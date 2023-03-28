سوريون يحيون الذكرى العاشرة للهجوم الكيميائي في الغوطة

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يحيي سوريون في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام الذكرى العاشرة للهجوم بغاز السارين في الغوطة الشرقية قرب دمشق الذي اتهم النظام بتنفيده وأودى بحياة أكثر من 1400 شخص.
مررت عشر سنوات على الهجوم الكيميائي الذي أودى بحياة المئات من سكان الغوطة قرب العاصمة السورية دمشق. أصابع الاتهام تتوجه للرئيس بشار الأسد، بيد أن "الوقت في صالحه" كما يرى خبراء.
بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن الوقود، تتواصل المظاهرات في محافظة السويداء بجنوب البلاد والتي تعتبر معقلا للأقلية الدرزية في سوريا. ويصعب توقّع مآل هذا الحراك الاجتماعي، الذي ظهر أيضا في درعا وضواحي دمشق.
أعلنت الأمم المتحدة أن سوريا مددت السماح بتسليم مساعدات الأمم المتحدة الإنسانية من تركيا عبر معبرين حدوديين إلى مناطق تحت سيطرة المعارضة السورية حتى 13 تشرين الثاني/نوفمبر.
انتقدت "منظمة أطباء بلا حدود" فشل مجلس الأمن في تمديد آلية نقل المساعدات الإنسانية إلى غرب سوريا معتبرة ذلك "فشلا ذريعا". والآلية المذكورة تنص على إيصال المساعدات إلى مناطق المعارضة دون موافقة أو تدخل من دمشق.
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