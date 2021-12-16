سيارات فارهة عبر يوتيوب

بعد رحيله عن برشلونة.. من يستطيع سد فراغ ميسي؟

غادر الأسطورة ميسي برشلونة. وصحيح أن الجميع يترقب الوجهة التي سينتقل إليها إلا أن هناك سؤالا آخر ملحا وهو: من يمكنه سد فراغ ميسي في كامب نو؟ هناك لاعبون مرشحون لتلك المهمة، بعضهم من داخل النادي وبعضهم من أندية أخرى.