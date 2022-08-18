سيارة كهربائية مميزة من مرسيدس

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تقدم شركة مرسيدس موديلاً جديدا من " إي كيو إي" الكهربائية، ففئة " أي أم جي" بمحرك بقوة 687 حصانا تضمن متعة قيادة رياضية.
تترقب شركة تيسلا الحصول على الموافقة النهائية لبدء إنتاج مركباتها الكهربائية في أول مصنع ضخم لها في أوروبا، قرب برلين. يأتي ذلك بعد سنتين من الإجراءات الإدارية المعقدة والشكاوي والمظاهرات المعترضة.
مع توقع أزمة غاز بألمانيا في أشهر الشتاء، لا يمر أسبوع دون دعوات جديدة لتوفير الطاقة وتحذيرات من ارتفاع أسعار الغاز. فكيف تستعد الشركات الألمانية التي تعتمد على الغاز بشكل رئيسي لمواجهة نقص محتمل في الإمدادات؟
تعيش السعودية نشوة مع ارتفاع أسعار النفط بسبب تداعيات حرب أوكرانيا. ولكن هذا لن يستمر إلى الأبد. فما مدى واقعية الجهود، التي تشمل مثلا إنشاء منتجعات تزلج على الجليد في الصحراء؛ لتنويع الاقتصاد في النظام الملكي الغني؟
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
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