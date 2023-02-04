سوريا .. مئات القتلى وآلاف المصابين في زلزال مدمر

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مقتل المئات في سوريا بعد أن ضرب زلزال مدمر جنوب وسط تركيا وشمال غرب سوريا وحوّل بنايات سكنية إلى ركام وخلّف المزيد من الدمار في مدن سورية مزقتها أصلا سنوات الحرب.
ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.
كان الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا المجاورة الاثنين مدمراً جدا وخلف أعدادا هائلة من الضحايا. والسبب مجموعة من العوامل تتمثل في توقيته وموقعه وخط صدع هادئ نسبيًا منذ قرنين ومبان مشيدة بشكل سيء، وفق علماء.
ردود الفعل تتوالى بعد الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا، ألمانيا وفرنسا تتعهد بتقديم مساعدات، فيما تسببت هزة أرضية في لبنان بحرائق وبعض الأضرار المادية وحالات هلع بين المواطنين.
مئات القتلى نتيجة زلزال ضرب تركيا وسوريا والحصيلة في ارتفاع، والولايات المتحدة وإسرائيل تعرضان المساعدة، فيما يقدر الخبراء قوة الزلزال بحوالي 7.8 درجة.
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