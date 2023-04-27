 سيارة مرسيدس دبليو 124 الكلاسيكية | عالم السرعة | DW | 11.05.2023

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عالم السرعة

سيارة مرسيدس دبليو 124 الكلاسيكية

لا تزال سيارة مرسيدس دبليو 124 التي أنتجتها مرسيدس بين عامي 1984 و 1997 تعمل في جميع أنحاء العالم. أصبحت السيارة المتوسطة الحجم، البسيطة والقوية رمزا عالميا.

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