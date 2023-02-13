سوريون يرفضون مغادرة بيوتهم رغم خطورة البقاء فيها بعد الزلزال

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سوريون يرفضون مغادرة بيوتهم المدمرة في حلب رغم خطورة البقاء فيها بسبب تعلقهم بهذه البيوت وعدم تقبل فكرة الانتقال إلى خيمة. ويصرون على البقاء فيها تحت كل الظروف رغم الزلزال ومن قبله الحرب.
بعد أسبوعين فقط من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا وخلف أكثر من 47 ألف قتيل، ضرب زلزال جديد المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وصل مداه إلى لبنان الذي شعر سكانه بهزة قوية أصابتهم بالهلع.
فرض المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي عقوبات على 3 محطات تلفزيونية انتقدت طريقة تعامل الحكومة مع تداعيات الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد. وكان أردوغان قد أقر بوجود "ثغرات" في تنظيم الإغاثة لكنه شدد على فداحة الزلزال.
خلال زيارة وزيرتي خارجية وداخلية ألمانيا لمنطقة الزلزال في جنوب شرق تركيا، تعهدت الوزيرتان بتقديم أفضل مساعدة عاجلة ممكنة ودعم مستمر لإعادة الإعمار، فيما بدأت ألمانيا في استصدار تأشيرات دخول للمتضررين إلى البلاد.
مباشرة بعد وقوع الزلزال المدمر في منطقة الحدود التركية-السورية، انتشرت معلومات مغلوطة كثيرة حول الكارثة: ومنها أن علماء تنبؤوا بموعد وقوعه، وأن هناك سياسيين كانوا يعرفون بذلك، وأن الولايات المتحدة تسببت بالزلزال.
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