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سوق اللحوم - كيف نشأ جشع صناعة اللحوم

كان اللحم عنصرا أساسيا بالنسبة لأسلافنا: ولكنه يصعب الحصول عليه، وباهظ الثمن، ويتم تقييمه وفقا لذلك. اليوم هو منتج تجاري عالمي يهدف في المقام الأول إلى أن يكون بأقل تكلفة. ولكن كيف حدث هذا التحول؟