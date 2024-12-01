سوريا.. ما هي سيناريوهات ما بعد الأسد؟

2024/12/12 ١٢ ديسمبر ٢٠٢٤

أطاحت المعارضة السورية المسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام وحلفائها بحكم عائلة الدكتاتور الأسد. يحتفى بأحمد الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني والذي كان سابقا من أتباع تنظيم القاعدة الإرهابي كمحرر. فهل يستطيع توحيد البلد، الذي لطالما كان مسرحا لصراعات النفوذ بين الدول القوية في المنطقة ؟ من برلين يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج بتوقيت برلين: أحمد اعبيدة