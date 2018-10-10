سوري يطعن مغربياً ويختبئ في مسجد بكولونيا

لسبب مجهول حتى الآن، وقعت مشاجرة بين شخص سوري (30 عاماً) وآخر مغربي (28 عاماً) في أحد الشوارع المليئة بالمحلات العربية في منطقة "كالك" بالجزء الشرقي من مدينة كولونيا الألمانية، وتطورت بشكل دموي.

وبحسب صحيفة "كولنر إكسبرس"، التي تصدر في كولونيا فإن الحادثة وقعت عند صلاة الظهر أمس الأربعاء في شارع "تاونوس"، الذي شهد الواقعة توجد به محلات عديدة لعرب من شمال إفريقيا، وخصوصاً من المغرب. فهناك محلات البقالة والحلاقة والمخبوزات العربية، كما أن به مسجداً باسم "تقي الدين الهلالي"، وهو عالم دين مغربي راحل حصل على الدكتوراه من برلين.

"لقد حدث كل شيء بسرعة"، تقول سيدة مسنة، تابعت المشاجرة من نافذة مسكنها بالشارع. وقام السوري المشتبه به بتوجيه عدة طعنات بسكين إلى الشاب المغربي، الذي سقط على الأرض مصاباً بجروح خطيرة، حسبما قالت صحيفة "بيلد" اليوم الأربعاء (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018).

وقام السكان بإبلاغ الشرطة والإسعاف، غير أن الشخص السوري فَرَّ هارباً إلى داخل مسجد تقي الدين الهلالي واندس بين المصلين. وقال إمام المسجد لصحيفة بيلد: "جاء الرجل واصطف مع المصلين، وربما كان يمني نفسه بأن الشرطة لن تدخل المسجد".

غير أن رجال الشرطة دخلوا المسجد بعدما وضعوا أكياس بلاستيكية على أحذيتهم، حفاظاً على نظافة مفروشات المسجد، وقاموا بإلقاء القبض على السوري، والتحفظ على أدلة الجريمة، التي وجدوها في المسجد. كما تم تشكيل لجنة تحقيق حول الحادث.

ص.ش/ ع.غ