سيارات كهربائية صغيرة - فقط لأصحاب الملايين؟

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تنتج شركة Little Car Company البريطانية سيارات بحجم صغير تعمل بالكهرباء وهي نماذج مصغرة للسيارات الكلاسيكية باهظة الثمن. لكن أسعار النسخ الصغيرة المقلدة التي تمكن قيادتها غالية جدا.
بعد تحقيق الشركات الصينية الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية نجاحات في السوق الصينية، ترغب في اقتحام الأسواق الأوروبية. فهل تستطيع منافسة عمالقة صناعة السيارات في ألمانيا مثل بي أم دبليو ومرسيدس وفولكس فاغن؟
المياه تتدفق من الخيم والخدمات سيئة جدا، المرض يفتك ببعضهم ولم يقابلهم أي مسؤول لغرض تقديم طلبات لجوء. عراقيون عالقون في مخيمات أشبه بالمعتقلات في ليتوانيا. لماذا غادروا العراق؟ وهل يرغبون في العودة رغم الظروف الصعبة؟
يقدم الاتحاد الأوروبي مشروعا يهدف لتقليص الانبعاثات في السيارات الجديدة إلى الصفر، وستصبح السيارات الكهربائية الوحيدة المسموح بسيرها على الطرق الأوروبية في هذه الحالة، لكن المشروع يثير انقساما داخل قطاع صناعة السيارات.
أحداث متسارعة ومتلاحقة يشهدها الأردن بين تظاهرات اتخذ بعضها طابعاً عنيفاً ومداهمات أمنية وقتلى من رجال الشرطة من قبل من قالت السلطات إنهم عناصر متطرفة. وكل ذلك يجري على وقع أزمة اقتصادية طاحنة.. فما الذي يحدث في الأردن؟
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