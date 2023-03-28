سوريون يحيون الذكرى العاشرة للهجوم الكيميائي في الغوطة

احتجاجات لليوم الثاني في مناطق سيطرة النظام بجنوب سوريا

بعد قرار الحكومة السورية رفع الدعم عن الوقود، تتواصل المظاهرات في محافظة السويداء بجنوب البلاد والتي تعتبر معقلا للأقلية الدرزية في سوريا. ويصعب توقّع مآل هذا الحراك الاجتماعي، الذي ظهر أيضا في درعا وضواحي دمشق.