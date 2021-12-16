سيارات فارهة عبر يوتيوب

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الإسباني كارلوس رودريغيز مجنون سيارات كما يوصَف، فقد تمكن من بناء سيارة كهربائية فارهة، وذلك دون دراية بهذا المجال، متسلحًّا بعزيمته القوية والأصدقاء الجيدين. هدفه هو تحسين العالم.
استطاع الإسبان أن يتصدروا استخدام العملات الرقمية المشفرة لتتحول إسبانيا إلى مركز لما يُعرف بـ (blockchain) أو "سلسلة الكتل"وهي تكنولوجيا خاصة بتطوير معظم العملات المشفرة والافتراضية. والآن اقتحمت سلسلة متاجر شهيرة.
غادر الأسطورة ميسي برشلونة. وصحيح أن الجميع يترقب الوجهة التي سينتقل إليها إلا أن هناك سؤالا آخر ملحا وهو: من يمكنه سد فراغ ميسي في كامب نو؟ هناك لاعبون مرشحون لتلك المهمة، بعضهم من داخل النادي وبعضهم من أندية أخرى.
قرار استدعاء المغرب لسفيرته في برلين زاد من تأزيم العلاقات الدبلوماسية المغربية الألمانية. لكن ما هي خلفيات هذا التصعيد؟ وهل يتجه الأمر نحو قطيعة دبلوماسية أم نحو البحث عن حلول لقضايا شائكة؟
حذرت دراسة لباحثين ألمان من أن 6% فقط من إجمالي الإصابات بكورونا تم اكتشافها في العالم. فمثلا عدد المصابين رسميا في أمريكا نحو نصف مليون حالة، لكن وفقاً لحسابات الدراسة تبلغ عشرة ملايين إصابة، فما تفاصيل تلك الدراسة؟
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