سيارة مرسيدس كهربائية تحت المجهر

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في حلقة هذا الأسبوع نقوم بتجربة أحدث طراز من سيارات مرسيدس الكهربائية بالكامل. " إي كيو إس" العملاقة التي ترى فيها مرسيدس رمزاً للرفاهية والراحة ومتعة القيادة إلى جانب الحرص على الاستدامة.
دعم الاستثمارات وإيجاد مواطن عمل وخلق الرفاهية في أفريقيا: هذه هي أهداف السياسة الألمانية الجديدة تجاه أفريقيا. ثم حلت جائحة كورونا فتراجع الاقتصاد، وهذا العام سيتخلى عن الدفة اثنان من مهندسي تلك السياسة، ميركل ومولر.
لمساعدة الناس على تحمل التكلفة المرتفعة للأسعار والتضخم المتزايد، قدمت ألمانيا هذا الصيف أسعارًا مخفضة للغاية للنقل العام بتقديم تذكرة شهرية بقيمة 9 يورو. فهل كان المشروع ناجحاً؟ هذا يعتمد على ما تريد الدولة تحقيقه منه.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
في تطور ملفت، صادق البرلمان الأوروبي على العلامات الخضراء لاستثمارات الطاقة شملت الغاز والطاقة النووية وسط أزمة طاقة غير مسبوقة عقب العدوان الروسي على أوكرانيا، قرار له تداعيات بالغة الأهمية وفق خبراء ألمان وأوروبيين.
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