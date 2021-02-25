عالم السرعة

سيارة كهربائية للحبر الأعظم

تم استخدام مجموعة متنوعة من السيارات لظهور البابا في الأماكن العامة، ولكن لم تكن من بينها سيارةٌ دون انبعاثات. شركة السيارات الأمريكية فيسكر حصلت على مباركة لسيارة كهربائية إس يو في.