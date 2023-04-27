سيارة مرسيدس دبليو 124 الكلاسيكية

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لا تزال سيارة مرسيدس دبليو 124 التي أنتجتها مرسيدس بين عامي 1984 و 1997 تعمل في جميع أنحاء العالم. أصبحت السيارة المتوسطة الحجم، البسيطة والقوية رمزا عالميا.
على مدى عقود، عمل جيفري هينتون على تطوير منتجات متعددة كان أحدها تطوير روبوتات الدردشة القائمة على تقنية GPT. تقدم هينتون باستقالته من عمله على خلفية مخاوف متصاعدة من أضرار جسيمة قد يسببها الذكاء الاصطناعي مستقبلاً.
يقدم الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف لتقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وستصبح السيارات الكهربائية الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة، لكن المشروع يثير انقساما داخل قطاع صناعة السيارات.
أحداث متسارعة ومتلاحقة يشهدها الأردن بين تظاهرات اتخذ بعضها طابعاً عنيفاً ومداهمات أمنية وقتلى من رجال الشرطة من قبل من قالت السلطات إنهم عناصر متطرفة. وكل ذلك يجري على وقع أزمة اقتصادية طاحنة.. فما الذي يحدث في الأردن؟
بالرغم من رصد المكتب الاتحادي لمكافحة الجريمة أعدادا متزايدة من جرائم العنف الجنسي والجرائم الإلكترونية في ألمانيا، هناك مؤشرات إيجابية على تراجع الجريمة التقليدية بسبب الجائحة، فما هي وضعية الجرائم بحسب آخر الإحصاءات؟
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