سويسرا تفوز بمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن" 2024

فاز مغني الراب السويسري نيمو في مسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن" للعام الحالي 2024 بأغنيته "ذا كود" (الشفرة)، متفوقا على المتسابق الكرواتي. وفيما احتلت إسرائيل المركز الخامس، جاءت ألمانيا في المركز الثاني عشر.

أسفرت التصفيات النهائية لمسابقة الأغنية الأوروبية "يوروفيغن" في نسختها الـ 68 عن فوز مغني الراب السويسري نيمو بأغنيته "ذا كود "The Code" (الشفرة)، التي تتحدث عن رحلة لاستكشاف الذات، متفوقًا على المتسابق الكرواتي "بيبي لازانيا".

وقال نيمو وقد اغرورقت عيناه بالدموع بعد تسلّمه الجائزة "آمل في أن تتمكّن هذه المسابقة من الوفاء بوعدها وأن تُواصل الدفاع عن السلام والكرامة لكل شخص في هذا العالم". وأضاف أنّ أغنية "ذا كود تتعلّق بالمسيرة التي بدأتُها بإدراكي أنّني لستُ رجلا ولا امرأة".



ونالت أغنية "ذا كود" لنيمو البالغ 24 عاما أعلى النقاط من لجنة تحكيم الدول، وما يكفي من الأصوات لتحصد 591 نقطة" في الحفل النهائي للمسابقة التي أقيمت في مدينة مالمو السويدية.

من جهته، حلّ الكرواتي "بايبي لازانيا" في المركز الثاني بحصوله على 547 نقطة.

المتسابق الكرواتي "بيبي لازانيا" صورة من: Tobias Schwarz/AFP

وكان نيمو يعتبر الأوفر حظا في محلات المراهنات لفترة طويلة، لكنه قبل وقت قصير من المباراة النهائية انزلق وتجاوزته المغنية الإسرائيلية إيدين جولان . ومع ذلك، لم تحصل جولان إلا على نقاط قليلة من لجنة تحكيم 37 دولة مشاركة مسابقة الأغنية الأوروبية وانتهى بها الأمر في المركز الخامس.

وهذا هو الفوز الثالث لسويسرا في مسابقة الأغنية الأوروبية، حيث فازت سيلين ديون في عام 1988. يروي النجم السويسري نيمو، الذي يعيش في برلين، قصته الخاصة من خلال أغنيته الناجحة.

وجاء المتسابق الألماني إسحاق في المركز الثاني عشر بأغنية "أولويز أون رون" Always on the run". وكانت هذه أفضل نتيجة ألمانية منذ حصول مايكل شولت على المركز الرابع في عام 2018. وكان إسحاق قادرًا بشكل خاص على تسجيل النقاط في تصويت لجنة التحكيم.

وجاء المتسابق الألماني إسحاق في المركز الثاني عشر بأغنية "أولويز أون رون" Always on the run". صورة من: picture alliance/dpa

وفي وقت سابق السبت أعلن المنظمون للمسابقة استبعاد المتسابق الهولندي يوست كلاين من المنافسات النهائية بسبب واقعة خلف الكواليس. وقال اتحاد البث الأوروبي، الذي ينظم المسابقة، إن الشرطة السويدية تحقق في "شكوى قدمتها إحدى أعضاء طاقم الإنتاج" تتعلق بكلاين (26 عاما) وإنه لن يكون من المناسب له المشاركة بينما تأخذ الإجراءات القانونية مجراها.

وكان كلاين أحد المرشحين البارزين في المسابقة بسبب أغنيته غير التقليدية (يوروبابا). ولم يرد ممثل عن كلاين بعد على طلب التعليق.

وذكرت شبكة أفروتروس الهولندية في بيان عبر البريد الإلكتروني أن قرار اتحاد البث الأوروبي "أصابها بصدمة" وأنها تعتبره "غير متناسب".

وقال بول جوردان الخبير في مسابقة يوروفيجن لرويترز إنه أمر غير مسبوق أن يتم طرد فنان عشية المنافسة النهائية. وأضاف "من الواضح أننا لا نعرف ما حدث الآن. يمكن أن يتبين أنه بريء... أعتقد أنه عار كبير".

ص.ش/ع.ج.م (رويترز، د ب أ)