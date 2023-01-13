سيارة كهربائية آمنة من الصين

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تعتبر السيارات الكهربائية أكثر خطورة من سيارات محرك الاحتراق بسبب البطاريات. لكن شركة "بي واي دي" الصينية للسيارات تطرح بطارية تعد بالأمان التام مقابل سعر لا يقبل المنافسة.
نجح المغرب في توقيع عقود ضخمة مع شركتي بي أم دبليو ورينو لتوريد الكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتطمح المملكة أن تصبح موردا مستداما بعد إكمال سلاسل إنتاج المعدن ومشاريع تدوير البطاريات القديمة.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
بعد اكتشافها "أكبر حقل معروف" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، تسعى السويد حالياً إلى تحقيق استغلال مربح ومستدام لأوروبا. الحقل المكتشف سيمنح القارة العجوز إستقلاليتها عن روسيا والصين في هذا المجال.
بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.
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