 سوق ألعاب الكمبيوتر سيبلغ 152 مليار دولار بنهاية 2019 | عالم المنوعات | DW | 25.08.2019

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سوق ألعاب الكمبيوتر سيبلغ 152 مليار دولار بنهاية 2019

كشف تقرير حديث، أن سوق ألعاب الفيديو والألعاب الإلكترونية العالمي سيحقق 152.1 مليار دولار في نهاية العام الجاري، بزيادة بلغت حوالي 9,6 مليار دولار عن العام الماضي. الأمر الذي سيضاعف الاستثمار في ألعاب الكمبيوتر مستقبلاً.

Paar spielt an der Konsole (picture-alliance/Bildagentur-online/Tetra-Images)

توقع تقرير اقتصادي وصول قيمة سوق ألعاب الكمبيوتر خلال العام الحالي إلى 152 مليار دولار  بمعنى أن نسبة 45 في المائة من إجمالي السوق ستأتي من مبيعات ألعاب الأجهزة المحمولة. وأدى هذا النمو القوي في المبيعات بنسبة 10,2 في المائة سنوياً، إلى انتعاش الاستثمار وصفقات الاستحواذ في هذا القطاع، حيث يريد كل طرف الحصول على نصيب من الكعكة.

 في الوقت نفسه وصلت قيمة الاستثمارات في هذه السوق خلال عام ونصف العام إلى 9,6 مليار دولار، وإذا استمر نمو الاستثمار بهذه الوتيرة فإن قيمة الاستثمارات خلال العامين الماضي والحالي ستزيد عن إجمالي الاستثمارات خلال السنوات الثماني السابقة مجتمعة.

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كليك - الواقع المعزز ومستقبل الألعاب الإلكترونية

وبحسب موقع "تك كرانش" المتخصص في موضوعات التكنولوجيا، فإن الألعاب تمثل حوالي 33 في المائة من إجمالي التطبيقات التي يتم تنزيلها على الأجهزة المحمولة، و 74 في المائة من إنفاق المستخدمين على تطبيقات هذه الأجهزة.

 ووفقاً للتقديرات فإن حوالي 2,4 مليار شخص سيكونون قد مارسوا ألعاب الكمبيوتر عبر الأجهزة المفتوحة خلال العام الحالي في مختلف أنحاء العالم بما يعادل حوالي ثلث سكان العالم. كما أن 50 في المائة من مستخدمي تطبيقات الأجهزة المحمولة يمارسون الألعاب وهو ما يجعل هذه الفئة من التطبيقات في نفس شعبية تطبيقات الموسيقى مثل "سبوتفاي" و"آبل ميوزيك" وفي المركز الثاني بعد تطبيقات التواصل الاجتماعي من حيث حجم الوقت المخصص لها.

 وفي الولايات المتحدة أصبح الوقت الذي يتم تخصيصه للأجهزة المحمولة يزيد عن الوقت المخصص لمشاهدة التلفزيون، حيث يقضي المستخدمون وقتا مع أجهزة المحمول يزيد بمقدار 8 دقائق يومياً مقارنة بوقت التلفزيون. ومن المتوقع وصول هذا الرقم إلى أكثر من 30 دقيقة يومياً في عام 2021.

 ر.ض (د ب أ)

 

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    البداية: غيمبوي

    "غيمبوي" هو أول جهاز ألعاب فيديو محمول في العالم، طرحته شركة "نينتندو" اليابانية قبل 25 عاماً. سعر الجهاز كان آنذاك نحو 80 يورو وبيع منه الملايين حول العالم.

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    منافس أتاري

    "غيمبوي" كان الجهاز الأول المحمول وجاء لينهي احتكار جهاز ألعاب الفيديو الشهير "أتاري 2600"، الذي كان يعمل مع التلفزيون فقط وبدأ إنتاجه سنة 1977. استمر إنتاج جهاز "أتاري" لغاية بداية التسعينيات وبيعت منه أكثر 30 مليون نسخة حول العالم.

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    كومودور 64

    عام 1982 طُرح في الأسواق أول نظام ألعاب يرتبط بجهاز الكمبيوتر، هو "كومودور 64". انتشر استخدام هذا الجهاز في ثمانينيات القرن الماضي وبيع منه الملايين حول العالم. استخدم نظام "كومودور 64" للألعاب ولتطوير البرامج المختلفة أيضاً.

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    عبقري نينتندو

    هيروشي ياموشي هو الرئيس الثالث لشركة "نينتندو" اليابانية، وحافظ على منصبه هذا لمدة 53 عاماً. يعود لياموشي الفضل في تحويل "نينتندو" من شركة صغيرة لصنع أوراق اللعب في سبعينيات القرن الماضي إلى شركة ألعاب فيديو عالمية. في سنة 1983 أطلق ياموشي سلسة ألعاب "فاميكوم". توفي ياموشي العام الماضي.

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    نظام "ميغا" من سيغا

    في سنة 1988 أنشئت في اليابان أيضاً شركة "سيغا"، وبدأت بإنتاج ألعاب الفيديو الخاصة بها على منصة "ميغا". في الوقت الحالي، توقف استخدام هذه المنصة، إلا أن الشركة الأم "سيغا" بقيت تنتج برامج للكمبيوتر وألعاب فيديو للصالات الكبيرة.

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    "نينتندو دي إس" يستبدل "غيمبوي"

    عام 1990 قدمت "غيمبوي" نسخة جديدة من جهازها المحمول، الذي استمر بيعه لغاية نهاية تسعينيات القرن الماضي. في الألفية الجديدة، توقف إنتاج "غيمبوي" ليتم التركيز على الجهاز الجديد "نينتندو دي إس" ذو الشاشتين، والذي حل محل "غيمبوي".

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    أنظمة متكاملة للألعاب

    قدمت "نينتندو" عام 1990 نظام الألعاب المتكاملة، الذي بيع منه أكثر من 50 مليون نسخة في مختلف أنحاء العالم. أشهر ألعاب هذا النظام كانت بلا شك لعبة "سوبر ماريو" الشهيرة.

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    "بلاي ستيشن"

    عام 1994، بدأت ألعاب "بلاي ستيشن" من شركة سوني بالسير على خطى "نينتندو" في سوق الألعاب العالمية. كانت "بلاي ستيشن" أول أنظمة ألعاب الفيديو التي تستخدم الأقراص المدمجة "سي دي".

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    الرد من مايكروسوفت: "إكس بوكس"

    قرر عملاق البرمجيات الأمريكي "مايكروسوفت" عام 2001 دخول عالم أنظمة ألعاب الفيديو، من خلال نظام الألعاب "إكس بوكس"، الذي يماثل في تصميمه وطريقة تشغيله منافسه الأزلي "بلاي ستيشن" من سوني.

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    التطور الجديد: نظام "وي"

    طرحت "نينتندو" منم جهتها نظام "وي" عام 2006 كمنافس لكل من "بلاي ستيشن" و"إكس بوكس". ويتميز "وي" بأنه أول نظام يتيح للاعبين استخدام تقنيات التحكم عن بعد.

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    رحلة تطور ألعاب الفيديو المحمولة

    المستقبل

    تتجه ألعاب المستقبل على الأغلب إلى غمس اللاعب في عالم افتراضي ثلاثي الأبعاد، يمكن مشاهدته بواسطة نظارات خاصة والتحكم فيه عن طريق مجسات خاصة. في الصورة: نظارة "أوكيولوس ريفت" الخاصة للعوالم الافتراضية ثلاثية الأبعاد.

    الكاتب: ماركوس لوتيكه / زمن البدري


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