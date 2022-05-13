 سيارة آي دي 5 من فولكسفاغن تحت الاختبار | عالم السرعة | DW | 19.05.2022

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عالم السرعة

سيارة آي دي 5 من فولكسفاغن تحت الاختبار

برمجيات وتقنيات جديدة تجعل القيادة وشحن سيارة ID.5 من فولكسفاغن أسهل وأسرع. خطوة كبيرة أخرى في طريق عملاق صانعة السيارات الألمانية ليصبح العلامة التجارية الأكثر نجاحًا للتنقل المستدام حول العالم.

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