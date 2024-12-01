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سياسةسوريا

سوريا.. ما هي سيناريوهات ما بعد الأسد؟

١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

أطاحت المعارضة السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام وحلفائها بحكم عائلة الدكتاتور الأسد. يحتفى بأحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني والذي كان سابقا من أتباع تنظيم القاعدة الإرهابي كمحرر. فهل يستطيع توحيد البلد، الذي لطالما كان مسرحا لصراعات النفوذ بين الدول القوية في المنطقة ؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة

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ضيوف الحلقة:

كريستين هيلبيرغ، صحفية وخبيرة في شؤون الشرق الأوسط // 

فرهاد أحمه ، مدير مؤسسة بيل - الأمواج المدنية // 

علي باكير، خبير في السياسة الدولية والشأن التركي - الدوحة

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عن هذا البرنامج

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بتوقيت برلين — حوار أسبوعي يسلط الضوء على أبرز القضايا الدولية

آراء واضحة ونقاش عميق حول قضايا عالمية – ثلاثة ضيوف ومذيعو دي دبليو يتباحثون في قضايا تحرك الرأي العام العالمي. وجهات نظر مختلفة وأحيانا متضاربة وأسئلة مركزة لمقاربة الملفات الدولية من مختلف الزوايا. تفاعلوا معنا، فرأيكم يهمنا!

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