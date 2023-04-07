سوريون في ليبيا

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قصد سوريون ليبيا هرباً من الحرب في بلدهم واعتبرها بعضهم نقطة عبورٍ نحو أوروبا الا ان السوري مالك عودة وجد الاستقرار والأمان في هذا البلد.
يثير الصراع المسلح في السودان بين الجيش وقوات الدعم السريع قلقاً إقليمياً ودولياً يمتد إلى مياه النيل وخطوط أنابيب النفط كما يتصل بشكل الحكومة الجديدة المتوقعة إلى جانب مخاوف من أزمة إنسانية كبيرة تلوح في الأفق.
فيما يعد الخطوة الأبرز حتى الآن على طريق كسر عزلة سوريا الإقليمية، استقبل الرئيس السوري وزير الخارجية السعودي في دمشق. ولكن تصريحات الطرفين لم تُشر للقمة العربية المقررة في الرياض الشهر المقبل.
بعد زيارته القاهرة قبل أيام، وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ووفد مرافق، إلى مدينة جدة السعودية في أول زيارة عمل بعد القطيعة بين الدولتين في أعقاب اندلاع النزاع في سوريا منذ أزيد من عقد من الزمن.
وسط تغيرات إقليمية وانفتاح عربي على الحكومة السورية، أكد أكراد سوريا استعدادهم مجددًا للحوار مع دمشق، بعد فشل محادثات سابقة، مطالبين بـ"نظام لامركزي" وتوزيع الثروات والموارد الاقتصادية "بشكل عادل" على المناطق السورية.
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