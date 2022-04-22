 سياحة, كورونا, اقتصاد عالمي | DW الأخبار | DW | 06.05.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

سياحة, كورونا, اقتصاد عالمي

الحماية من الإصابة بعدوى كورونا ليست سهلة، لكن هناك طُرقًا تساعد على التخفيف من العدوى ومسببات المرض. في حلقة اليوم سيقدم لنا أحد الخبراء في برلين نصائح طبية.

مشاهدة الفيديو 03:40

المزيد من المركز الإعلامي

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا

الكونغو: الغوريلا وفيروس كورونا 22.04.2022

نوادي برلين الليلية تفتح أبوابها

نوادي برلين الليلية تفتح أبوابها 14.04.2022

DW Covid-19 Spezial Sendungslogo arabisch

حياة الليل تعود في برلين 14.04.2022

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة

كوفيد 19 - العلاقة بين الإنسان والحيوان والبيئة 22.04.2022

المزيد DW الأخبار

عودة خجولة للسياحة العالمية

عودة خجولة للسياحة العالمية 06.05.2022

كورونا واللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا

كورونا واللاجئين الأوكرانيين في ألمانيا 06.05.2022

رفع قيود كورونا وعودة خجولة للسياحة

رفع قيود كورونا وعودة خجولة للسياحة 06.05.2022

تعتبر محطة الفضاء الدولية مشروعاً دولياً تقوده الولايات المتحدة وروسيا. لكن هذا التعاون بات مهددا الآن بسبب الحرب

رائد الفضاء الألماني ماتياس مورر في طريق عودته من محطة الفضاء الدولية 05.05.2022

اقرأ أيضا

BERLIN, GERMANY - MAY 21: People sit outside at a restaurant near Brandenburg Gate for the first time this year during the coronavirus pandemic on May 21, 2021 in Berlin, Germany. Authorities are easing lockdown measures across Germany, enabling restaurants to offer outdoor service, hotels to accommodate tourists, cultural institutions to perform and other activities to resume. Covid infection rates have been falling consistently and the national average is now below 80 per 100,000 over a seven-day period. Meanwhile the pace of vaccinations is still climbing, with approximately 40% of the population having received a first dose. (Photo by Maja Hitij/Getty Images)

لأول مرة منذ أكثر من سنة ونصف... ألمانيا لا تسجل وفيات بكورونا 02.05.2022

أعلن معهد روبرت كوخ استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بل ولم تسجل أي وفاة اليوم بسبب الفيروس منذ أيلول/سبتمبر 2020، في مؤشر إيجابي سيعزز من فرص دحر الفيروس على الأقل في شكله الحالي.

Prof. Gernot Marx, Praesident Deutsche Interdisziplinaere Vereinigung fuer Intensiv- und Notfallmedizin DIVI, Prof. Lothar H. Wieler, Praesident Robert-Koch-Institut RKI, Prof. Karl Lauterbach, Bundesminister fuer Gesundheit, SPD, Pressekonferenz zu - Aktuelle Corona-Lage, in der Bundespressekonferenz, DEU, Berlin, 08.04.2022 *** Prof Gernot Marx, President German Interdisciplinary Association for Intensive and Emergency Medicine DIVI , Prof Lothar H Wieler, President Robert Koch Institute RKI , Prof Karl Lauterbach, Federal Minister of Health, SPD, Press Conference on Current Corona Situation, in the Federal Press Conference, DEU, Berlin, 08 04 2022

ألمانيا: معهد روبرت كوخ يرصد تراجعا في مؤشرات كورونا 21.04.2022

أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات رصد اتجاهات متراجعة في العديد من مؤشرات كورونا بالبلاد، لكنه قال إنه لا يزال يرى ارتفاعا لضغط العدوى بين السكان.

Die Erdgasverdichterstation Mallnow der Gascade Gastransport GmbH. Die Verdichterstation in Mallnow nahe der deutsch-polnischen Grenze übernimmt vorwiegend russisches Erdgas. Von der Quelle bis zum Einsatzort legt das Erdgas in der Pipeline Jamal mehrere tausend Kilometer zurück. Um einen konstanten Druck für den Transport in der Pipeline aufrecht zu erhalten sind solche Verdichterstationen nötig. Von hier aus strömt russisches Gas durch die JAGAL (Jamal-Gas-Anbindungsleitung) in das deutsche Erdgasfernleitungsnetz Richtung Westen. Darüber hinaus kann Gas - entgegen der Hauptflussrichtung - von Deutschland nach Polen transportiert werden.

حرب أوكرانيا تضع الاقتصاد الألماني على صفيح ساخن 30.04.2022

لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التي ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما يتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادي آفاقا قاتمة على المدى المنظور.

07.04.2022 | Die Abgeordneten verfolgen die Debatte im Plenum im Bundestag. Am Rednerpult steht Tino Sorge (CDU), gesundheitspolitischer Sprecher der Unionsfraktion. Der Deutsche Bundestages stimmt der Sitzung über eine Impfpflicht gegen das Coronavirus ab.

ألمانيا: غالبية برلمانية ترفض إلزامية التطعيم ضد كورونا 07.04.2022

بعد نقاش محتدم داخل البرلمان الألماني، رفض أغلب النواب مشروع قانون أعده الائتلاف الحاكم، لفرض التطعيم ضد كورونا بداية من عمر الستين. المستشار الألماني شولتس ووزير الصحة لاوترباخ، دعما المشروع كإجراء احترازي لفصل الخريف.