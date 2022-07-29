 سيارة ذاتية القيادة في الصين | عالم السرعة | DW | 13.10.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

عالم السرعة

سيارة ذاتية القيادة في الصين

في الوقت الذي حظرت فيه الصين استخدام سيارات تسلا في بعض الأماكن، طرحت سيارة ذاتية القيادة تتميز ببنك معلومات ضخم وذكي قد يكون بداية لنزاع تقني بين الصين والولايات المتحدة.

المزيد من المركز الإعلامي

26.04.2022, China, Taiwanstraße, The U.S. Navy's Arleigh Burke-class guided-missile destroyer USS Sampson (DDG 102) conducted a routine Taiwan Strait transit Tuesday, April 26, 2022. China protested Wednesday against the sailing of a U.S. Navy guided-missile destroyer through the Taiwan Strait the previous day, accusing the American side of hyping the maneuver.(U.S. Pacific Command via AP)

مسائيةDW : ملف تايوان.. هل ترضخ الولايات المتحدة لتحذيرات الصين؟ 29.07.2022

تايوان جزء لا يتجزأ من استراتيجية الولايات المتحدة لكبح قوة الصين في المحيط الهادئ.

معضلة تايوان في العلاقات الصينية الأمريكية 03.08.2022

الرئيس الصيني حذر الولايات المتحدة من اللعب بالنار فيما يتعلق بتايوان خلال مكالمة مع نظيره الأمريكي.

الرئيسان الأمريكي والصيني يبحثان قضية تايوان في محادثة هاتفية مطولة 29.07.2022

الولايات المتحدة تدعم قطاع أشباه الموصلات للحد من تنامي تفوق الصين

الكونغرس الأمريكي يقر مشروع قانون لدعم الرقائق وأشباه الموصلات 29.07.2022

المزيد عالم السرعة

DW Rev Sendungslogo arabisch

عالم السرعة - تطور في قطاع السيارات الكهربائية 13.10.2022

REV History of EVs

نمو في سوق السيارات الكهربائية 13.10.2022

REV Volta Trucks

شاحنة كهربائية بالكامل للمدن 13.10.2022

REV Explain How to…energy

كيف يمكن زيادة مدى البطارية؟ 13.10.2022

اقرأ أيضا

FILE - In this March 2, 2019 file photo, Elon Musk, CEO of SpaceX, speaks during a news conference after the SpaceX Falcon 9 Demo-1 launch at the Kennedy Space Center in Cape Canaveral, Fla. Tesla plans to cut its board of directors from 11 to seven in a move the car maker says will allow the board to act more nimbly and efficiently. Tesla says the four directors who will depart aren't leaving because of any disagreement with the company. Tesla disclosed the changes in regulatory filings Friday, April 19, 2019. (AP Photo/John Raoux)

بعد روسيا وأوكرانيا.. ماسك يدخل على خط التوتر بين الصين وتايوان 08.10.2022

بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والذي أثار إدانة في أوكرانيا، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوتر بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.

Containerschiff der Reederei COSCO wird am Container Terminal Tollerort abgefertigt.

ألمانيا والصين.. فتور في العلاقات بعد 50 عاما من الشراكة العميقة 11.10.2022

خمسة عقود من العلاقات المثمرة بين ألمانيا والصين أصبحت بكين وبرلين خلالها شركاء في مئات المشاريع لا سيما الاقتصادية، بيد أن هذه العلاقات بدأت بالفتور والتوتر وأصبح التباعد السياسي يعكس نفسه على العلاقات الاقتصادية.

12.10.2022, USA, New York: Wassili Nebensya, Botschafter von Russland vor den Vereinten Nationen, spricht während einer Live-Videoübertragung vor der Abstimmung über eine Resolution zur Verurteilung der russischen Annexionen in der Ukraine. Die UN-Vollversammlung hat die völkerrechtswidrigen Annexionen Russlands in der Ukraine mit überwältigenden Mehrheit verurteilt. Foto: Bebeto Matthews/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

الجمعية العامة للأمم المتحدة تدين ضم روسيا مناطق أوكرانية 13.10.2022

صوتّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بأغلبية كبيرة مع شروع قرار يدين ضمّ روسيا مناطق أوكرانية، وجاء ذلك بعد أن كانت موسكو قد استخدمت حقّ النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن. السعودية وتركيا صوتتا مع القرار وسوريا ضده.

A man watches a TV broadcasting a news report on North Korea firing a ballistic missile over Japan, at a railway station in Seoul, South Korea, October 4, 2022. REUTERS/Kim Hong-Ji

بيونغ يانغ تواصل إطلاق صواريخ بالستية وسط إدانات 06.10.2022

بعد جلسة لمجلس الأمن لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان قبل يومين، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين بالستيين جديدين، محملة واشنطن وسيول مسؤولية التصعيد، في حين دعتها واشنطن إلى الكف عن "الاستفزازات".