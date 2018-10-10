 سوري يطعن مغربياً ويختبئ في مسجد بكولونيا | عالم المنوعات | DW | 10.10.2018

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منوعات

سوري يطعن مغربياً ويختبئ في مسجد بكولونيا

فجأة، اندلع شجار بين شخص سوري وآخر مغربي في حي يكتظ بالمحلات العربية في مدينة كولونيا الألمانية. وخلال الشجار سحب السوري سكيناً وطعن به المغربي مرات عديدة ثم هرب إلى مسجد مغربي أثناء الصلاة آملاً في ألا تقبض عليه الشرطة.

Zentralmoschee (DW/S. Dege)

دخل أحد المساجد بكولونيا (أرشيف)

لسبب مجهول حتى الآن، وقعت مشاجرة بين شخص سوري (30 عاماً) وآخر مغربي (28 عاماً) في أحد الشوارع المليئة بالمحلات العربية في منطقة "كالك" بالجزء الشرقي من مدينة كولونيا الألمانية، وتطورت بشكل دموي.

وبحسب صحيفة "كولنر إكسبرس"، التي تصدر في كولونيا فإن الحادثة وقعت عند صلاة الظهر أمس الأربعاء في شارع "تاونوس"، الذي شهد الواقعة توجد به محلات عديدة لعرب من شمال إفريقيا، وخصوصاً من المغرب. فهناك محلات البقالة والحلاقة والمخبوزات العربية، كما أن به مسجداً باسم "تقي الدين الهلالي"، وهو عالم دين مغربي راحل حصل على الدكتوراه من برلين.

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ذكرت الشرطة أن شجاراً اندلع في مدينة أوغسبورغ جنوب البلاد بين شبان سوريين وألمان أدى إلى إصابة سوري بجراح خطيرة بعد أن طعنه ألماني بسكين. وفيما لم تتضح بعد خلفيات الحادث طلبت الشرطة ممن شهد الحادث الإدلاء بشهادته. (09.07.2018)

سعى لاجئ سوري للعمل حلاقا في ألمانيا منذ قدومه إليها وتمكن من الحصول على عمل في صالون للحلاقة ببراندنبورغ، وكان نموذجاً للاندماج الناجح، إلى أن حدث ما لم يكن في الحسبان، إذ هاجم رئيسته بسكين ما استدعى نقلها إلى المستشفى. (03.07.2017)

"لقد حدث كل شيء بسرعة"، تقول سيدة مسنة، تابعت المشاجرة من نافذة مسكنها بالشارع. وقام السوري المشتبه به بتوجيه عدة طعنات بسكين إلى الشاب المغربي، الذي سقط على الأرض مصاباً بجروح خطيرة، حسبما قالت صحيفة "بيلد" اليوم الأربعاء (10 أكتوبر/ تشرين الأول 2018).

وقام السكان بإبلاغ الشرطة والإسعاف، غير أن الشخص السوري فَرَّ هارباً إلى داخل مسجد تقي الدين الهلالي واندس بين المصلين. وقال إمام المسجد لصحيفة بيلد: "جاء الرجل واصطف مع المصلين، وربما كان يمني نفسه بأن الشرطة لن تدخل المسجد".

غير أن رجال الشرطة دخلوا المسجد بعدما وضعوا أكياس بلاستيكية على أحذيتهم، حفاظاً على نظافة مفروشات المسجد، وقاموا بإلقاء القبض على السوري، والتحفظ على أدلة الجريمة، التي وجدوها في المسجد. كما تم تشكيل لجنة تحقيق حول الحادث.

ص.ش/ ع.غ

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