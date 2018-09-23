سيارات فولكسفاغن ـ نجاح يهدده سوق السيارات الإلكترونية؟

هل تتذكرون فضيحة الديزل؟ فولكسفاغن والبيانات المزيفة حول التأثير على البيئة من خلال سيارات الديزل؟ إذن أنت لست من بين ملايين مشتري السيارات الذين لا تهمهم الفضيحة: فولكسفاغن باعت في السنة الماضية 6.28 مليون سيارة ـ وهذا يعكس 0.5 في المائة أكثر من السنة قبلها.

ففي ديسمبر وحده باعت فولكسفاغن 615.000 سيارة، وفي زيادة بنحو 14 في المائة. وحتى الانتقاد الموجه للحصيلة البيئية السيئة لما تُعرف بالسيارات الرباعية الدفع الخاصة بالمدن لا تهم مشتري فولكسفاغن: فنحو 30 في المائة من السيارات التي بيعت في 2019، كما تفيد الشركة كانت رباعية الدفع ـ زيادة بنحو 10 في المائة مقارنة مع عام 2018.

وفي أمريكا الشمالية حيث تفجرت فضيحة الديزل في عام 2015 باعت فولكسفاغن في ديسمبر 7.9 في المائة أقل ـ وكانت في المجموع 45.000 سيارة. وتم تعويض هذا التراجع بالزيادة المسجلة في أهم سوق اقليمية لفولكسفاغن أي في الصين حيث حققت فولكسفاغن ببيع 350.000 سيارة زيادة بـ 22.2 في المائة في الشهر الأخير من السنة. ففي عام 2019 ضمنت الصين نصف مجموع السيارات المبيوعة بشعار فولكسفاغن.

الرفع من المساهمة في السوق

"في 2019 رفعنا من موقعنا العالمي في السوق بأرباح واضحة في السوق"، كما لخص رئيس قسم التسويق في فولكسفاغن، يورغن شتاكمان حصيلة السنة. وفي صحيفة هاندلسبلات صنف شتاكمان مساهمة السوق العالمية لماركة فولكسفاغن بنحو 8 في المائة. لكن وجب على فولكسفاغن مثل شركات منتجة أخرى التأقلم مع سوق متقلصة في الصين. ويتوقع اتحاد شركات السيارات في الصين بالنسبة إلى السنة الجارية تراجعا في المبيعات باثنين في المائة. وفي السنة الماضية تقلصت سوق السيارات في الصين بنسبة 8.2 في المائة. وفي ديسمبر تراجعت نسبة المبيعات في الصين للشهر الثامن عشر على التوالي.

وتراجع المبيعات في الصين يطال أيضا سيارات بمحرك بديل ـ وكان يصل خلال السنة إلى ناقص أربعة في المائة. وفولكسفاغن زادت في مبيعاتاها بالنسبة إلى السيارات الالكترونية على مستوى العالم وسجلت زيادة بستين في المائة. وكانت تلك الحصيلة تعكس في المجموع 80.000 سيارة بالمقارنة مع الرقم الإجمالي لـ 6.28 مليون من السيارات المبيوعة.

سيارات الكتروتنية أكثر ـ وقوة عاملة أقل

طريق إجراء تجارب يعود لفولكسفاغن في محافظة شينجيان

لكن التحول إلى التنقل الالكتروني يقلق بقوة هذا القطاع. فمن خلال التحول إلى المحركات الالكترونية للسيارات، فإن نحو 400.000 موطن عمل يكون حتى عام 2030 في ألمانيا مهددا بالزوال، كما أفادت صحيفة هاندلسبلات. وتعتمد الصحيفة في معلوماتها على تقرير من المنتدى الوطني مستقبل التنقل. ولإنتاج محركات الكترونية للسيارات هناك في التقدير العام حاجة إلى موظفين أقل كما هو الشأن بالنسبة إلى المحركات العادية. ومنتقدون يصفون التقرير فورا "كسيناريو مرعب"، ويقولون بأنه يعتمد على الافتراض القائل أنه ستكون حتى عام 2030 سيارات الكترونية بكمية مقلصة وبطاريات من إنتاج ألماني، كما قال مدير أعمال القطاع، كورت كريستيان شيل الذي أوضح أن ذلك سيناريو غير واقعي لن يحصل بهذه الطريقة.

لكن منذ الآن، حسب تحريات معهد إيفو بميونيخ سيتراجع بسبب المحركات البديلة إنتاج السيارات في ألمانيا وهذا يؤثر على حركة النمو. ويقدر معهد إيفو أنه خلال عام 2019 بسبب "ضعف" قطاع السيارات تراجعت مردودية الاقتصاد الألماني بنسبة 0.75 في المائة. "وحتى في سوق العمل يخلف تحول البنية التحتية آثاره"، كما يقول مدير قضايا النمو في معهد إيفو، تيمو فولميرسهويزر. ومنذ مطلع عام 2019 تراجع عدد العاملين في صناعة العربات بدون العامل الموسمي بنسبة 1.3 في المائة أكثر من قطاعات أخرى.

مبيعات أكثر، لكن إنتاج أقل!

"والملفت للانتباه هو ارتفاع الطلب على السيارات الألمانية في 2019"، كما قال الخبير الاقتصادي من معهد إيفو. "ولم يتم تزويد الزبائن من الانتاج الداخلي". فقد تراجع في السنة الماضية بنسبة 8.9 في المائة بعد تراجع بـ 9.3 في المائة في السنة ما قبلها. " فالقطاع وسَع إنتاج الماركات الألمانية إلى مواقع أخرى خارج ألمانيا وعمل على توريد السيارات إلى المانيا"، كما أشار فولميرسهويزر. وسبب محتمل لتحويل الانتاج يعود لتغيير التجهيز في مواقع ألمانية نحو إنتاج سيارات الكترونية. "وفي فترة التحول ينعدم عرض السيارات الجديدة في ألمانيا والسيارات المنتجة في مواقع ألمانية بمحركات عادية تتحقق في بلدان أوروبية أخرى"، كما هي حصيلة معهد إيفو.

أندرياس روستيك ـ بوتي/ م.أ.م