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سياحة, كورونا, اقتصاد عالمي

الحماية من الإصابة بعدوى كورونا ليست سهلة، لكن هناك طُرقًا تساعد على التخفيف من العدوى ومسببات المرض. في حلقة اليوم سيقدم لنا أحد الخبراء في برلين نصائح طبية.