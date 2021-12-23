سيارة أوبل مانتا الكلاسيكية بمحرك كهربائي

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طرحت أوبل نموذجًا لأيقونة السيارات الرياضية مانتا التي يعود تاريخُها الى سبعينيات القرن الماضي بمحرك كهربائي ولوحة مفاتيح رقمية. أوبل أدهشت عشاق هذه الفئة من السيارات. لكن، هل سنراها في الشوارع يومًا ما؟
يقدم الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف لتقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وستصبح السيارات الكهربائية الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة، لكن المشروع يثير انقساما داخل قطاع صناعة السيارات.
حولت شركات السيارات في أوروبا بعضا من خطوط إنتاجها إلى شرق أوروبا، الأنظار اليوم تتحول إلى إفريقيا سواء لتصنيع السيارات أو كسوق واعد للسيارات، فهل حقا تنافس إفريقيا شرق أوروبا في هذا المجال؟
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