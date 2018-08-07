 سيارة تقتحم الحواجز الأمنية أمام مقر البرلمان البريطاني | أخبار | DW | 14.08.2018

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أخبار

سيارة تقتحم الحواجز الأمنية أمام مقر البرلمان البريطاني

أعلنت شرطة لندن "اسكتلند يارد" إصابة عدد من المارة حين صدمت سيارة الحواجز الأمنية أمام البرلمان البريطاني، وقد أوقف سائقها، قالت الشرطة إنها "مازالت تحاول "الربط بين المعلوماتت" لتحديد طبيعة الواقعة.

Mann fährt mit Auto in Absperrung vor Londoner Parlament (Reuters/H. McKay)

أعلنت شرطة العاصمة البريطانية لندن اليوم الثلاثاء (14 أغسطس/آب) في بيان على تويتر أنه "في الساعة 7,37 اليوم، صدمت سيارة الحواجز أمام البرلمان. وقام الشرطيون في المكان بتوقيف السابق. وقد أصيب عدد من المارة". وذكرت الشرطة أن الإصابات ليست خطيرة ولا تهدد الحياة. وأضافت أن قوات الشرطة لا تزال موجودة في المكان.ولم تشر الشرطة إلى الاشتباه بعمل إرهابي، واكتفت بوصف الأمر بـ"حادث صدم"، لكنها قالت إنها لا تستطيع حاليا تحديد ما إذا كانت للواقعة
صلة بالإرهاب. وقالت متحدثة "مازلنا نحاول الربط بين المعلومات".

وأظهرت صور جرى تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي العديد من سيارات الـ"فان" التابعة للشرطة في موقع الحادث، وجرى إغلاق الشوارع المحيطة بالمنطقة التي تقع وسط لندن أمام الجمهور.

 وأظهر تسجيل نشر على "تويتر" محاصرة الشرطيين للسيارة الفضية اللون بعد اصطدامها بالحواجز الأمنية وتوجيه أسلحتهم إلى السائق لدى إخراجه من السيارة. وأظهرت صور نشرت في وقت لاحق إمساك الشرطة بالرجل الذي يرتدي سروال جينز وسترة سوداء مكبلا بعد إقفال الطرق المحيطة بالبرلمان.

وشهد شارع وستمنستر العام الماضي اعتداء عندما أقدم خالد مسعود، البريطاني الذي اعتنق الإسلام والبالغ 52 عاما، على دهس مارة على الجسر العابر لنهر التايمز في وسط لندن، قبل أن يترجل من سيارته ويطعن حتى الموت شرطيا أمام مبنى البرلمان في اعتداء أدى إلى مقتل خمسة أشخاص وإصابة نحو خمسين وانتهى بمقتل منفّذه.
 

ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

 

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