سيارات الأجرة اللندنية: كلاسيكية وكهربائية

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تعتبر سيارات الأجرة اللندنية الأسطورية رمزا لثقافة السيارات البريطانية. تماشيا مع المعايير البيئية المتعلقة بالانبعاثات الضارة بات على "الكابينة السوداء" أن تصبح كهربائية أيضًا، ولكن دون أن تفقد مظهرها التقليدي في نفس الوقت.
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) ضم عدة منتوجات ثقافية عربية إلى قائمتها للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، منها المنسف الأردني والبن الخولاني السعودي واحتفالات رحلة العائلة المقدسة المصرية.
مع تفاقم تداعيات ظاهرة التغير المناخي، يزداد الاحترار في الشرق الأوسط أسرع بمرتين من المعدل العالمي، ما يشكل خطرا على آثار الشرق الأوسط مثل أهرامات الجيزة، مقارنة بالآثار في بقاع أخرى من العالم.
"القائمة الحمراء" للأنواع المهددة بالانقراض، والتي يضعها الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، تطول أكثر بسبب التغير المناخي وتدخل الإنسان. التحديث الأخير للقائمة يظهر أن سحالي "تنين كومودو" أيضاً أصبحت مهددة بالانقراض.
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