سوريون في ليبيا

بعد مصر.. السعودية تستقبل وزير الخارجية السوري

بعد زيارته القاهرة قبل أيام، وصل وزير الخارجية السوري، فيصل المقداد، ووفد مرافق، إلى مدينة جدة السعودية في أول زيارة عمل بعد القطيعة بين الدولتين في أعقاب اندلاع النزاع في سوريا منذ أزيد من عقد من الزمن.