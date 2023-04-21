 سيارة الدفع الرباعي الصينية أيوايس يو 6 كوبيه في المسار السريع؟ | عالم السرعة | DW | 04.05.2023

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عالم السرعة

سيارة الدفع الرباعي الصينية أيوايس يو 6 كوبيه في المسار السريع؟

ضمن فقرتنا "تحت المجهر" سنختبر سيارة الدفع الرباعي يو 6 كوبيه لشركة أيوايس. فهل ستتمكن التقنية القادمة من الشرق الأقصى من المنافسة الفعلية في هذه الفئة؟

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