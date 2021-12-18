سيارة تصدم حشداً في برلين موقعة قتيلاً وثمانية جرحى

قالت إدارة الإطفاء بالعاصمة الألمانية برلين إن شخصاً لقي مصرعه فيما أصيب عدة أشخاص آخرين بجراح مختلفة بعدما اصطدمت سيارة بحشد من الناس بأحد شوارع العاصمة.

ووفقاً للشرطة، فقد وقع الحادث في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء في توينتزين شتراسه بالقرب من كنيسة الذكرى وشارع التسوق الشهير "كودام"، وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة هي سيارة ركاب.

وقال المتحدث باسم باسم المكتب الإعلامي للشرطة، تيلو كالبيتس: "لا نعرف في هذه المرحلة ما إذا كان فعلًا متعمدًا أم حادث مرور". واحتجزت الشرطة سائق السيارة المشتبه به فى مكان الحادث.

وأكدت الشرطة توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع توينتزين شتراسه التجاري، من غير أن يتضح في الوقت الحاضر إن كان فقد السيطرة على السيارة أو نفذ هجوماً متعمداً.

وتم تداول صورة على الإنترنت تظهر فيها سيارة اخترقت الواجهة الزجاجية لمتجر.

يذكر أن حادثاً مشابهاً وقع في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 ، حين اقتحم متطرف بسيارته سوقاً لعيد الميلاد، وقتل في ذلك الحين 12 شخصاً وأصاب أكثر من 70 آخرين.

ع.ح./ع.ش. (ا ف ب، د ب أ)