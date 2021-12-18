سيارة تصدم حشداً في برلين موقعة قتيلاً وثمانية جرحى

قالت إدارة الإطفاء بالعاصمة الألمانية برلين إن شخصاً لقي مصرعه فيما أصيب عدة أشخاص آخرين بجراح مختلفة بعدما اصطدمت سيارة بحشد من الناس بأحد شوارع العاصمة.
ووفقاً للشرطة، فقد وقع الحادث في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء في توينتزين شتراسه بالقرب من كنيسة الذكرى وشارع التسوق الشهير "كودام"، وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة هي سيارة ركاب.
وقال المتحدث باسم باسم المكتب الإعلامي للشرطة، تيلو كالبيتس: "لا نعرف في هذه المرحلة ما إذا كان فعلًا متعمدًا أم حادث مرور". واحتجزت الشرطة سائق السيارة المشتبه به فى مكان الحادث.
وأكدت الشرطة توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع توينتزين شتراسه التجاري، من غير أن يتضح في الوقت الحاضر إن كان فقد السيطرة على السيارة أو نفذ هجوماً متعمداً.
وتم تداول صورة على الإنترنت تظهر فيها سيارة اخترقت الواجهة الزجاجية لمتجر.
يذكر أن حادثاً مشابهاً وقع في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 ، حين اقتحم متطرف بسيارته سوقاً لعيد الميلاد، وقتل في ذلك الحين 12 شخصاً وأصاب أكثر من 70 آخرين.
ع.ح./ع.ش. (ا ف ب، د ب أ)
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل وأعضاء في حكومتها يضعون ورودا في مكان الحادث الذي شهد مقتل 12 شخصا وجرح 50 آخرين بسبب دهس شاحنة لحشد من الناس في أحد أسواق عيد الميلاد بالعاصمة الألمانية برلين.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
هذا المكان الذي تتواجد فيه الورود سيظل شاهدا على يوم حزين في تاريخ برلين وألمانيا، حيث لقي هنا رجال ونساء أبرياء حتفهم عن طريق الدهس بشاحنة في حادث وصفه السياسيون الألمان بأنه هجوم متعمد.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
بعد حادث برلين المؤلم تم تنكيس الأعلام فوق المباني الحكومية الألمانية، كما هو الشأن هنا أمام مقر المستشارية في برلين. تنكيس الأعلام يأتي كتعبير عن الحزن والتعاطف مع ضحايا هجوم برلين الأخير، حسبما أعلنت وزارة الداخلية الألمانية.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
السفارة الأمريكية في برلين أعلنت تضامنها مع ألمانيا بعد اعتداء برلين الدموي، حيث تم تكنيس العلم الأمريكي اليوم. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكد فيه دعم بلاده الكامل لألمانيا بعد اعتداء برلين.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
صورة تعبر عن حالة الحزن والصدمة التي تعيشها برلين بعد الاعتداء على مواطنين دهسا بشاحنة في أحد أسواق الميلاد. "بابا نويل" الذي يعد رمزا لأعياد الميلاد يجلس حزينا ومصدوما في إشارة إلى تحول الفرحة بأجواء أعياد الميلاد في برلين إلى حزن وألم بعد الاعتداء الأخير.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف ونواب في البرلمان الفرنسي يقفون دقيقة صمت حدادا على ضحايا اعتداء برلين. وكان لهجوم برلين صدى خاص في فرنسا لأنه يذكر أيضا بالهجوم الأخير الذي أوقع عددا كبيرا من القتلى في نيس جنوب البلاد والذي نفذ أيضا بشاحنة، مساء الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
عمدة العاصمة الألمانية برلين وحاكمها ميشائل مولر أعرب عن صدمته العميقة بعد الهجوم الذي استهدف أحد أسواق الميلاد في برلين، وقال مولر "هجوم برلين يعد هجوما على حريتنا جميعا".
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
هكذا بدى موقع الحادث صباح اليوم الموالي للاعتداء الذي طال أحد أسواق الميلاد في برلين. شموع وورود في مكان الاعتداء، فيما أعلنت شرطة برلين أن أسواق الميلاد في العاصمة الألمانية ستغلق اليوم، لكنها ستعود لتفتح أبوابها أمام الزوار يوم غد بحذر أكثر.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
السفير الألماني في إسبانيا بيتير تيمبل وموظفيه في مدريد يعبرون عن تضامنهم مع ضحايا اعتداء برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا وتسبب في جرح العشرات.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
وزير المالية الإسباني كريستوبال مونتورو وأعضاء البرلمان الإسباني يعلنون تضامنهم مع ألمانيا بعد حادث برلين المأساوي الذي خلف مقتل 12 شخصا دهسا بشاحنة في أحد أسواق الميلاد بألمانيا.
-
حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين
المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توقع في سجل خصص للعزاء في ضحايا هجوم الدهس بشاحنة وسط برلين. ميركل رجحت أن يكون حادث الدهس إرهابيا، فيما تواصل السلطات الألمانية التحقيق مع المشتبه به وهو طالب لجوء باكستاني. إعداد: هشام الدريوش
الكاتب: هشام الدريوش