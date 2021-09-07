 سوري يتحدى الإعاقة ويفتتح مركزا لتدريب الأطفال الكونغ فو | DW الأخبار | DW | 15.11.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

سوري يتحدى الإعاقة ويفتتح مركزا لتدريب الأطفال الكونغ فو

رغم إعاقته، إلا أن شاب سوري فتح مركزاً لتعليم الأطفال في إدلب رياضة الكونغ فو، بل ويتولى التدريب بنفسه.

مشاهدة الفيديو 01:50

المزيد من المركز الإعلامي

مركز لرعاية أطفال متلازمة داون في إدلب 07.09.2021

أزمة شح المياه تتفاقم في مخيمات النازحين في إدلب 02.08.2021

إدلب: مكبات النفايات خيار بعض الأطفال لإعالة أسرهم 07.07.2021

مسبح متنقل في مخيمات النازحين بإدلب 30.06.2021

المزيد DW الأخبار

جفاف أحد أكبر أنهار المغرب 15.11.2021

"خبيىة أمل" الدول الكبرى والناشطين من نتائج قمة غلاسكو للمناخ 15.11.2021

النمسا.. سريان الإغلاق على غير المطعمين ضد كورونا 15.11.2021

توترات أمريكية صينية قبل قمة شي-بايدن الافتراضية 15.11.2021

اقرأ أيضا

4) Coronavirus und Hunger bedrohen auch die Flüchtlingscamps bei Idlib, Syrien. © HIHFAD/Welthungerhilfe

"باب الهوى".. شريان الحياة الوحيد في إدلب مهدد بالإغلاق! 29.06.2021

يعتمد الملايين في إدلب على المساعدات الخارجية التي تمر عبر معبر باب الهوى الحدودي؛ ومع قرب انتهاء التفويض الأممي لإرسال المساعدات، صدرت تحذيرات من وقوع كارثة إنسانية إذا أغلق المعبر الذي بات شريان حياة الملايين.

Bildertitel: Syrischer Flüchtling hilft Kindern in Tansania. Rechte: Zsanna Szabó/ Supai e.V.

من سوريا إلى تنزانيا عبر ألمانيا.. لاجىء يجعل من الفن فرصة للعمل الخيري 26.09.2021

بعد تغلبه على عناء رحلة اللجوء إلى ألمانيا، اختار ابن مدينة الحسكة السورية، زردشت بدر أن يحط الرحال في إحدى القرى النائية في تنزانيا من أجل تعليم الأطفال هناك الموسيقى والرسم واللغة الإنجليزية. محطات في رحلة هذا الفنان.

08.03.2019 IDLIB, SYRIA - MARCH 08: Armoured vehicles of Turkish Armed Forces are seen after first patrol completed at Idlib de-escalation Zone within the decision of the Sochi Summit, in Idlib, Syria on March 08, 2019. In the Sochi Summit held on Feb. 14, the guarantors countries 'Turkey, Russia and Iran had agreed on Turkish armyÄôs patrols in IdlibÄôs de-escalation zone. Ibrahim Khatib / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

واشنطن تصعّد من لهجتها تجاه موسكو بسبب سياستها في إدلب 06.02.2020

صعّدت الولايات المتحدة تحذيرها لروسيا فيما يتعلق بسياستها في سوريا وقالت إن موسكو تحاول تحدي وجودها في شمال شرق سوريا. فيما تبادلت روسيا وتركيا الاتهامات بشأن التصعيد العسكري في إدلب ومحيطها.

28.02.2020 Smoke rises after an air strike in Saraqeb in Idlib province, Syria February 28, 2020. REUTERS/Umit Bektas

إدلب.. واشنطن تطالب سوريا وروسيا بإنهاء هجومهما "الشنيع" 28.02.2020

قُتل عشرات الجنود الأتراك في غارات جوية في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، ولم يتأخر رد الجيش التركي مستهدفا مواقع للنظام السوري، فيما أكدت واشنطن أنها تقف إلى جانب تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي.