعلنت شركة أودي الألمانية لصناعة السيارات عن دخولها بطولة العالم للفورمولا واحد لأول مرة كمزود للمحركات وذلك بعد موافقة المجلس العالمي لرياضة السيارات التابع للاتحاد الدولي (فيا) على اللوائح الجديدة المتعلقة بالمحركات.
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