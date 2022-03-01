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سويسرا تفرض عقوبات ضد روسيا

سويسرا جمدت أصول الأثرياء الروس والشركات والبنوك، ومن شأن ذلك أن يضرب الحكومة الروسية بشدة. ولكن النقاد لديهم شكوك حول ما إذا كانت العقوبات ستحدث تأثيرا حقيقيا، وما إذا كانت ستنفذ بشكل كاف.