سويسرا تفرض عقوبات ضد روسيا

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سويسرا جمدت أصول الأثرياء الروس والشركات والبنوك، ومن شأن ذلك أن يضرب الحكومة الروسية بشدة. ولكن النقاد لديهم شكوك حول ما إذا كانت العقوبات ستحدث تأثيرا حقيقيا، وما إذا كانت ستنفذ بشكل كاف.
مع تزايد العقوبات الغربية على روسيا، يتزايد اهتمام الأغنياء والأثرياء الروس بدولة الإمارات، التي تتمتع باستقرار سياسي وتتساهل بشأن الشفافية المالية ومصدر الثروات. فهل تصبح ملاذا للهاربين من العقوبات الغربية وعواقبها؟
يعتقد بعض خبراء الاقتصاد أن إفلاس روسيا وعجزها عن سداد ديونها أمر ليس بالمستبعد في ظل العقوبات الاقتصادية المتصاعدة على خلفية غزوها لجارتها أوكرانيا.
برلمانيون وضباط عسكريون رفيعو المستوى وصحافيون بارزون وصناعيون ومموّلون من الصف الأول. يواجه مئات الروس الأغنياء تجميد أصولهم مصحوبا أحيانا بحظر إقامة في عدد من دول العالم. فمن يكون هؤلاء؟ وأين ينشطون؟
قررت دول الاتحاد الأوروبي فرض سلسلة جديدة من العقوبات الاقتصادية على روسيا وبيلاروسيا شملت القطاع المصرفي والقطاع البحري والعملات المشفرة. في الوقت نفسه لم تستبعد أوكرانيا مناقشة مسألة حيادها مع روسيا.
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