سيارة ذاتية القيادة في الصين

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في الوقت الذي حظرت فيه الصين استخدام سيارات تسلا في بعض الأماكن، طرحت سيارة ذاتية القيادة تتميز ببنك معلومات ضخم وذكي قد يكون بداية لنزاع تقني بين الصين والولايات المتحدة.
بعد أيام من طرح اتفاق محتمل لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا والذي أثار إدانة في أوكرانيا، أشار الملياردير إيلون ماسك إلى إمكانية إنهاء التوتر بين الصين وتايوان من خلال تسليم بكين بعض السيطرة على تايوان.
خمسة عقود من العلاقات المثمرة بين ألمانيا والصين أصبحت بكين وبرلين خلالها شركاء في مئات المشاريع لا سيما الاقتصادية، بيد أن هذه العلاقات بدأت بالفتور والتوتر وأصبح التباعد السياسي يعكس نفسه على العلاقات الاقتصادية.
صوتّت الجمعية العامة للأمم المتّحدة بأغلبية كبيرة مع شروع قرار يدين ضمّ روسيا مناطق أوكرانية، وجاء ذلك بعد أن كانت موسكو قد استخدمت حقّ النقض ضد مشروع قرار مماثل في مجلس الأمن. السعودية وتركيا صوتتا مع القرار وسوريا ضده.
بعد جلسة لمجلس الأمن لبحث إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً فوق اليابان قبل يومين، أطلقت بيونغ يانغ صاروخين بالستيين جديدين، محملة واشنطن وسيول مسؤولية التصعيد، في حين دعتها واشنطن إلى الكف عن "الاستفزازات".
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