 سيارة إسعاف مسروقة تصدم عددا من الناس في أوسلو | أخبار | DW | 22.10.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

سيارة إسعاف مسروقة تصدم عددا من الناس في أوسلو

قالت الشرطة النرويجية إن مسلحا سرق سيارة إسعاف في أوسلو وصدم عددا من الناس وابتعد بها قبل أن تلقي القبض عليه. ولم توضح الشرطة إن كانت تتعامل مع الحادثة على أنها هجوم متعمد.

Oslo Mann stiehlt Krankenwagen und fährt in eine Gruppe von Passanten (picture-alliance/NTB scanpix)

أعلنت الشرطة النرويجية اليوم الثلاثاء (22 تشرين الأول/أكتوبر 2019)، أنها ألقت القبض على رجل سرق سيارة إسعاف وتردد أنها دهست عدة أشخاص في العاصمة أوسلو، من بينهم طفل صغير.

وقالت شرطة أوسلو إنه تم القبض على مشتبه به مسلح وأنه تم إطلاق أعيرة نارية على خلفية الاعتقال. وقالت الشرطة عبر تويتر إن المشتبه به لم يصب بجروح خطيرة.

ولم يتضح عدد الأشخاص الذين أصيبوا أو طبيعة إصاباتهم، لكن هيئة الإذاعة النرويجية أفادت بأن السيارة قد صدمت عربة أطفال. وأطلقت الشرطة عملية كبيرة وأقامت عددا من الأطواق الأمنية.

ولم يتضح بعد دوافع الحادثة.

ز.أ.ب/و.ب (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

  • Ex-Gangster kneten Teig (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    هذه الأيادي قامت من قبل بتهريب المخدرات واستعمال أسلحة في عمليات إجرامية لخدمة عصابة "الشارع الثامن عشر". والآن فهي تعجن خبزاً في سان سلفادور. يدير ويلفريدو غوميز مخبز كنيسة "ابن عيزر" في العاصمة السلفادورية. غوميز عضو سابق في عصابة الشارع الثامن عشر، ويعمل معه في المخبز عشرة أعضاء سابقين في العصابة تخلوا عن الجريمة لصالح حياة سلمية جديدة.

  • Wilfredo Gomez erledigt Papierkram in der Bäckerei (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    من بين واجبات ويلفريدو غوميز إنجاز حسابات المخبز. وكان غوميز، البالغ من العمر 40 عاماً، قد انضم كمراهق إلى عصابة الشارع الثامن عشر في لوس أنجلوس الأمريكية. هذه العصابة، ذات الهياكل الشبيهة بهياكل المافيا، هي واحدة من عصابات الشباب الإجرامية الأكثر شهرة وتُعرف باسم "ماراس". ويقول غوميز إن السلاح والنساء دفعاه إلى الانتماء إلى هذه العصابة الإجرامية.

  • Ex-Gangster Julio Marroquin hilft beim Gottesdienst der Eben-Ezer-Kirche (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    خوليو ماروكين، العضو السابق في العصابة الإجرامية، تخلى عن حياة الإجرام ويساعد الآن في إجراء القداس في كنيسة "ابن عيزر" بحي "دينا" في العاصمة سان سلفادور. غالباً ما تواجه أعضاءاً سابقين في العصابات الإجرامية عقبات عديدة في البحث عن مسكن ووظيفة. لذلك تقوم الكنيسة بتوفير الطعام والملجأ لهم.

  • Roberto Renderos auffällige Tattoos machen auch die Gesetzeshüter immer wieder misstrauisch (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    روبيرتو رينديروس هو الآخر ترك العصابة. لكن وشمه اللافت للنظر لا يزال يذكر بالأيام التي قضاها في عالم الجريمة ويترك المجال لشبهات المسؤولين الأمنيين حول شخصيته. ففي شهر أكتوبر/ تشرين الأول، ألقت الشرطة القبض على جميع عمال المخبز بحجة الاشتباه في تأسيسهم لمنظمة غير شرعية، والسبب في ذلك وشومهم التي تذكر بحياتهم السابقة في العصابة. بعد ذلك تم الإفراج عنهم جميعاً دون توجيه أي تهمة لهم.

  • Raul Valladares lässt seine Gang-Tattoos weglasern (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    كان راؤول فالاداريس يعرف باسم "الظل" في عصابة الشارع الثامن عشر. لكن هذا الاسم واسم العصابة، الموشوم على وجهه، أصبحا في طي الماضي. وعلى الرغم من تهديد العصابة بتصفية أي شخص يزيل وشم انتمائه إليها، إلا أن فالاداريس قرر التخلص من هذا الوشم في وجهه وإزالته بالليزر.

  • El Salvador Gangs - Leben nach dem Gefängnis (Reuters/J. Cabeazas)

    عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

    "فقدت بيتي وزوجتي وابني وفقدت أفضل سنوات عمري بالاعتقاد في أيديولوجية لا معنى لها". هكذا لخص الخباز ويلفريدو غوميز حياته ضمن عصابة الشارع الثامن عشر. زملاؤه في المخبز يشاطرونه الرأي. لقد أصبح المخبز الآن ليس مكاناً للعمل فقط، بل منبعاً لأحلام مستقبلية أيضاً: "في يوم ما سنتمكن من تأسيس محل نملكه وننافس به بيتزا هت". يوليا فيرجين وشتيفاني إينغليرت/ عبد الكريم اعمارا


مختارات

شرطة أوسلو: المشتبه به في هجوم المسجد يعترف بقتل أخته أيضا  

النرويج تتعامل مع هجوم المسجد بوصفه "محاولة هجوم إرهابي"  

النرويج: لص يستنجد بالشرطة أثناء محاولة سرقة سيارة!  

عندما يتحول عضو عصابة إجرامية إلى خباز!

الانتماء إلى عصابة إجرامية والعيش في أحضانها أمر خطير جداً. في السلفادور، تمكن ويلفريدو غوميز، بعد قضاء عشر سنوات في السجن، من توديع حياة الجريمة ليتحول إلى خباز مندمج في حياة سلمية بعيدة عن الإجرام. (29.12.2017)  

مواضيع ذات صلة

Nike Sportschuhe Schuhkartons Kartons

إتهام منتخب تونس بسرقة أحذية.. والفريق يؤكد "سوء تفاهم"! 09.10.2019

في الوقت الذي تداولت فيه أكثر من وسيلة إعلامية خبر "سرقة" بعض أعضاء المنتخب التونسي لكرة القدم المصغرة أحذية رياضية في أستراليا، نفى اللاعبون بشدة صحة الخبر، فيما أدلت وزيرة الشباب والرياضية التونسية بدلوها في الموضوع.

Symbolbild | Festnahme | Verhaftung | Polizei in Deutschland

ألمانيا: توجهات جديدة في مكافحة "العائلات الإجرامية العربية" 26.09.2019

في التقارير السنوية السابقة للمكتب الاتحادي الألماني لمكافحة الجريمة كان الحديث يجري عن جرائم ذات خلفية إثنية، لكن المكتب بدأ في تقريره لعام 2018 يتحدث عن "العائلات الإجرامية" بشكل رسمي. تسمية جديدة لمشكلة قديمة؟ لماذا؟

Deutschland Limburg Lastwagen rammt Fahrzeuge

لاجئ يسرق شاحنة ويصدم سيارات في مدينة ألمانية 08.10.2019

تحقق الشرطة الألمانية مع لاجئ سوري سرق شاحنة وصدم بها عدة سيارات بمدينة ليمبورغ، متسببا بإصابة عدد من الأشخاص بجروح. الشرطة لم تعلن عن وجود أدلة على دوافع إرهابية، لكنها لم تستبعد ذلك.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  