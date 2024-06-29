سويسرا تطيح بحامل اللقب إيطاليا وتبلغ ربع نهائي يورو 2024

أقصت سويسرا منتخب إيطاليا -حامل اللقب- بالفوز بهدفين نظيفين وبلغت بذلك ربع نهائي بطولة أمم أوروبا لكرة القدم 2024 المقامة حاليا في ألمانيا. المنتخب السويسري تأهل إلى دور الثمانية في أولى مباريات دور الستة عشر من البطولة.

نجح المنتخب السويسري (السبت 29 يونيو / حزيران 2024) في تكرار تألقه في بطولة أمم أوروبا بتأهله إلى دور الثمانية في يورو 2024. وإلى جانب ذلك نجح منتخب سويسرا في الثأر من نظيره الإيطالي الذي فاز عليه بالنسخة الماضية 3 / 0 في دور المجموعات.

وكان المنتخب السويسري تألقَ في النسخة الماضية -التي أقيمت عام 2021- حين أقصى المنتخب الفرنسي بالفوز عليه 5 / 4 بضربات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل 3 / 3.

واُنتُزِعَ من إيطاليا لقب بطلة اليورو (أمم أوروبا) في كرة القدم بخسارتها أمام سويسرا 0 / 2 على الملعب الأولمبي في برلين في الدور ثمن النهائي من النسخة السابعة عشرة المقامة في ألمانيا.

واستحقت سويسرا تماماً بلوغها ربع النهائي للمرة الثانية توالياً بعدما كانت الأفضل بشكل كبير طيلة فترات اللقاء الذي حسمته لصالحها بفضل هدفين رائعين لريمو فرويلر وروبن فارغاس.

وتلتقي سويسرا في ربع النهائي -بمدينة غيلزنكيرشن- الفائز من مواجهتي المنتخبين الإنكليزي والسلوفاكي الأحد، مع طموح بلوغ دور الأربعة لأول مرة لها في سادس مشاركة لها.

لاعبو سويسرا يحتفلون بعد فوزهم على إيطاليا وتأهلهم إلى ربع نهائي اليورو 2024. صورة من: Annegret Hilse/REUTERS

وعلى غرار ما قدمته في دور المجموعات، بدت إيطاليا مع مدربها الجديد لوتشانو سباليتي غير قادرة على مجاراة المنافس، ليكون الدور ثمن النهائي أسوأ نتيجة لها في النهائيات القارية منذ خروجها من دور المجموعات عام 2004، بعد تلقيها هزيمتها الأولى أمام سويسرا منذ 1993 في تصفيات مونديال 1994.

ولم تكن إيطاليا لتتواجد أصلاً في هذه المباراة لولا ماتيا زاكانيي الذي سجل لها هدف التعادل 1 / 1 والتأهل على حساب كرواتيا في الجولة الأخيرة من منافسات المجموعة الثانية التي أنهتها ثانية خلف إسبانيا.

وكانت المواجهة مع سويسرا ثأرية لأبطال العالم أربع مرات، إذ حرمتهم الأولى من التأهل المباشر إلى مونديال قطر 2022 بعدما تقدم عليهم في صدارة المجموعة الثالثة من التصفيات الأوروبية وأجبرهم على خوض الملحق القاري حيث خرجوا من نصف نهائي المسار الثالث بالخسارة على أرضهم أمام مقدونيا الشمالية 0 / 1 بهدف سُجِل في الوقت بدل الضائع.

وقبل لقائهما في تصفيات مونديال قطر 2022 -حيث تعادلا سلباً ذهاباً وإياباً في مباراتين أضاع جورجينيو خلال كل منهما ركلة جزاء للمنتخب الأزرق- تواجهت إيطاليا وسويسرا في نهائيات النسخة الماضية من البطولة القارية صيف 2021 وخرج "أتزوري" منتصراً في دور المجموعات 3 / 1 بفضل مانويل لوكاتيلي (ثنائية) وتشيرو إيموبيلي الغائبين عن تشكيلة سباليتي لهذه النهائيات.

وودع المنتخب الإيطالي منافسات بطولة اليورو (أمم أوروبا 2024) -وهو حامل لقب النسخة الماضية 2021 وهو الذي تأهل لدور الستة عشر 2024 بصعوبة بالغة- حينما تعادل في الدقائق الأخيرة مع كرواتيا في الجولة الأخيرة بدور المجموعات.

وسجل ريمو فرويلر الهدف الأول للمنتخب السويسري في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميله روبن فارجاس الهدف الثاني في الدقيقة 46. وسيواجه المنتخب السويسري في دور الثمانية، الفائز من مواجهة إنكلترا وسلوفاكيا بدور الستة عشر والتي تقام غدا الأحد.

ع.م/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)