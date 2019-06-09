 سوق العمل الألمانية - الاندماج أفضل من التوقعات | سياسة واقتصاد | DW | 13.09.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

سوق العمل الألمانية - الاندماج أفضل من التوقعات

130 صفحة مليئة بالأرقام: منظمة الإغاثة المسيحية "مالتيزر" أصدرت تقريرا جديدا يشمل أخبارا إيجابية لاسيما تجاه الاقتصاد وعلاقته بالهجرة في ألمانيا. التقرير يكشف عن نتائج أفضل مما كان متوقع.

Deutschland Symbolbild Flüchtlinge am Arbeitsmarkt (picture-alliance/dpa/I. Wagner)

على الصفحة الأولى لعنوان تقرير الهجرة من منظمة الإغاثة "مالتيزر" يظهر رجل شاب في بدلة العمل الزرقاء أمام طاولة عمل. وتظهر عليه علامات الرضى. وطبقا للتقرير الذي يشمل 130 صفحة من حقه أن يكون سعيدا. فالحديث يدور حول "تقدم مدهش" عندما يتعلق الأمر بوضع المهاجرين في سوق العمل الألمانية.

وفي الجدل المحتدم حول الهجرة يقدم التقرير حقائق في المقام الأول. ودار إصدار التقرير هي منظمة الإغاثة الكاثوليكية "مالتيزر"، فيما المسؤول عن الجزء العلمي من التقرير هو معهد فالتر. ويقول مدير المعهد، لارس فيلد : "الاندماج في السنوات الأخيرة أفضل، اندماج اللاجئين أفضل مما تم التكهن به في البداية".

إنها أخبار جيدة حول الاندماج في سوق العمل، إذ يحقق المهاجرون من بلدان الهجرة الأساسية الثمانية (أفغانستان واريتريا والعراق وايران ونيجيريا وباكستان والصومال وسوريا) نتائج مدهشة. وبالمقارنة مع أبريل 2017 تضاعف عدد العاملين المسجلين في التأمين الاجتماعي في هذه المجموعة. ووصل هذا العدد في أبريل 2019 إلى نحو 312.000 شخص.

وتقيم مفوضة الاندماج في الحكومة الألمانية، أنيته فيلدمان ماوس هذا التطور كنجاح. "التطور في السنوات الأربع الماضية أفضل بكثير من تنبؤات خبراء سوق العمل"، حسب قولها لصحيفة "راينيشه بوست".

ألمانيا أكثر أمانا مما تكشف التقديرات

حتى بين السكان ينمو التفاؤل، على الأقل فيما يخص النتائج الاقتصادية للهجرة. 36.1 في المائة من الألمان يعتبرون تدفق المهاجرين فرصة للاقتصاد. وهم يمثلون بهذا 9 في المائة أكثر من عام 2016. والسبب وراء ذلك حسب التقرير هو الاندماج المتطور في سوق العمل الألمانية وتراجع أعداد طالبي اللجوء.

لكن في الوقت نفسه نجد أن عدد الناس الذين ينتابهم القلق بسبب الأمن في البلاد يرتفع أكثر. ففي السنة الماضية اعتبر 71.6 في المائة تدفق طالبي اللجوء بأنه خطر، وهي نسبة 2 في المائة أكثر من عام 2016.

علما أن ألمانيا تنعم بأمن أكبر مما تقدر فئة واسعة من السكان، ليس فقط في إطار الهجرة بل بصفة عامة. ونسبة الأعمال الإجرامية طوال سنوات في تراجع. ففي الوقت الذي تم فيه في عام 2009 تسجيل نحو ستة ملايين جنحة من قبل الشرطة، وصل عددها في 2018 إلى نحو 5.4 مليون جنحة. وفي السنة الماضية تم ضبط 1.93 مليون مشتبه به. و 69.5 في المائة بينهم كانوا مواطنين ألمان و 30.5 في المائة من غير الألمان.

إمكانية "احتواء" الهجرة

وتقرير الهجرة الأول لمنظمة الإغاثة "مالتيزر" صدر في 2017، ومن بين القضايا التي تناولها بالبحث تأثير استقبال المهاجرين على النظام المالي، إذ تبين أن طالبي اللجوء يمثلون عبئا إضافيا في حال عدم الاستفادة من قدراتهم في سوق العمل. وبعد ثلاث سنوات تصدر حصيلة أولية وهي أن اندماج المهاجرين في سوق العمل يسير بخطى أسرع مما كشفته التنبؤات. وبهذا تتقلص النفقات الاجتماعية ويستنتج التقرير في الختام أنه يمكن احتواء الهجرة لاسيما من الناحية المالية.

ميريام بينكه/ م.أ.م

  • Italien Symbolbild Rettung von Flüchtlinge (Getty Images/AFP/A. Paduano)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ارتفاع كبير في عدد الغرقى

    أعلنت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن عدد الضحايا على مسار الهجرة بين ليبيا والاتحاد الأوروبي ارتفع بأكثر من الضعف في عام 2018 ، إذ بلغ معدل الوفاة واحدا من بين كل 14 مهاجرا عبروا هذا الطريق وسط البحر المتوسط. وكان المعدل واحدا من بين كل 38 عام 2017 .

  • Migration aus Afrika in der Nähe der Stadt Gohneima, Lybien (picture-alliance/dpa/AP/Küstenwache Lybien)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ستة غرقى كل يوم

    حسب إحصائيات الأمم المتحدة بلغ إجمالي عدد المهاجرين الذين عبروا البحر المتوسط إلى أوروبا عام 2018 نحو 117 ألف شخص، وتوفي في البحر المتوسط 2275 على الأقل، مقارنة بـ 172 ألف مهاجر عبروا إلى أوروبا عام 2017 ووفاة 3139 شخصا. وحسب المفوضية، فإن البحر المتوسط شهد موت ستة أشخاص يوميا في المتوسط العام الماضي.

  • Mittelmeer Rettungsaktion von Sea-Watch (picture-alliance/dpa/Sea-Watch.org)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    منع سفينة "سي ووتش 3" من الرسو

    في آواخر عام 2018 أنقذت سفينة "سي ووتش 3"، التي تملكها منظمة إغاثة ألمانية وترفع علم هولندا، مهاجرين كانوا يستغيثون في البحر قبالة السواحل الليبية، لكن تم منعها من الرسو في إيطاليا أو مالطا.

  • Geflüchtete auf dem mit der niederländischen Flagge geführten Rettungsschiff Sea Watch 3 (Getty Images/AFP/F. Scoppa)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    البحث عن ملاذ آمن

    بقيت "سي ووتش 3" مع المهاجرين على متنها تمخر عباب البحر بحثا عن ملاذ آمن، وتزامن ذلك مع استمرار الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال هؤلاء المهاجرين، حيث رفضت إيطاليا استقبالهم مطالبة هولندا وألمانيا بذلك، لأن السفينة ترفع علم الأولى، بينما تتخذ المنظمة المالكة لها من برلين مقرا لها.

  • Spanien - Ankunft von Fluechtlingen in Andalusien (picture alliance/CITYPRESS 24/f. Passolas)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    توتر بين فرنسا وإيطاليا

    في ظل الخلاف بين الدول الأوروبية حول استقبال المهاجرين الذين يتم إنقاذهم من الغرق في المتوسط، تصاعد التوتر بين فرنسا وإيطاليا، إذ تتهم روما باريس بأنها سبب الفوضى الحالية في ليبيا، وترى إيطاليا أن هذا الوضع غير المستقر يدفع المهاجرين إلى الهرب من ليبيا للوصول إلى الشواطئ الإيطالية عبر البحر المتوسط، وهو ما يشجع على تهريب البشر.

  • Fregatte Augsburg läuft zur Operation Sophia aus NEU (picture-alliance/dpa/M. Assanimoghaddam)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    ألمانيا لن تستمر في مهمة "صوفيا"

    مع تصاعد التوتر والخلاف الأوروبي حول ملف الهجرة واللاجئين، أعلنت ألمانيا أنها لن ترسل أي بديل للفرقاطة التي تنتهي مشاركتها في مهمة الاتحاد الأوروبي لإنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط "صوفيا" في أوائل شباط/ فبراير المقبل.

  • EU Militäroperation Sophia im Mittelmeer Boote der italienischen Marine (picture-alliance/dpa/G. Lami)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    مصير مجهول!

    مهمة "صوفيا" لإنقاذ اللاجئين من الغرق باتت مهددة بالانتهاء، لأن الأمر متعلق بموقف دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة، إذ يجب أن توافق عليها كل الدول الأعضاء في الاتحاد. وعلاوة على ذلك تطالب إيطاليا بتغيير قواعد وشروط المهمة. في هذا السياق صرح وزير الداخلية الإيطالية ماتيو سلفيني أن سفن المهاجرين التي كان يتم إنقاذها ترسو في الموانئ الإيطالية وبالتالي "إما يجب تغيير القواعد، أو إنهاء المهمة".

  • Lösung für Schiffe deutscher Seenotretter (picture-alliance/dpa/Sea-Watch/F. Weiss)

    إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

    بارقة أمل

    لكن رغم كل هذا الخلاف والتوتر، هناك بارقة أمل في تحسن الوضع خلال العام الجاري وتجاوز الدول الأوروبية لخلافاتها حول ملف الهجرة واللاجئين. فقد أعلن رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي أن اتفاق تقاسم مهاجرين مع ستّ دول أوروبية أخرى (فرنسا وألمانيا والبرتغال ومالطا ورومانيا ولوكسمبورغ) سيتيح إنزال وإنقاذ المهاجرين العالقين على متن سفينة"سي ووتش 3". إعداد: عارف جابو

    الكاتب: عارف جابو


مختارات

دراسة- ثقافة الترحيب الألمانية لاتزال مفهوما حديث العهد

تتصاعد احتجاجات الجناح اليميني المتطرف في ألمانيا ومعها استهداف المهاجرين بالعنف. هل انتهت ثقافة الترحيب في ألمانيا؟ دراسة صدرت عن مؤسسة "بيرتلسمان" كشفت حقائق أخرى عن مدى تمسك الألمان بهذه الثقافة. (31.08.2019)  

أردوغان: تركيا لا يمكنها تحمل موجة هجرة جديدة من سوريا

أكد اردوغان على أن بلاده لا يمكنها استقبال المزيد من اللاجئين القادمين من شمال سوريا، مطالباً واشنطن بالتعاون مع بلاده لإقامة منطقة آمنة شمال سوريا ليتمكن اللاجئون من العودة إليها في أقرب وقت ممكن. (10.09.2019)  

لامبيدوزا.. متحف يوثق الحاضر والماضي المأساوي للهجرة

تعد جزيرة لامبيدوزا الإيطالية نقطة لوصول المهاجرين منذ عقود، نظرًا لأنها أقرب إلى أفريقيا منها إلى أوروبا. يهدف متحف في الجزيرة إلى تخليد ذكرى المهاجرين الذين يخاطرون بحياتهم بحثًا عن الأمان. (02.09.2019)  

إنقاذ المهاجرين من الغرق في المتوسط لا ينهي مأساتهم

عام 2018 كان مأساويا للمهاجرين عبر المتوسط، إذا ارتفع عدد الضحايا بشكل مضطرد. لكن عام 2019 لا يدعو إلى التفاؤل، إذ باتت مهمة "صوفيا" لإنقاذ المهاجرين في المتوسط مهددة بالانتهاء والخلاف مستمر حول استقبال من يتم إنقاذهم. (30.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Deutschland Bundesministerium des Inneren in Berlin

هل يتبنى اشتراكيو ألمانيا "الوصفة الدنماركية" في ملف اللجوء؟ 09.06.2019

تتزايد داخل الحزب الاشتراكي الألماني الأصوات الداعية لنهج سياسة أكثر تشددا في ملف الهجرة واللجوء، أو ما بات يعرف بـ "الوصفة الدنماركية". فبعد زعيم الحزب السابق غابرييل، دعا نائب رئيس البرلمان لفرض قواعد صارمة بهذا الشأن.

Deutschland Flüchtlinge Willkommenskultur

كيف يؤثر قانون الهجرة الجديد على اللاجئين في ألمانيا؟ 08.06.2019

صوت البرلمان الألماني (البوندستاغ) على قانون الهجرة الجديد. أبرز النقاط كانت تحسين عمليات الترحيل والإعانات المادية للاجئين وفرص البقاء في ألمانيا لطالبي اللجوء المرفوضين، فما تأثير القانون الجديد على حياة اللاجئين؟

Menschenmasse in einer Einkaufsstrasse

استطلاع: غالبية الألمان يعتبرون الهجرة "فرصة" 19.03.2019

كشف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان ينظرون إلى الهجرة كـ"فرصة" ويؤيدون استقبال الأيدي العاملة الخبيرة لسد الحاجة في الأيدي العاملة في البلاد كما يوافقون على بقاء طالبي اللجوء المرفوضين إن كانوا مندمجين في المجتمع.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  