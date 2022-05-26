سيارة مرسيدس كهربائية تحت المجهر

غموض يكتنف سياسة ألمانيا تجاه أفريقيا حينما تودع ميركل عالم السياسة

دعم الاستثمارات وإيجاد مواطن عمل وخلق الرفاهية في أفريقيا: هذه هي أهداف السياسة الألمانية الجديدة تجاه أفريقيا. ثم حلت جائحة كورونا فتراجع الاقتصاد، وهذا العام سيتخلى عن الدفة اثنان من مهندسي تلك السياسة، ميركل ومولر.