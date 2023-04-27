 سيارات الشباب السويدي | عالم السرعة | DW | 11.05.2023

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عالم السرعة

سيارات الشباب السويدي

يحول الشباب السويديون السيارات إلى جرارات، لأنه يمكنهم سياقتها على الجليد بدءا من سن 15 عامًا. مرح وإبداع مع سيارة غير مألوفة.

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