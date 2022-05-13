سيارة آي دي 5 من فولكسفاغن تحت الاختبار

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.
برمجيات وتقنيات جديدة تجعل القيادة وشحن سيارة ID.5 من فولكسفاغن أسهل وأسرع. خطوة كبيرة أخرى في طريق عملاق صانعة السيارات الألمانية ليصبح العلامة التجارية الأكثر نجاحًا للتنقل المستدام حول العالم.
مع الوقت تتكاثر لدينا المخلفات الإلكترونية والتي نريد التخلص منها لإفساح المكان لأجهزة أخرى جديدة. لكن عملية التخلص من تلك الأجهزة قد تشتمل على مخاطر منها الانفجارات واشتعال الحرائق.. إليك بعض النصائح في هذا السياق.
تشبه الاستثمارات الخليجية في كرة القدم الأوروبية مسرحا يتباهى الأمراء والشيوخ ويتنافسون فيه لتسويق علاماتهم التجارية ولكن أيضا لتلميع صورة الأنظمة القائمة. غير أن التطور المقلق هو توظيفها لنقل صراعات المنطقة إلى أوروبا.
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
يعني توسيع خط أنابيب "قوة سيبيريا" أن روسيا ماضية في زيادة صادراتها من الغاز إلى الصين، وهو أمر قد يسمح لموسكو بتشديد الخناق على المستهلكين في الاتحاد الأوروبي، لمن هناك من يرى بأن الخط قد ينفجر في وجه روسيا.
© 2022 Deutsche Welle |
حماية البيانات |
توضيح إمكانية الوصول |
من نحن |
اتصل بنا
| نسسخة المحمول