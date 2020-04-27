سوريا: مقتل مدنيين بصواريخ إسرائيلية قادمة من فوق جنوب لبنان

قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" اليوم الإثنين (27 أبريل/ نيسان 2019) إن ثلاثة مدنيين قتلوا جراء غارات إسرائيلية استهدفت صباحاً مناطق قرب دمشق. وأوردت "سانا" في خبر عاجل "استشهاد ثلاثة مدنيين وجرح أربعة آخرين بينهم طفل جراء سقوط شظايا صواريخ العدوان الإسرائيلي على منازل الأهالي في بلدتي الحجيرة والعادلية في ريف دمشق".
وكانت الوكالة قد ذكرت في وقت سابق اليوم الإثنين أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم إسرائيلي من فوق الأجواء اللبنانية واسقطت عدداً من الصواريخ قبل الوصول لأهدافها، مضيفة أن غارات جوّية إسرائيليّة استهدفت مواقع في محيط دمشق، من دون أن تُحدّد الوكالة طبيعة تلك المواقع.
وذكر مصدر عسكري سوري في تصريح لسانا "أنه في تمام الساعة 0455 (0155 توقيت غرينتش) من فجر اليوم أطلق الطيران الحربي الإسرائيلي من فوق جنوب لبنان مجموعة من الصواريخ باتجاه الأراضي السورية حيث تصدت وسائط دفاعنا الجوي على الفور للصواريخ المعادية وأسقطت غالبيتها".
وأضاف المصدر "أن أضرار الصواريخ التي وصلت اقتصرت على بعض الخسائر المادية من دون وقوع أي إصابات بشرية".
وقال سكان يعيشون في ريف دمشق لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في وقت سابق إن دوي انفجارين قويين سمعا في ريف دمشق الجنوبي الغربي ثم تبعهما إطلاق صواريخ من الدفاعات الجوية السورية في محيط العاصمة دمشق.
ولم يصدر حتى إعداد هذا الخبر أي تعليق من الجانب الإسرائيلي. ويذكر أن إسرائيل كثّفت في الأعوام الأخيرة وتيرة قصفها في سوريا، مستهدفة بشكل أساسي مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني.
وفي 20 أبريل/ نيسان الجاري، تحدّثت سانا عن إطلاق صواريخ ضدّ أهداف في تدمر، في عمليّة نسبتها إلى إسرائيل. وتُكرّر إسرائيل أنها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران الرامية إلى ترسيخ وجودها العسكري في سوريا وإرسال أسلحة متطورة إلى حزب الله.
ص.ش/ع.ج.م (د ب أ، أ ف ب)
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الكاتب: ملهم الملائكة