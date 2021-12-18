 سيارة تصدم حشداً في برلين موقعة قتيلاً وثمانية جرحى | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 08.06.2022

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أخبار

سيارة تصدم حشداً في برلين موقعة قتيلاً وثمانية جرحى

لقي شخص مصرعه وأصيب آخرون بجراح مختلفة اصطدام شاحنة ركاب بحشد من الأشخاص بأحد شوارع العاصمة الألمانية برلين. تقول الشرطة إنه من غير المعروف حتى الآن ما إذا كانت الواقعة فعلًا متعمدًا أم حادث مرور.

مصابون يتلقون العلاج في موقع الحادث

تقول الشرطة إنه من غير المعروف ما إذا كانت الواقعة حادث سير أم فعلاً متعمداً.

قالت إدارة الإطفاء بالعاصمة الألمانية برلين إن شخصاً لقي مصرعه فيما أصيب عدة أشخاص آخرين بجراح مختلفة بعدما اصطدمت سيارة بحشد من الناس بأحد شوارع العاصمة.

مختارات

أكدت الشرطة الألمانية أن شخصين قُتلا بعد أن داهمت سيارة منطقة للمشاة في مدينة تريرغرب البلاد. خلفيات الحادث مازالت غير واضحة والشرطة تناشد سكان المدينة بتجنب مكان الحادث.

شارك المئات في مدينة ترير الألمانية في وقفة للتضامن مع ضحايا الهجوم بسيارة وسط المدينة، والذي خلف خمسة قتلى وعدد من الجرحى. ورئيس البلاد وسياسيون آخرون يتضامنون مع الضحايا، فيما تستمر التحقيقات في دوافع الهجوم.

ووفقاً للشرطة، فقد وقع الحادث في الساعة العاشرة والنصف من صباح اليوم الأربعاء في توينتزين شتراسه بالقرب من كنيسة الذكرى وشارع التسوق الشهير "كودام"، وقال متحدث باسم الشرطة إن السيارة هي سيارة ركاب.

وقال المتحدث باسم باسم المكتب الإعلامي للشرطة، تيلو كالبيتس: "لا نعرف في هذه المرحلة ما إذا كان فعلًا متعمدًا أم حادث مرور". واحتجزت الشرطة سائق السيارة المشتبه به فى مكان الحادث.

وأكدت الشرطة توقيف السائق بعدما اقتحمت سيارته واجهة محل في شارع توينتزين شتراسه التجاري، من غير أن يتضح في الوقت الحاضر إن كان فقد السيطرة على السيارة أو نفذ هجوماً متعمداً.

وتم تداول صورة على الإنترنت تظهر فيها سيارة اخترقت الواجهة الزجاجية لمتجر.

يذكر أن حادثاً مشابهاً وقع في ديسمبر/كانون الأول عام 2016 ، حين اقتحم متطرف بسيارته سوقاً لعيد الميلاد، وقتل في ذلك الحين  12 شخصاً وأصاب أكثر من 70 آخرين. 

ع.ح./ع.ش. (ا ف ب، د ب أ)

  • حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

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  • حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    هذا المكان الذي تتواجد فيه الورود سيظل شاهدا على يوم حزين في تاريخ برلين وألمانيا، حيث لقي هنا رجال ونساء أبرياء حتفهم عن طريق الدهس بشاحنة في حادث وصفه السياسيون الألمان بأنه هجوم متعمد.

  • Deutschland Gedächtniskirche (DW/N. Conrad)

    حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

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  • Deutschland Trauer in Berlin- US-Botschaft (picture-alliance/dpa/M. Gambarini)

    حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    السفارة الأمريكية في برلين أعلنت تضامنها مع ألمانيا بعد اعتداء برلين الدموي، حيث تم تكنيس العلم الأمريكي اليوم. وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد أجرى اتصالا هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل أكد فيه دعم بلاده الكامل لألمانيا بعد اعتداء برلين.

  • Deutschland Anschlag in Berlin Social Media Reax (Twitter/Elise Histoire)

    حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    صورة تعبر عن حالة الحزن والصدمة التي تعيشها برلين بعد الاعتداء على مواطنين دهسا بشاحنة في أحد أسواق الميلاد. "بابا نويل" الذي يعد رمزا لأعياد الميلاد يجلس حزينا ومصدوما في إشارة إلى تحول الفرحة بأجواء أعياد الميلاد في برلين إلى حزن وألم بعد الاعتداء الأخير.

  • Frankreich Premierminister Bernard Cazeneuve und Abgeordnete trauern um die Opfer von Berlin (Getty Images/AFP/B. Guay)

    حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف ونواب في البرلمان الفرنسي يقفون دقيقة صمت حدادا على ضحايا اعتداء برلين. وكان لهجوم برلين صدى خاص في فرنسا لأنه يذكر أيضا بالهجوم الأخير الذي أوقع عددا كبيرا من القتلى في نيس جنوب البلاد والذي نفذ أيضا بشاحنة، مساء الاحتفال بالعيد الوطني الفرنسي.

  • Vatikan Deutschland Michael Müller Bürgermeister Berlin (picture-alliance/AA/R. De Luca)

    حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    عمدة العاصمة الألمانية برلين وحاكمها ميشائل مولر أعرب عن صدمته العميقة بعد الهجوم الذي استهدف أحد أسواق الميلاد في برلين، وقال مولر "هجوم برلين يعد هجوما على حريتنا جميعا".

  • Deutschland Breitscheidplatz am Morgen nach dem Anschlag in Berlin (DW/F. Hofmann)

    حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    هكذا بدى موقع الحادث صباح اليوم الموالي للاعتداء الذي طال أحد أسواق الميلاد في برلين. شموع وورود في مكان الاعتداء، فيما أعلنت شرطة برلين أن أسواق الميلاد في العاصمة الألمانية ستغلق اليوم، لكنها ستعود لتفتح أبوابها أمام الزوار يوم غد بحذر أكثر.

  • Spanien Deutscher Botschafler Peter Tempel trauert mit Mitarbeitern in Madrid (Reuters/J. Medina)

    حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    السفير الألماني في إسبانيا بيتير تيمبل وموظفيه في مدريد يعبرون عن تضامنهم مع ضحايا اعتداء برلين الذي أودى بحياة 12 شخصا وتسبب في جرح العشرات.

  • حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    وزير المالية الإسباني كريستوبال مونتورو وأعضاء البرلمان الإسباني يعلنون تضامنهم مع ألمانيا بعد حادث برلين المأساوي الذي خلف مقتل 12 شخصا دهسا بشاحنة في أحد أسواق الميلاد بألمانيا.

  • Deutschland Merkel trägt sich ins Kondolenzbuch ein (Reuters/H. Hanschke )

    حزن في ألمانيا وتضامن دولي بعد اعتداء برلين

    المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل توقع في سجل خصص للعزاء في ضحايا هجوم الدهس بشاحنة وسط برلين. ميركل رجحت أن يكون حادث الدهس إرهابيا، فيما تواصل السلطات الألمانية التحقيق مع المشتبه به وهو طالب لجوء باكستاني. إعداد: هشام الدريوش

    الكاتب: هشام الدريوش


مختارات

في صور.. عملية دهس بمدينة مونستر الألمانية توقع قتلى وجرحى

قالت الشرطة بمدينة مونستر الألمانية إن عملية الدهس التي وقعت في المدينة، أدت إلى جرح ثلاثين شخصاً ومقتل آخرين إثر دهس عربة "فان" صغيرة لحشد من الناس، فيما لا تزال هوية المنفذ ودوافعه غامضة.  

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