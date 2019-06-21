سيارة شوماخر الذهبية في مزاد علني بأبوظبي

فيراري F2000، السيارة الأسطورية التي فاز بها بطل العالم في سباقات الفورمولا وان، سبع مرات الألماني ميشائيل شومخار، سباق النمسا المثير للجدل آنذاك، ستعرض في المزاد العلني وذلك في ختام الجولة الأخيرة لبطولة العالم في سباقات الفورمولا التي تقام في أبو ظبي بالإمارات، وفق ما كشف عنه موقع موتور شبورت توتال كوم.
ولأن سباق أبو ظبي مغناطيس لأثرياء العالم، ارتأت شركة المزادات البريطانية RM Sotheby's الانتظار إلى غاية نهاية الموسم لإطلاق مزاد سيكون استثنائيا بجميع المقاييس، نظرا لنوعية السيارات المعروضة للمزاد والتي تتضمن إلى جانب سيارة شومخار، سيارة فيراري F40 من موسم 1990 تحمل توقيع بطل العالم سيباستيان فيتل.
يذكر أن فيراري F2002، فاز بها ميشائيل شومخار في ذلك الموسم بسباق إيمولا بإيطاليا، ثم على حلبة نيفير مانيي كور بفرنسا، وأخيرا سباق النمسا الذي أثار جدلا واسعا، لأن رئيس فريق فيراري جون تود آنذاك طلب من البرازيلي روبنز باريكيلو فسح الطريق لشومخار حتى يتمكن الأخير من الفوز.
بعد ذلك وعلى منصة التتويج قام شومخار بجر بريكيلو إلى وسط المنصة أي إلى الدرجة المخصصة للفائز وسلمه الكأس، وهو ما اعتبره اتحاد سباقات سيارات الفورمولا وان (فيا) خرقا لبروتوكول المسابقة وعاقب فيراري بغرامة قدرها مليون دولار أمريكي.
و.ب
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
البداية مع سباق الكارت
وُلد ميشائيل شوماخر في الثالث من يناير/ كانون الثاني 1969 خارج مدينة كولونيا. البطل الألماني، بدأ مسيرته الرياضية مثل عديد من سائقي فورمولا1 بسباقات الكارت. استطاع أن يحصل على رخصة الكارت في عمر 12 عاما. شوماخر حصد ألقابا في بطولة الكارت بألمانيا وخارجها، قبل أن ينضم إلى سباق السيارات ذات المقعد الواحد في 1988. الصورة مأخوذة له عام 2011، وهو إلى جانب شقيقه رالف.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
بداية الفورمولا 1
قد يفاجئ البعض حين يعلم أن شوماخر لم يشارك لأول مرة في الفورمولا ضمن فريق بينيتون، ولكن مع الأردن في عام 1991. وفي نفس العام، انضم لفريق "بينيتون" وحصل على "سباق الجائزة الكبرى" في بلجيكا، بدءًا من السباق الأول.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
الانتقال إلى بينيتون
سيواصل شوماخر مسيرته في خمس سباقات أخرى عام 1991، بعد أن وقع مع كاميل بينيتون فورد. حصل على أربع نقاط في بطولة السائقين في عامه الأول، مما جعله يحتل الترتيب 14 في تلك السنة.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
الفوز بالجائزة الكبرى الأولى
بعد عام واحد من ظهوره الأول في الفورمولا واحد، فاز بأول لقب في سباق الجائزة الكبرى في سباق فرانكورشان. حيث ساعد البريطاني نايجل مانسيل، الذي سيفوز ببطولة السائقين في عام 1992، برفع كأسه الذي حصل عليه في الدورة التي سيصفها شوماخر لاحقا بأنه المسار المفضل لديه. أنهى شوماخر الموسم بحصوله على المركز الثالث في بطولة السائقين برصيد 53 نقطة.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
لقب السائق الأول
بعد عامين من بدء مساره، ترك شوماخر منافسيه وراءه ليحصل على المرتبة الأولى في موسم 1994. الموسم شهد كذلك وفاة آرتون سينا ورولان راتزنبرجر. في الصورة، يحتفل شوماخر بلقب أول سائق له في أديلايد، أستراليا، مع فريق بونيتين. في عام 1995، نجح في الدفاع عن اللقب ضمن نفس الفريق.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
على متن فيراري
عام 1996، وقع ميشائيل شوماخر مع "فيراري"، حين كان في أوج عطائه ونجاحه في الفورمولا واحد. مع فيراري، حصد شوماخر خمسة ألقاب متتالية بين عام 2000 إلى 2004. ويظهر شوماخر في الصورة وهو يحتفل، عام 1996، بفوزه الأول ضمن فريقه الجديد في سباق الجائزة الكبرى الإسباني.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
شوماخر ليس ملاكاً
لم يكن شوماخر محظوظا عام 1997، إذ خرج عن حلبة السباق وصدم سيارة جاك فيلنوف بينما كان الكندي يحاول تجاوزه. بسبب الاصطدام أقصى الاتحاد الدولي للسيارات شوماخر لموسم 1997 بأكمله.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
إغلاق القوس
فاز شوماخر بسباق 91 من مسيرته في الفورمولا واحد في شنغهاي عام 2006. وسيتحول إلى أن يكون آخر فوز في مسيرته بالفورمولا واحد. في نهاية الموسم، تقاعد اللاعب البالغ من العمر 37 عاماً من السباق، لأنه احتل المركز الثاني في ترتيب السائقين. في عام 2007 بدأ العمل كمستشار لفيراري.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
يجرب قدراته دائما
خلال الفترة التي قضاها في سباق فورميولا 1، مارس شوماخر سباق الدراجات النارية، وفي أوائل عام 2009 تعرض لحادث أثناء اختبار سيارته هوندا 1000 CBR-Fireblade. الحادث أضر بفقرة في ظهره وأسفل جمجمته. وقد أجبره ذلك على إلغاء العودة إلى مضمار السباق المخطط له في عام 2009.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
العودة والتقاعد الدائم
في عام 2010، عاد شوماخر إلى مرحلة فورمولا 1 الكبرى مع مرسيدس، ونال نجاحا محدودا. في سباق الجائزة الكبرى الأوروبي عام 2012 بفالنسيا الإسبانية، حل شوماخر في المركز الثالث. في عمر 43 سنة، سيكون شوماخر أقدم متسابق يصل إلى المنصة. وسوف يتقاعد شوماخر (مرة أخرى) بعد موسم 2012.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
حادث تزلج
في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2013، فقد البطل الألماني السيطرة بينما كان يتزلج في منطقة جبال الألب الفرنسية. شوماخر اصطدم رأسه بصخرة. وعلى الرغم من ارتدائه للخوذة، تعرض لإصابة خطيرة في الرأس. وخضع لعملية جراحية ودخل في غيبوبة مستحدثة طبيا. في يونيو/ حزيران 2014، أعلنت إدارته أنه استيقظ من غيبوبته. منذ ذلك الحين، بقي شوماخر البالغ من العمر 50 عاما من عمره اليوم في منزله بسويسرا.
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ميشائيل شوماخر: خمسون عاماً على ولادة أسطورة فورمولا 1
شوماخر الثالث في الفورمولا 1؟
ميشائيل ليس العضو الوحيد في عائلة شوماخر في الفورمولا واحد، شقيقه الأصغر رالف قاد لصالح الأردن وليامز وتويوتا في الفترة ما بين 1997 و 2007، وفاز بستة سباقات. ميك نجل ميشائيل (في الصورة أعلاه) فاز ببطولة FIA F3 الأوروبية عام 2018، ويرجح أن ينتقل في 2019 إلى Formula 2.تشاك بينفولد/ مريم مرغيش.