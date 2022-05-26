 سيارة مرسيدس كهربائية تحت المجهر | عالم السرعة | DW | 02.12.2022

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عالم السرعة

سيارة مرسيدس كهربائية تحت المجهر

في حلقة هذا الأسبوع نقوم بتجربة أحدث طراز من سيارات مرسيدس الكهربائية بالكامل. " إي كيو إس" العملاقة التي ترى فيها مرسيدس رمزاً للرفاهية والراحة ومتعة القيادة إلى جانب الحرص على الاستدامة.

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