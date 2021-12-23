 سيارة أوبل مانتا الكلاسيكية بمحرك كهربائي | عالم السرعة | DW | 06.01.2022

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عالم السرعة

سيارة أوبل مانتا الكلاسيكية بمحرك كهربائي

طرحت أوبل نموذجًا لأيقونة السيارات الرياضية مانتا التي يعود تاريخُها الى سبعينيات القرن الماضي بمحرك كهربائي ولوحة مفاتيح رقمية. أوبل أدهشت عشاق هذه الفئة من السيارات. لكن، هل سنراها في الشوارع يومًا ما؟

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