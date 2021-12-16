 سيارات فارهة عبر يوتيوب | عالم السرعة | DW | 06.01.2022

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عالم السرعة

سيارات فارهة عبر يوتيوب

الإسباني كارلوس رودريغيز مجنون سيارات كما يوصَف، فقد تمكن من بناء سيارة كهربائية فارهة، وذلك دون دراية بهذا المجال، متسلحًّا بعزيمته القوية والأصدقاء الجيدين. هدفه هو تحسين العالم.

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