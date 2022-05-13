سيارة آي دي 5 من فولكسفاغن تحت الاختبار

هل يعزز توسيع مشروع "قوة سيبيريا" المحور الصيني الروسي؟

يعني توسيع خط أنابيب "قوة سيبيريا" أن روسيا ماضية في زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين، وهو أمر قد يسمح لموسكو بتشديد الخناق على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، لمن هناك من يرى بأن الخط قد ينفجر في وجه روسيا.