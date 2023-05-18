 سيارات كهربائية صغيرة - فقط لأصحاب الملايين؟ | عالم السرعة | DW | 01.06.2023

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عالم السرعة

سيارات كهربائية صغيرة - فقط لأصحاب الملايين؟

تنتج شركة Little Car Company البريطانية سيارات بحجم صغير تعمل بالكهرباء وهي نماذج مصغرة للسيارات الكلاسيكية باهظة الثمن. لكن أسعار النسخ الصغيرة المقلدة التي تمكن قيادتها غالية جدا.

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