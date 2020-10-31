سيارة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية

أعلن المتحدث الرسمي لإمارة منطقة مكة المكرمة سلطان الدوسري أن الجهات الأمنية في مكة باشرت التحقيق في حادثة ارتطام سيارة بأحد أبواب المسجد الحرام نتيجة انحرافها أثناء سيرها بسرعة عالية في أحد الطرق المحيطة بالساحة الجنوبية بالمسجد الحرام عند الساعة العاشرة والنصف من مساء الجمعة (30 أكتوبر/ تشرين الأول 2020).

وأكد المتحدث أنه لم يصب أي شخص بأذى. وأضاف أنه اتضح أن الشخص بعد القبض عليه مواطن سعودي بحالة غير طبيعية، مشيرا إلى أنه جاري إحالته للنيابة العامة. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الجمعة، مقطع فيديو لسيارة مسرعة تقتحم ساحات الحرم المكي الخارجية.

وأظهر الفيديو السيارة، الذي نشرة أيضا موقع "إعلام مكة"، وهي تقتحم الساحات الخارجية للحرم، ثم تصطدم بأحد الأبواب وذكر المغردون أنه باب 89 فيما لم يصب أحد بأذى.

كما أظهرت مقاطع أخرى لحظة القبض على السائق، وكذلك إخراج السيارة خارج الساحات. وأظهرت الصور قائد السيارة ممدداً على وجهه على الأرض بينما قام رجال الأمن بتقييد قدميه ويديه.

ع.ش/ع.ج.م (د ب أ)