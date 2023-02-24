 سيارات الأجرة اللندنية: كلاسيكية وكهربائية | عالم السرعة | DW | 09.03.2023

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عالم السرعة

سيارات الأجرة اللندنية: كلاسيكية وكهربائية

تعتبر سيارات الأجرة اللندنية الأسطورية رمزا لثقافة السيارات البريطانية. تماشيا مع المعايير البيئية المتعلقة بالانبعاثات الضارة بات على "الكابينة السوداء" أن تصبح كهربائية أيضًا، ولكن دون أن تفقد مظهرها التقليدي في نفس الوقت.

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