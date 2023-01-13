 سيارة كهربائية آمنة من الصين | عالم السرعة | DW | 27.01.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

سيارة كهربائية آمنة من الصين

تعتبر السيارات الكهربائية أكثر خطورة من سيارات محرك الاحتراق بسبب البطاريات. لكن شركة "بي واي دي" الصينية للسيارات تطرح بطارية تعد بالأمان التام مقابل سعر لا يقبل المنافسة.

المزيد من المركز الإعلامي

أكتشاف أكبر مخزون للمعادن النادرة في شمال السويد بحجم مليون طن

السويد: اكتشاف أكبر حقل معادن نادرة في أوروبا بمخزون هائل 13.01.2023

Daniel Albero, der erste, der an der Rally Dakar mit Diabetes Typ-1 teilgenommen hat. Das Foto ist von 2022. Foto: Miguel Ángel Cano Santizo/DW

دانيال ألبيرو: أول مريض سكري يشارك في رالي داكار 12.01.2023

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - حافلات كهربائية في نيروبي ومواضيع أخرى 12.01.2023

REV Check: Vivaro-E

أوبل فيفارو وصفر انبعاثات 05.01.2023

المزيد عالم السرعة

Folge 04 REV (EA: 26.01.2023) bezieht. Titel: REV Check BYDAtto3 BYD, Atto 3, Blade Battery, LFP Battery, E-car, nail test Copyright: DW

الطيران بالطاقة الشمسية 27.01.2023

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - الطاقة الشمسية ومستقبل الطيران 27.01.2023

20.1.2023, REV Check BYDAtto3

أسرع سيارة غولف في البوسنة 27.01.2023

20.1.2023, REV Check BYDAtto3

مدغشقر: سائق الأسبوع وعشقه لرينو "إر فور" 27.01.2023

اقرأ أيضا

01.09.2003 Blick auf den Schaufelradbagger, der zum Abbau von Phosphat bei Khouribga benötigt wird, aufgenommen im September 2003. Foto: Florian Breier

الكوبالت المستدام.. هل يصبح المغرب موردا كبيرا ومنافسا عالميا؟ 24.01.2023

نجح المغرب في توقيع عقود ضخمة مع شركتي بي أم دبليو ورينو لتوريد الكوبالت الذي يستخدم في بطاريات السيارات الكهربائية. وتطمح المملكة أن تصبح موردا مستداما بعد إكمال سلاسل إنتاج المعدن ومشاريع تدوير البطاريات القديمة.

(210419) -- SHANGHAI, April 19, 2021 (Xinhua) -- Journalists interviews a staff member of NIO, a Chinese electric car maker, about new energy car eT7 at its booth during the 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) in Shanghai, east China, April 19, 2021. The 19th International Automobile Industry Exhibition (Auto Shanghai 2021) kicked off at the National Exhibition and Convention Center (Shanghai) Monday. Slated for April 19 to 28, Auto Shanghai 2021 is the first of the world's biggest auto shows to run normally amid the coronavirus pandemic this year. According to the organizer, 1,000 enterprises from all over the world have registered to participate in the auto show, which boasts a total exhibition area of 360,000 square meters with 12 indoor exhibition halls. (Xinhua/Chen Jianli)

السيارات الكهربائية.. هل تستطيع الشركات الصينية المنافسة في أوروبا؟ 24.10.2022

بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟

ARCHIV - 17.12.2009, Schweden, Kiruna: Ansicht des schwedischen Bergbauunternehmens LKAB im Industriegebiet. Im hohen Norden Schwedens sind bedeutende Vorkommen an seltenen Erden entdeckt worden. Wie der schwedische Bergbaukonzern LKAB am 12. Januar 2023 mitteilte, wurden in der Nähe von Kiruna über eine Million Tonnen an Seltenerdoxiden gefunden. Foto: Maja Suslin/Scanpix Sweden/epa/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

السويد تكتشف أكبر مخزون للمعادن النادرة في أوروبا 13.01.2023

بعد اكتشافها "أكبر حقل معروف" للفلزات الأرضية النادرة في أوروبا، تسعى السويد حالياً إلى تحقيق استغلال مربح ومستدام لأوروبا. الحقل المكتشف سيمنح القارة العجوز إستقلاليتها عن روسيا والصين في هذا المجال.

09.03.2018 Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns stehen im Hafen von Emden zur Verschiffung bereit. (zu dpa «US-Automarkt erholt sich - VW, BMW und Audi steigern Absatz kräftig») +++ dpa-Bildfunk +++

الرابحون والخاسرون - توقعات سوق السيارات في عام 2023 31.12.2022

بعد أزمات عديدة، من المحتمل أن يزداد العرض في سوق السيارات في 2023، وتلوح في الأفق خصومات أكبر على السيارات ذات محركات البنزين أو الديزل. فماذا بشأن السيارات الكهربائية؟. توقعات عام 2023 في هذا التقرير.