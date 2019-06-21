سيارة شوماخر الذهبية في مزاد علني بأبوظبي

فيراري F2000، السيارة الأسطورية التي فاز بها بطل العالم في سباقات الفورمولا وان، سبع مرات الألماني ميشائيل شومخار، سباق النمسا المثير للجدل آنذاك، ستعرض في المزاد العلني وذلك في ختام الجولة الأخيرة لبطولة العالم في سباقات الفورمولا التي تقام في أبو ظبي بالإمارات، وفق ما كشف عنه موقع موتور شبورت توتال كوم.

ولأن سباق أبو ظبي مغناطيس لأثرياء العالم، ارتأت شركة المزادات البريطانية RM Sotheby's الانتظار إلى غاية نهاية الموسم لإطلاق مزاد سيكون استثنائيا بجميع المقاييس، نظرا لنوعية السيارات المعروضة للمزاد والتي تتضمن إلى جانب سيارة شومخار، سيارة فيراري F40 من موسم 1990 تحمل توقيع بطل العالم سيباستيان فيتل.

يذكر أن فيراري F2002، فاز بها ميشائيل شومخار في ذلك الموسم بسباق إيمولا بإيطاليا، ثم على حلبة نيفير مانيي كور بفرنسا، وأخيرا سباق النمسا الذي أثار جدلا واسعا، لأن رئيس فريق فيراري جون تود آنذاك طلب من البرازيلي روبنز باريكيلو فسح الطريق لشومخار حتى يتمكن الأخير من الفوز.

بعد ذلك وعلى منصة التتويج قام شومخار بجر بريكيلو إلى وسط المنصة أي إلى الدرجة المخصصة للفائز وسلمه الكأس، وهو ما اعتبره اتحاد سباقات سيارات الفورمولا وان (فيا) خرقا لبروتوكول المسابقة وعاقب فيراري بغرامة قدرها مليون دولار أمريكي.

و.ب