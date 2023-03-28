 سوريون يحيون الذكرى العاشرة للهجوم الكيميائي في الغوطة | DW الأخبار | DW | 21.08.2023

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سوريون يحيون الذكرى العاشرة للهجوم الكيميائي في الغوطة

يحيي سوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام الذكرى العاشرة للهجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية قرب دمشق الذي اتهم النظام بتنفيده وأودى بحياة أكثر من 1400 شخص.

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Russia Syria Wreath Laying 8390627 15.03.2023 Syria s President Bashar al-Assad, second left, attends a wreath laying ceremony at the Tomb of the Unknown Soldier at the Kremlin wall in Moscow, Russia. Mikhail Tereshchenko / POOL Moscow Russia PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY Copyright: xMikhailxTereshchenkox +++++++++++++++++++++ Saudi Crown Prince Mohammed bin Salman (L) arrives to attend the APEC Leaders' Informal Dialogue with Guests event during the Asia-Pacific Economic Cooperation (APEC) summit in Bangkok on November 18, 2022. (Photo by Rungroj YONGRIT / POOL / AFP) (Photo by RUNGROJ YONGRIT/POOL/AFP via Getty Images)

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Firefighters work to contain the Upper Park Rill Creek wildfire near Okanagan Falls, British Columbia, Canada, August 18, 2023. BC Wildfire Service/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. TPX IMAGES OF THE DAY

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A handout image released by the Syrian opposition's Shaam News Network on August 23, 2013, shows the bodies of three civilians killed during what Syrian rebels claim to be a toxic gas attack by pro-government forces in eastern Ghouta earlier in the week during, their funeral on the outskirts of Damascus. The allegation of chemical weapons being used in the heavily-populated areas came on the second day of a mission to Syria by UN inspectors, but the claim, which could not be independently verified, was vehemently denied by the Syrian authorities, who said it was intended to hinder the mission of UN chemical weapons inspectors. AFP PHOTO/HO/SHAAM NEWS NETWORK/AMMAR AL-ARBINI == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SHAAM NEWS NETWORK - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS FROM AN ALTERNATIVE SOURCE, THEREFORE AFP IS NOT RESPONSIBLE FOR ANY DIGITAL ALTERATIONS TO THE PICTURE'S EDITORIAL CONTENT, DATE AND LOCATION WHICH CANNOT BE INDEPENDENTLY VERIFIED == (Photo by Ammar al-Arbini / SHAAM NEWS NETWORK / AFP)

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A handout picture released by the local news site Suwayda 24 shows Syrians chanting anti-government slogans as they protest the country's deteriorating economic conditions and corruption, in the southern city of Suwaida on June 9, 2020. (Photo by - / SUWAYDA24 / AFP) / == RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / HO / SUWAIDA24 - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS ==

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10.07.2023 A convoy of trucks carrying humanitarian aid is seen parked after crossing the Syrian Bab al-Hawa border crossing with Turkey, on July 10, 2023. Negotiations continued at the United Nations on July 10, 2023, as officials scrambled to reach a last-minute agreement on extending vital cross-border aid to millions of people in Syria, according to diplomatic sources. A vote on the deal's extension, originally scheduled for 10:00 am (1400 GMT) Monday, has been postponed to allow for further consultation among Security Council members, the British UN mission, which heads the council this month, said on Twitter. (Photo by OMAR HAJ KADOUR / AFP)

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