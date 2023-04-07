 سوريون في ليبيا | DW الأخبار | DW | 24.04.2023

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DW الأخبار

سوريون في ليبيا

قصد سوريون ليبيا هرباً من الحرب في بلدهم واعتبرها بعضهم نقطة عبورٍ نحو أوروبا الا ان السوري مالك عودة وجد الاستقرار والأمان في هذا البلد.

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رشح اتحاد الشطرنج الألماني أصغر لاعب في تاريخه للمشاركة في كأس أوروبا الوسطى المعروفة باسم كأس ميتروبا في كرواتيا في وقت

طفل سوري لاجئ يصبح أصغر لاعب شطرنج في منتخب ألمانيا 07.04.2023

نتيجة للزلزال المدمر تجددت حملات الكراهية الموجهة ضد اللاجئين السوريين في تركيا لتزيد من أثر الكارثة عليهم.

تضامن سوريين وأتراك لحماية اللاجئين السوريين من آثار الزلزال والكراهية ضدهم في تركيا 16.02.2023

مركز العائلة في العاصمة صنعاء يقدم خدمات الرعاية والتأهيل والدعم النفسي للأطفال واللاجئين الأفارقة في اليمن.

اللاجئون الأفارقة في اليمن... مشاريع داعمة تخفف عنهم جحيم الحرب واللجوء 17.01.2023

تواصل حركة اللجوء من أوكرانيا إلى بولندا

تواصل حركة اللجوء من أوكرانيا إلى بولندا 19.11.2022

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DONETSK OBLAST, UKRAINE - APRIL 22: Ukrainian soldiers of the 24th Separate Assault Battalion named Aidar, also known as the Aidar Battalion, unload ammunition from a military truck near the frontline in the direction of Bakhmut, Ukraine on April 22, 2023. Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

الجيش الأوكراني يستعد لهجوم مضاد وينتظر العتاد الغربي. 24.04.2023

أشعل مشروع لبناء حبل الإنزلاق الحر (التلفريك) في ريو دي جانيرو احتجاجات من نشطاء محليين، بسبب الإضرار بالطبيعة.

ريو دي جانيرو .. نشطاء يحتجون ضد مشروع ترفيهي 23.04.2023

تحولت معركة باخموت إلى إحدى أكثر المعارك دموية منذ أربعة عشر شهرًا، إذ دُمِّرت المدينة بالكامل تقريبًا.

روسيا تقول إنها استولت على أحياء جديدة في مدينة باخموت الأوكرانية 23.04.2023

استمرار عمليات إجلاء الأجانب من السودان وسط احتدام القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع

استمرار عمليات إجلاء الأجانب من السودان وسط القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع 23.04.2023

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KHARTOUM, SUDAN - APRIL 19: 2023*** Smoke rises during clashes between the Sudanese Armed Forces and the paramilitary Rapid Support Forces (RSF) in Khartoum, Sudan on April 19, 2023. Ahmed Satti / Anadolu Agency

الصراع في السودان .. مخاطر تحدق بدول المنطقة وقلاقل لدى قوى دولية 21.04.2023

يثير الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع قلقاً إقليمياً ودولياً يمتد إلى مياه النيل وخطوط أنابيب النفط كما يتصل بشكل الحكومة الجديدة المتوقعة إلى جانب مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق.

This handout picture released by the Syrian Presidency Facebook page shows Syria's President Bashar al-Assad (R) receiving Saudi Arabia's Foreign Minister Faisal bin Farhan in Damascus on April 18, 2023. (Photo by Syrian Presidency Facebook page / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / Syrian Presidency Facebook page - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

وزير الخارجية السعودي يلتقي الرئيس السوري في دمشق 18.04.2023

فيما يعد الخطوة الأبرز حتى الآن على طريق كسر عزلة سوريا الإقليمية، استقبل الرئيس السوري وزير الخارجية السعودي في دمشق. ولكن تصريحات الطرفين لم تُشر للقمة العربية المقررة في الرياض الشهر المقبل.

Deputy Minister of Saudi Foreign Ministry, Waleed El Khereiji meets with Syrian Minister of Foreign Affairs and Expatriates, Faisal Mekdad in Jeddah, Saudi Arabia, April 12, 2023. Saudi Press Agency/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS PICTURE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY

بعد مصر.. السعودية تستقبل وزير الخارجية السوري 12.04.2023

بعد زيارته القاهرة قبل أيام، وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ووفد مرافق، إلى مدينة جدة السعودية في أول زيارة عمل بعد القطيعة بين الدولتين في أعقاب اندلاع النزاع في سوريا منذ أزيد من عقد من الزمن.

FILE - Members of Syrian Kurdish People's Defence Units (YPG) celebrates their victory in Kobane, Syria, 26 January 2015. EPA/STR (zu dpa «Türkei greift IS und Kurdenmiliz im Grenzgebiet zu Syrien an» vom 23.08.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

أكراد سوريا مستعدون مجددا للحوار مع نظام الأسد.. ولكن بشروط 19.04.2023

وسط تغيرات إقليمية وانفتاح عربي على الحكومة السورية، أكد أكراد سوريا استعدادهم مجددًا للحوار مع دمشق، بعد فشل محادثات سابقة، مطالبين بـ"نظام لامركزي" وتوزيع الثروات والموارد الاقتصادية "بشكل عادل" على المناطق السورية.