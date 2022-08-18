 سيارة كهربائية مميزة من مرسيدس | عالم السرعة | DW | 25.08.2022

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عالم السرعة

سيارة كهربائية مميزة من مرسيدس

تقدم شركة مرسيدس موديلاً جديدا من " إي كيو إي" الكهربائية، ففئة " أي أم جي" بمحرك بقوة 687 حصانا تضمن متعة قيادة رياضية.

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