 سويسرا تفرض عقوبات ضد روسيا | صنع في ألمانيا | DW | 23.03.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

صنع في ألمانيا

سويسرا تفرض عقوبات ضد روسيا

سويسرا جمدت أصول الأثرياء الروس والشركات والبنوك، ومن شأن ذلك أن يضرب الحكومة الروسية بشدة. ولكن النقاد لديهم شكوك حول ما إذا كانت العقوبات ستحدث تأثيرا حقيقيا، وما إذا كانت ستنفذ بشكل كاف.

مشاهدة الفيديو 03:48

المزيد من المركز الإعلامي

الغزو الروسي لأوكرانيا تظهرتأثيراته على حياة المواطنين الروس. البنك المركزي يتخذ إجراءات وبوتين ينتقد الغرب.

تأثيرات العقوبات على روسيا وبوتين ينتقد إمبراطورية الأكاذيب الغربية 01.03.2022

العقوبات الاقتصادية ضد روسيا قد تؤدي إلى شلل الاقتصاد الروسي لسنوات قادمة.

البورصات تتفاعل مع العقوبات على روسيا 28.02.2022

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون

حرب بوتين على أوكرانيا.. دمار وضحايا ولاجئون 07.03.2022

Russian cargo ship Baltic Leader, detained in the English Channel, is moored in the port of Boulogne-sur-Mer, France on February 26, 2022. France has intercepted and impounded a Russian-flagged cargo ship suspected of breaching sanctions imposed because of the invasion of Ukraine. The ship was heading from the north-western French city of Rouen to St Petersburg in Russia with a cargo of new cars. It is being held at the Channel port of Boulogne. Russian state media say the vessel is owned by a subsidiary of a bank targeted in recent EU and US sanctions. Photo by Christophe Forestier/ABACAPRESS.COM

اقتصاد روسيا الحصين هل يصمد أمام العقوبات الغربية المؤلمة؟ 02.03.2022

المزيد صنع في ألمانيا

22.3.2022, Deutsche Welle, Sendung Made,

مغازلة روسيا للصين 23.03.2022

22.3.2022, Deutsche Welle, Sendung Made,

ما هي الحرب السيبرانية؟ 23.03.2022

22.3.2022, Deutsche Welle, Sendung Made,

العقوبات على روسيا تعطل سلاسل التوريد 23.03.2022

DONETSK REGION, UKRAINE - JULY 10, 2020: Agricultural machinery harvest winter wheat in a field of the Zarya-Agro state-owned farming enterprise near the village of Krasnoarmiyske, Novoazovsky District. Valentin Sprinchak/TASS

سعر القمح يصل مستويات غير مسبوقة 23.03.2022

اقرأ أيضا

20.11.2017, Dubai: Wohnhäuser auf einem der Arme der künstlichen Insel The Palm Jumeirah. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/ZB

هربا من العقوبات.. هل توفر الإمارات ملاذا آمنا لأثرياء روسيا؟ 18.03.2022

مع تزايد العقوبات الغربية على روسيا، يتزايد اهتمام الأغنياء والأثرياء الروس بدولة الإمارات، التي تتمتع باستقرار سياسي وتتساهل بشأن الشفافية المالية ومصدر الثروات. فهل تصبح ملاذا للهاربين من العقوبات الغربية وعواقبها؟

[DIESES FOTO WIRD VON DER RUSSISCHEN STAATSAGENTUR TASS ZUR VERFÜGUNG GESTELLT] IVANOVO, RUSSIA - FEBRUARY 28, 2022: A person holds cash withdrawn from an ATM machine at a Sberbank branch. On February 24, the United States announced it was imposing sanctions on major Russian banks, including Sberbank and VTB in response to the special military operation in Ukraine. According to the Sberbank press office, the bank continues to operate normally, with all transactions associated with mortgages and foreign securities available. Vladimir Smirnov/TASS

هل بدأ الاقتصاد الروسي بالترنح تحت وطأة العقوبات الغربية؟ 09.03.2022

يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن إفلاس روسيا وعجزها عن سداد ديونها أمر ليس بالمستبعد في ظل العقوبات الاقتصادية المتصاعدة على خلفية غزوها لجارتها أوكرانيا.

MOSCOW REGION, RUSSIA - DECEMBER 4, 2017: Russia's President Vladimir Putin (L) and Norilsk Nickel co-owner Vladimir Potanin during a meeting at Novo-Ogaryovo residence. Mikhail Klimentyev/Russian Presidential Press and Information Office/TASS Foto: Mikhail Klimentyev/TASS/dpa

الأوليغارش الروس في دائرة الاستهداف.. فمن هم وأين ينشطون؟ 14.03.2022

برلمانيون وضباط عسكريون رفيعو المستوى وصحافيون بارزون وصناعيون ومموّلون من الصف الأول. يواجه مئات الروس الأغنياء تجميد أصولهم مصحوبا أحيانا بحظر إقامة في عدد من دول العالم. فمن يكون هؤلاء؟ وأين ينشطون؟

3.1.20220, Brüssel, Belgien, The logo of France placed on the EU Council building after France take over the Presidency of the Council of the European Union in Brussels, Belgium on January 03, 2022. Dursun Aydemir / Anadolu Agency

عقوبات أوروبية جديدة وأوكرانيا لا تستبعد مناقشة حيادها 09.03.2022

قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا شملت القطاع المصرفي والقطاع البحري والعملات المشفرة. في الوقت نفسه لم تستبعد أوكرانيا مناقشة مسألة حيادها مع روسيا.