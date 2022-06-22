سوق اللحوم - كيف نشأ جشع صناعة اللحوم

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كان اللحم عنصرا أساسيا بالنسبة لأسلافنا: ولكنه يصعب الحصول عليه، وباهظ الثمن، ويتم تقييمه وفقا لذلك. اليوم هو منتج تجاري عالمي يهدف في المقام الأول إلى أن يكون بأقل تكلفة. ولكن كيف حدث هذا التحول؟
صيام شهر رمضان له تأثير إيجابي ويحسن من الصحة العامة للإنسان إذا تم بطريقة صحيحة. نصائح لخبراء تغذية ألمان في محتوى وجبات الفطور والسحور في رمضان، وكيفية تعويض الفيتامينات الضرورية التي قد يفقدها بسبب الصيام.
يعتبر مرض باركنسون من الأمراض المزمنة وبدون علاج لحد الآن، رغم ذلك تظهر الدراسات الحديثة أن النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يمنع المرض وربما يبطئه.. كيف ذلك؟
تضر الأغذية التي لا تراعي البيِئة بالصحة والمناخ على السواء. ويرى خبراء أن من يريد أغذية صحية رفيقة بالبيِئة عليه التفكير في المنشأ والنقل والتعبئة والتغليف.
الفستق أو الفستق الحلبي من المكسرات المحببة للكثيرين وذلك بسبب مذاقها المميز وفوائدها الغنية والمتعددة. فما هي الفوائد الصحية التي يتمتع بها الفستق؟ وهل ينطوي على مخاطر يجب الانتباه إليها؟
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