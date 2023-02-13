 سوريون يرفضون مغادرة بيوتهم رغم خطورة البقاء فيها بعد الزلزال | DW الأخبار | DW | 22.02.2023

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

DW الأخبار

سوريون يرفضون مغادرة بيوتهم رغم خطورة البقاء فيها بعد الزلزال

سوريون يرفضون مغادرة بيوتهم المدمرة في حلب رغم خطورة البقاء فيها بسبب تعلقهم بهذه البيوت وعدم تقبل فكرة الانتقال إلى خيمة. ويصرون على البقاء فيها تحت كل الظروف رغم الزلزال ومن قبله الحرب.

المزيد من المركز الإعلامي

بعد تأخر المساعدات الدولية وطواقم الإنقاذ في الدخول إلى شمال سوريا، يقوم متطوعون سوريون بإنقاذ وإسعاف الجرحى هناك.

متطوعون سوريون يقومون بإنقاذ وإسعاف جرحى الزلزال في المناطق المنكوبة 13.02.2023

منطقة الزلزال في تركيا لا زالت حديث وسائل الإعلام في تركيا. حملة تبرعات تجمع ستة مليارات للمتضررين.

الزلزال لا زال محور التغطية الإعلامية في تركيا 19.02.2023

زلزال سوريا وتركيا.. هل كسر عزلة الأسد؟

زلزال سوريا وتركيا.. هل كسر عزلة الأسد؟ 21.02.2023

ظهرت إلى جانب مبادرات الدعم الحكومية العديد من المبادرات غير الحكومية لدعم ضحايا الزلزال بسوريا وتركيا.

برلين .. حفلة موسيقية لجمع التبرعات لسوريا وتركيا 20.02.2023

المزيد DW الأخبار

شابة بريطانية المولد التحقت بالدولة الإسلامية تخسر استئنافا على إسقاط جنسيتها

قضاء بريطانيا يثبت تجريد فتاة التحقت بتنظيم الدولة الإسلامية من الجنسية 22.02.2023

المُرهقون.. أول فيلم يمني يُعرض في مهرجان برلين السينمائي هذه السنة، للمخرج اليمني الشاب عمرو جمال.

"المرهقون".. أول فيلم يمني يتنافس على جائزة بانوراما في مهرجان برلين السينمائي 21.02.2023

رغم صمودها خلال الحرب.. الزلزال يدمر آثارًا تاريخية عمرها آلاف السنين في سوريا. فما هو حجم هذا الضرر؟

رغم صمودها خلال الحرب... الزلزال يدمر آثارًا تاريخية عمرها آلاف السنين في سوريا 21.02.2023

زلزالان جديدان في تركيا يتسببان بوقوع ضحايا ومزيد من الدمار. كيف تبدو المناطق المنكوبة؟

ضحايا جدد وصدمة بعد هزات جديدة في تركيا وسوريا 21.02.2023

اقرأ أيضا

People react after an earthquake in Antakya in Hatay province, Turkey, February 20, 2023. REUTERS/Clodagh Kilcoyne

قتلى وجرحى بعد زلزال جديد ضرب الحدود التركية السورية 20.02.2023

بعد أسبوعين فقط من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف أكثر من 47 ألف قتيل، ضرب زلزال جديد المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وصل مداه إلى لبنان الذي شعر سكانه بهزة قوية أصابتهم بالهلع.

September 28, 2020, Ankara, Turkey: The live coverage of the opposition broadcaster Halk TV is seen minutes before it is going dark after Turkey's media watchdog imposed a five-day screen blackout. The broadcaster will also lose its licence in the next broadcast interruption fine. (Credit Image: Â© Altan Gocher/ZUMA Wire |

عقوبات على قنوات تركية انتقدت تعامل السلطة مع كارثة الزلزال 22.02.2023

فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي عقوبات على 3 محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. وكان أردوغان قد أقر بوجود "ثغرات" في تنظيم الإغاثة لكنه شدد على فداحة الزلزال.

Annalena Baerbock (Bündnis 90/Die Grünen), Außenministerin, und Nancy Faeser (SPD, l), Bundesministerin für Inneres und Heimat, steigen in das Regierungsflugzeug, mit dem sie in die Türkei fiegen. Außenministerin Baerbock und Innenministerin Faeser besuchen für einen Tag das Erdbebengebiet in der Türkei.

برلين تتعهد بمواصلة تقديم المساعدة لضحايا الزلزال في تركيا 21.02.2023

خلال زيارة وزيرتي خارجية وداخلية ألمانيا لمنطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا، تعهدت الوزيرتان بتقديم أفضل مساعدة عاجلة ممكنة ودعم مستمر لإعادة الإعمار، فيما بدأت ألمانيا في استصدار تأشيرات دخول للمتضررين إلى البلاد.

This aerial view shows residents helped by bulldozers, searching for victims and survivors in the rubble of collapsed buildings, following an earthquake in the town of Sarmada in the countryside of the northwestern Syrian Idlib province, early on February 6, 2023. - A 7.8-magnitude earthquake hit Turkey and Syria on February 6, killing hundreds of people as they slept, levelling buildings, and sending tremors that were felt as far away as the island of Cyprus and Egypt. (Photo by MUHAMMAD HAJ KADOUR / AFP) (Photo by MUHAMMAD HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

DW تتحقق: هل كان أحدٌ يعلم بأن زلزالا سيقع في تركيا وسوريا؟ 20.02.2023

مباشرة بعد وقوع الزلزال المدمر في منطقة الحدود التركية-السورية، انتشرت معلومات مغلوطة كثيرة حول الكارثة: ومنها أن علماء تنبؤوا بموعد وقوعه، وأن هناك سياسيين كانوا يعرفون بذلك، وأن الولايات المتحدة تسببت بالزلزال.