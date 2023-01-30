 سيارة صينية تنافس بي إم دبليو ميني | عالم السرعة | DW | 23.03.2023

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عالم السرعة

سيارة صينية تنافس بي إم دبليو ميني

تستعد شركة غريت وول موتورز الصينية لطرح فئة " أورا فونكي كات" الكهربائية الشبيهة إلى حد كبير بفئة ميني من بي إم دبليو. فهل ستتمكن السيارة الصينية المزودة بأنظمة مساعدة متطورة من منافسة الشركات الألمانية؟ أم أن سعرها مرتفع جداً؟

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