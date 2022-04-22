سياحة, كورونا, اقتصاد عالمي

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الحماية من الإصابة بعدوى كورونا ليست سهلة، لكن هناك طُرقًا تساعد على التخفيف من العدوى ومسببات المرض. في حلقة اليوم سيقدم لنا أحد الخبراء في برلين نصائح طبية.
أعلن معهد روبرت كوخ استمرار تراجع معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد في ألمانيا بل ولم تسجل أي وفاة اليوم بسبب الفيروس منذ أيلول/سبتمبر 2020، في مؤشر إيجابي سيعزز من فرص دحر الفيروس على الأقل في شكله الحالي.
أعلن معهد روبرت كوخ الألماني لأبحاث الفيروسات رصد اتجاهات متراجعة في العديد من مؤشرات كورونا بالبلاد، لكنه قال إنه لا يزال يرى ارتفاعا لضغط العدوى بين السكان.
لم يكد اقتصاد ألمانيا يجتاز تداعيات كورونا حتى تلقفته ارتدادات حرب أوكرانيا التي ألهبت أسعار الطاقة ومستويات التضخم. وباتت قاطرة أوروبا تترنح، فيما يتوقع معظم معاهد الرصد الاقتصادي آفاقا قاتمة على المدى المنظور.
بعد نقاش محتدم داخل البرلمان الألماني، رفض أغلب النواب مشروع قانون أعده الائتلاف الحاكم، لفرض التطعيم ضد كورونا بداية من عمر الستين. المستشار الألماني شولتس ووزير الصحة لاوترباخ، دعما المشروع كإجراء احترازي لفصل الخريف.
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