سيارة الدفع الرباعي الصينية أيوايس يو 6 كوبيه في المسار السريع؟

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ضمن فقرتنا "تحت المجهر" سنختبر سيارة الدفع الرباعي يو 6 كوبيه لشركة أيوايس. فهل ستتمكن التقنية القادمة من الشرق الأقصى من المنافسة الفعلية في هذه الفئة؟
تهيمن الشركات الصينية في الوقت الحالي على صناعة بطاريات السيارات الكهربائية بداية من التصنيع وحتى التجميع، وهو الأمر الذي يزيد من اعتماد قطاع تصنيع السيارات في الغرب على الصين. فهل الغرب قادر على اللحاق بالصين؟
أعلنت شركة صناعة السيارات الألمانية "فولكسفاغن" عن عزمها تقديم سيارة كهربائية منخفضة السعر لعامة المستهلكين. ومن المتوقع طرح السيارة في الأسواق خلال السنوات القليلة القادمة. فما هي مميزاتها؟
أضحت الصين أهم شريك تجاري لألمانيا، ويدل على ذلك أن نحو 40 بالمائة من مبيعات السيارات الألمانية تتم في السوق الصينية، غير أن ألمانيا تواجه معضلة التوفيق بين ذلك والتوترات الجيوسياسية بين الغرب وبكين، فهل من مخرج؟
أثارت تصريحات الرئيس الفرنسي عن ضرورة أن يكون الاتحاد الأوروبي أكثر استقلالية في تعامله مع الصين، ضجة، لكنها سلطت الضوء مجددا على مساعي التكتل الأوروبي لتحقيق الاستقلال الاستراتيجي. فما مدى واقعية رؤية ماكرون؟
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