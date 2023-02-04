 سوريا .. مئات القتلى وآلاف المصابين في زلزال مدمر | DW الأخبار | DW | 06.02.2023

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سوريا .. مئات القتلى وآلاف المصابين في زلزال مدمر

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