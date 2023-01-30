سيارة صينية تنافس بي إم دبليو ميني

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تستعد شركة غريت وول موتورز الصينية لطرح فئة " أورا فونكي كات" الكهربائية الشبيهة إلى حد كبير بفئة ميني من بي إم دبليو.
فهل ستتمكن السيارة الصينية المزودة بأنظمة مساعدة متطورة من منافسة الشركات الألمانية؟ أم أن سعرها مرتفع جداً؟
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" عن عزمها تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. فما هي مميزاتها؟
أثار تضامن الصين العلني مع روسيا استياء مسؤولي الاتحاد الأوروبي. ورغم المخاوف من احتمالية أن تُقدم بكين على تسليح موسكو، إلا أنه في الوقت نفسه لا يرغب التكتل الأوروبي في انتهاج سياسة إدارة الظهر للصين.
تتهم بكين واشنطن بمحاولة احتواء التطور والتنمية في الصين. وإزاء ذلك تسعى القيادة الصينية لتعزيز نفوذها الدبلوماسي على الصعيد الدولي وسط تصاعد التوتر مع واشنطن، بيد أن خبراء يقولون إن تأثير ذلك قد يكون محدودا في الواقع.
على هامش فعالية عن التجسس والمخاطر السيبرانية على الاقتصاد الألماني، حذرت الاستخبارات الداخلية الألمانية من مواجهة مخاطر كبيرة عند استخدام تطبيق تيك توك خصوصاً لموظفي الحكومة الألمانية.
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