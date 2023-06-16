 سيارة هوندا زد آر في | عالم السرعة | DW | 22.06.2023

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عالم السرعة

سيارة هوندا زد آر في

مجلة عالم السرعة تختبر سيارة هوندا الجديدة زد آر في الهجين. حجمها أصغر من سيارة هوندا سي آر في، وأكبر من هوندا إتش آر في. سيارة هجين بتصميم حديث وأنظمة مساعدة للسائق مختلفة قليلاً.

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