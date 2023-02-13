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سوريون يرفضون مغادرة بيوتهم رغم خطورة البقاء فيها بعد الزلزال

سوريون يرفضون مغادرة بيوتهم المدمرة في حلب رغم خطورة البقاء فيها بسبب تعلقهم بهذه البيوت وعدم تقبل فكرة الانتقال إلى خيمة. ويصرون على البقاء فيها تحت كل الظروف رغم الزلزال ومن قبله الحرب.