 سيارة فولكسفاغن آي دي 2 أول | عالم السرعة | DW | 11.05.2023

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عالم السرعة

سيارة فولكسفاغن آي دي 2 أول

فولكسفاغن آي دي 2 أول سيارة كهربائية ستجعل التنقل الكهربائي ممكنًا للجميع اعتبارًا من عام 2025. قدمت فولكسفاغن نموذجا أوليا لسيارة تكلفتها تقل عن 25000 يورو - سيارة كهربائية للسوق الأوروبية

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