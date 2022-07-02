سويسرا: أثاث من البيرة

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نفايات المواد الغذائية مادة خام مهمة. لكن للأسف ينتهي بها الأمر غالباً في القمامة. لكن في سويسرا يوجد الآن أول أثاث مصنوع بالكامل من مخلفات مصانع البيرة. مواد يمكن تحويلها إلى سماد بعد استخدامها.
قد تجد الأحزاب ضالتها في نسخ أفكار من دول أخرى لتحديث أجندتها وسياستها. وقد انتهجت الأحزاب الرئيسية في ألمانيا هذا الأسلوب. فما هي أبرز الأفكار المستنسخة من دول أخرى وهل أضرت بالأحزاب أم صب الأمر في صالحها؟
في الرواية المصورة التاسعة والثلاثين، يلتقي أستريكس وصديقه أوبيليكس بشعب السارماتي الأسطوري، الذي عاش فيما يُعرف حالياً بأوروبا الشرقية، أو روسيا وآسيا الوسطى. وفي مقابلة، يكشف كاتب الرواية تفاصيل مغامرة البطلين.
شركات ضخمة تتحكم في بذور العالم. لا تخفي هذه الظاهرة فقط نوعا من الاستعمار المقنع الذي يزيد من تبعية بلدان الجنوب، لكن كذلك تؤدي إلى ضرر مناخي كبير، وتضيّق على أرزاق صغار المزارعين.
ستتم إضافة اللغة العربية إلى تطبيق لمكافحة كورونا إلى جانب البولندية والبلغارية والرومانية والروسية. وحتى الآن، فإن التطبيق الذي يستخدم من قبل أكثر من 16 مليون شخص، متاح باللغات الألمانية والإنجليزية والتركية.
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