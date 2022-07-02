 سويسرا: أثاث من البيرة | العولمة 3000 | DW | 09.07.2022

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العولمة 3000

سويسرا: أثاث من البيرة

نفايات المواد الغذائية مادة خام مهمة. لكن للأسف ينتهي بها الأمر غالباً في القمامة. لكن في سويسرا يوجد الآن أول أثاث مصنوع بالكامل من مخلفات مصانع البيرة. مواد يمكن تحويلها إلى سماد بعد استخدامها.

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