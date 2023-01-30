سيارة صينية تنافس بي إم دبليو ميني

العلاقة مع الصين- هل تفتح أوروبا "صندوق باندورا" المليء بالشرور؟

أثار تضامن الصين العلني مع روسيا استياء مسؤولي الاتحاد الأوروبي. ورغم المخاوف من احتمالية أن تُقدم بكين على تسليح موسكو، إلا أنه في الوقت نفسه لا يرغب التكتل الأوروبي في انتهاج سياسة إدارة الظهر للصين.