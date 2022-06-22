 سوق اللحوم - كيف نشأ جشع صناعة اللحوم | صنع في ألمانيا | DW | 29.06.2022

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صنع في ألمانيا

سوق اللحوم - كيف نشأ جشع صناعة اللحوم

كان اللحم عنصرا أساسيا بالنسبة لأسلافنا: ولكنه يصعب الحصول عليه، وباهظ الثمن، ويتم تقييمه وفقا لذلك. اليوم هو منتج تجاري عالمي يهدف في المقام الأول إلى أن يكون بأقل تكلفة. ولكن كيف حدث هذا التحول؟

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