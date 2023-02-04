سوريا .. مئات القتلى وآلاف المصابين في زلزال مدمر

علماء: لهذه العوامل كان زلزال تركيا وسوريا بهذا الدمار!

كان الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة الاثنين مدمراً جدا وخلف أعدادا هائلة من الضحايا. والسبب مجموعة من العوامل تتمثل في توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيًا منذ قرنين ومبان مشيدة بشكل سيء، وفق علماء.