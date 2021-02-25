سيارة كهربائية للحبر الأعظم

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تم استخدام مجموعة متنوعة من السيارات لظهور البابا في الأماكن العامة، ولكن لم تكن من بينها سيارةٌ دون انبعاثات. شركة السيارات الأمريكية فيسكر حصلت على مباركة لسيارة كهربائية إس يو في.
اعتبر البابا فرانسيس العنف ضد المرأة "إهانة لله"، ودعا إلى مزيد من حماية النساء حول العالم وتعزيز دور الأم. كما دعا البابا الحكومات أيضاً لوضع سياسات اقتصادية تهدف إلى إحداث تغيير في نسبة الأموال التي تنفق على الأسلحة.
مع تسارع تفشي المتحور أوميكرون، يلقي وباء كوفيد-19 بظله على احتفالات أعياد الميلاد وسط قيود وتحذيرات. وفيما غاب السياح عن بيت لحم، أقام البابا قداسا مسائيا بكاتدرائية القديس بطرس لنحو 2000 شخص بسبب قيود كورونا في روما.
بعد صدور تقرير اتهمه بعدم اتخاذ إجراءات لمنع ارتكاب انتهاكات جنسية بحق قاصرين، أعرب البابا السابق بنديكت السادس عشر عن "صدمته وخجله"، لكنه رفض تحميله أي مسؤولية، فيما أعرب الفاتيكان عن "شعوره بالعار والندم".
نعى الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير والفاتيكان وقادة ورؤساء دول، رئيس أساقفة جنوب افريقيا السابق الحائز على جائزة نوبل للسلام ديزموند توتو الذي فارق الحياة عن عمر ناهز 90 عاماً.
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