 سوريا- مقتل جنود روس في إدلب وبوتين يلتقي أردوغان في برلين | سياسة واقتصاد | DW | 18.01.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

سوريا- مقتل جنود روس في إدلب وبوتين يلتقي أردوغان في برلين

قتل جنود روس في هجوم لفصائل المعارضة السورية على موقع عسكري تدير منه روسيا العمليات بريف إدلب الشرقي، فيما قتلت أسرة كاملة في غارة روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا. يأتي ذلك عشية لقاء مرتقب بين بوتين وأردوغان.

صورة من طائرة دون طيار تُظهر الصورة الجوية للسوق بعد أن ضربها النظام السوري والغارات الجوية الروسية في وسط إدلب في 15 يناير / كانون الثاني 2020.

تتعرض إدلب لهجوم عنيف على مدى الأيام الماضية

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم السبت (18 يناير/كانون الثاني 2020) بمقتل أربعة جنود روس جراء هجوم لفصائل المعارضة السورية على أحد المواقع العسكرية التي تدير منها روسيا العمليات بريف إدلب الشرقي.

مختارات

وقال المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقراً له، في بيان صحفي اليوم، إن ذلك يأتي في الوقت الذي أكمل فيه التصعيد الجديد في العمليات العسكرية للنظام السوري و"الضامن" الروسي يومه الثالث على التوالي، مشيراً إلى تنفيذ أكثر من 1796 ضربة جوية وبرية طالت المنطقة خلال الـ 72 ساعة الماضية تركزت بشكل رئيسي على أرياف إدلب الشرقية والجنوبية والجنوبية الشرقية بالإضافة لريفي حلب الغربي والجنوبي.

مشاهدة الفيديو 02:44

ادلب: عشرات القتلى رغم الهدنة الروسية التركية

مزيد من الضحايا المدنيين

وعلى جانب آخر، قتل خمسة مدنيين، أربعة منهم من عائلة واحدة، بغارة روسية استهدفت قرية في شمال غرب سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وأشار المرصد إلى قصف طائرة روسية  "قرية بالة الواقعة في ريف حلب الغربي المجاور لإدلب بعد منتصف الليل، ومقتل رجل وزوجته وأطفالهما الثلاثة"، ليرتفع بذلك عدد الضحايا المدنيين خلال الـ 72 ساعة الماضية  إلى 28 قتيلا بينهم ثمانية  أطفال و75 مصابا.

وبحسب المرصد، شنت طائرات روسية بعد منتصف الليل غارات على عدد من البلدات في ريف حلب الغربي وإدلب المجاورة، تزامنت مع قصف لقوات النظام التي تخوض معارك عنيفة ضد فصائل تتقدمها هيئة تحرير الشام (النصرة سابقاً) على اكثر من محور.

نفي روسي

ونفت روسيا أن تكون طائراتها نفّذت أي مهمات قتالية منذ بدء وقف اطلاق النار، الذي قالت إنه دخل حيز التنفيذ منذ التاسع من الشهر الحالي. ويشكل التصعيد في إدلب أحد أبرز محاور اللقاء المرتقب الأحد في برلين بين الرئيسين التركي رجب طيب إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين على هامش مؤتمر من أجل السلام في ليبيا.

وتُكرر دمشق نيتها استعادة كامل منطقة إدلب ومحيطها، رغم اتفاقات هدنة عدة تم التوصل إليها على مر السنوات الماضية في المحافظة الواقعة بمعظمها تحت سيطرة هيئة تحرير الشام وتنشط فيها فصائل معارضة أخرى أقل نفوذاً.

ع.ح./ع.ج. (أ ف ب، د ب أ)

  • Leerstehende Haus in Lifta (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بيوت مهجورة

    هذا البيت الفارغ في لفتا هو رمز لإحدى جذور نزاع الشرق الأوسط. والقرية الواقعة غربي القدس وجب التخلي عنها أثناء فترة تأسيس اسرائيل في 1948 من قبل ساكنيها ـ فلسطينيون عرب ـ. فاليهود وكذلك العرب يدعون امتلاك المنطقة لأسباب تاريخية أو دينية. ولا وجود لحل في أفق مستقبل منظور.

  • Zerstörter Flughafen von Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    حطام مطار

    حطام مشروع بالملايين: مطار مدينة غزة. من بين الدول الممولة ألمانيا وتم افتتاحه في 1998 بحضور الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون وتعرض للتدمير من قبل اسرائيل في بداية عام 2000. والسبب يعود لما يُسمى الانتفاضة الثانية التي نُفذت خلالها اعتداءات إرهابية.

  • Jassir Arafats Hubschrauber als Ausstellungsstück in Gaza-Stadt (Reuters/I. Abu Mustafa)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    مروحية بدون مروحة

    في علاقة مع الانتفاضة الثانية دمرت اسرائيل طائرة الهليكوبتر التابعة للرئيس الفلسطيني والحائز على جائزة نوبل للسلام ياسر عرفات. وفي الأثناء يتم عرض حطام الطائرة بمدينة غزة مكشوفة للناظرين ومثبتة على سقالة.

  • Strand von Zikim (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    شاطئ زكيم

    شاطئ زكيم يُعد من العناوين السرية السياحية في اسرائيل. فعلى جانب توجد كثبان رائعة، وعلى الجانب الآخر نظرة إلى البحر المتوسط. وبينهما برج مراقبة اسرائيلي مهجور، لأن هذه البقعة الساحرة كانت دوما مسرحا لنزاع الشرق الأوسط. والشاطئ يقع بحوالي ثلاثة كيلومترات شمالي الحدود مع قطاع غزة.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بقايا خطيرة

    وفي الطريق إلى أماكن استجمام محبوبة في اسرائيل يمر المرء أحيانا بالقرب من هذا النوع من اللافتات. ففي مرتفعات الجولان تحذر من الألغام خلف السياج. وأثناء حرب الأيام الستة احتلت اسرائيل في 1967 المنطقة في الشمال الشرقي على الحدود مع سوريا وضمتها في النهاية. وغالبية الدول لا تعترف بهذا الإجراء. وتطالب سوريا باستعادة الجولان.

  • Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    دبابة في النهر

    دبابة سورية مقلوبة تصدأت في نهر الأردن ـ في المحمية الطبيعية بنياس في الهامش الغربي لمرتفعات الجولان المحتلة من طرف اسرائيل. ومنذ 1974 تراقب وحدات سلام تابعة للأمم المتحدة منطقة معزولة ضيقة في المنطقة المتنازع عليها. ووضع مرتفعات الجولان كان حاجزا أمام مفاوضات السلام بين اسرائيل وسوريا.

  • Verlassene Moschee in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    لم يعد يُرفع الأذان

    وإحدى نتائج حرب الستة أيام: فقط خمسة كيلومترات غربي المنطقة المعزولة في المنطقة التي ضمتها اسرائيل كانت توجد حتى عام 1967 قرية سورية. وما تبقى هو المسجد المهجور. ولم تعد تُقام هنا الصلاة. فقط عشاق رسوم الغرافيتي يمرون أحيانا من هنا.

  • Zugewachsener Bunker in den Golanhöhen (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    استحواذ بطيء من قبل الطبيعة

    هذا الخندق الذي غطاه العشب في مرتفعات الجولان يشهد كذلك على عمليات القتال في المنطقة الجبلية قبل 52 عاما. وخلال الحرب الأهلية السورية تحولت المنطقة إلى نقطة ساخنة ـ بهجمات صاروخية من سوريا واسرائيل.

  • Jerusalem | Mittlerer Osten Zeugen des Krieges (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    بريطانيون في فلسطين

    وتمتد جذور نزاع الشرق الأوسط إلى ما هو أبعد: وطبقا لاتفاقية مبرمة في 1916 كان الانتداب البريطاني قائما في فلسطين وكانت وحدات منتشرة هنا. هذه الرسوم على جدران خندق قديم في القدس تبين جنودا بريطانيين.

  • Ammunition Hill in Ostjerusalem (Reuters/R. Zvulun)

    شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

    موقع حرب يتحول إلى متحف

    ما يُسمى بـ "Ammunition Hill" في القدس الشرقية عايش عدة مواجهات. وفي الأصل تم استخدام الهضبة من قبل قوة الانتداب البريطانية لإيداع الذخيرة للشرطة. واستولت الأردن على المنطقة في 1948 وطردت اسرائيل الأردنيين في 1967. وبعض الخنادق القديمة ماتزال موجودة. واليوم يوجد متحف فوق الهضبة يخلد حرب حزيران.أوتا شتاينفير/دانيل هاينريش/م.أ.م


مختارات

شهود حرب صامتون .. آثار صراع الشرق الأوسط في صور

عقود من المواجهات والحروب بين اسرائيل والفلسطينيين ودول مجاورة، مثل سوريا، خلفت آثارا عميقة في المنطقة. في صور.. نكشف عن آثار جروح النزاع في الشرق الأوسط. (08.07.2019)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

ادلب: عشرات القتلى رغم الهدنة الروسية التركية  

مواضيع ذات صلة

Syien Ariha Idlib-Provinz nach Luftangriffen

عشرات القتلى والجرحى في هجمات للنظام السوري بمحافظة إدلب 11.01.2020

قتل مدنيون، بينهم أطفال، في قصف شنته طائرات حربية سورية في محافظة إدلب في شمال غرب البلاد، وفق مصادر حقوقية، قبيل بدء اتفاق هدنة روسي - تركي من المفترض أن يضع حدا لتصعيد عسكري جديد لقوات النظام.

Syrien Idlib | Menschen auf dem Weg zur türkischen Grenze

الأمم المتحدة: نزوح 235 ألف شخص من إدلب بسبب القصف الأخير 27.12.2019

نزح أكثر من 235 ألف مدني من إدلب خلال أسبوعين بسبب تكثيف القصف الجوي والمدفعي لقوات النظام السوري وحليفتها روسيا على من آخر معقل للمعارضة السورية.

Syrien, Idlib: Erneute Zerstörung und Flucht

إدلب.. تركيا تضغط على روسيا وغوتيريش يطالب بوقف فوري للعنف 24.12.2019

تتفاقم الأوضاع الأمنية والإنسانية في إدلب مع استمرار الهجوم الروسي والسوري على قرى وبلدات ريف المحافظة وارتفاع حصيلة قتلى القصف. وتمارس تركيا ضغوطاً على روسيا لوقف الهجمات، في حين يطالب غوتيريش بوقف فوري للعنف.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  