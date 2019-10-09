سيارة إسعاف مسروقة تصدم عددا من الناس في أوسلو

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2019)، أنها ألقت القبض على رجل سرق سيارة إسعاف وتردد أنها دهست عدة أشخاص في العاصمة أوسلو، من بينهم طفل صغير.

وقالت شرطة أوسلو إنه تم القبض على مشتبه به مسلح وأنه تم إطلاق أعيرة نارية على خلفية الاعتقال. وقالت الشرطة عبر تويتر إن المشتبه به لم يصب بجروح خطيرة.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو طبيعة إصاباتهم، لكن هيئة الإذاعة النرويجية أفادت بأن السيارة قد صدمت عربة أطفال. وأطلقت الشرطة عملية كبيرة وأقامت عددا من الأطواق الأمنية.

ولم يتضح بعد دوافع الحادثة.

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)