سيارات الشباب السويدي

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يحول الشباب السويديون السيارات إلى جرارات، لأنه يمكنهم سياقتها على الجليد بدءا من سن 15 عامًا. مرح وإبداع مع سيارة غير مألوفة.
يثير نقص العمالة الماهرة في أوروبا مخاوف كبيرة من حدوث خسائر اقتصادية هائلة. ألمانيا واحدة من الدول الأوروبية، التي وجدت في جذب العمال المهرة جزءا من الحل، لكن العقبات أمام تحقيق هذا المبتغى كثيرة.
تتناول فاطمة داس في روايتها الأولى والتي حصلت على جائزة ألمانية دولية، حياة فتاة مسلمة مهاجرة مثلية تشعر بالذنب جراء ذلك. كما تتناول مشكلة الهوية لدى الشباب المهاجرين ومعاناتهم مع العنصرية في فرنسا خلال حياتهم اليومية.
رغم تزايد المخاوف من زحف الروبوت والعمل من البيت على الكثير من الوظائف، يستمر نقص الكفاءات المتخصصة في ألمانيا. ومع صعوبة استقدامها من الخارج، يبقى على الحكومة الألمانية القادمة تجاوز المشكلة بحلول جديدة، فهل تنجح بذلك؟
دخلت الحرب في أوكرانيا أسبوعها الثاني، وسط أنباء عن سقوط إحدى المدن الإقليمية بيد القوات الروسية التي تحاول الوصول إلى العاصمة كييف. والجمعية العامة للأمم المتحدة تتبنى قرارا يطالب موسكو بوقف "عدوانها" فورًا.
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