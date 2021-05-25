 سوريا: فتح صناديق انتخابات تراها دول غربية غير نزيهة | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2021

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سوريا: فتح صناديق انتخابات تراها دول غربية غير نزيهة

توجه السوريون في مناطق سيطرة بشار الأسد وحلفائه داخل البلاد إلى صناديق الاقتراع في انتخابات تبدو محسومة لصالح الأسد، وتعتبرها المعارضة "شكلية". ونددت دول غربية بإجراء الانتخابات معتبرة أنها "لن تكون حرة ولا نزيهة".

Syrien Damaskus | Wahlstation

فتحتمراكزالاقتراعأبوابهافيمناطقسيطرةالقواتالحكوميةفيسورياالأربعاء (26 أيار/مايو)لانتخاباترئاسيةهيالثانيةمنذاندلاعالنزاعالمدمرقبلأكثرمنعقدمنالزمنمنشأنهاأنتمنحالرئيسبشارالأسدولايةرابعةلمدةسبعسنواتإضافية. 

مختارات

قرار السلطات الدنماركية عدم تجديد إقامات بعض اللاجئين السوريين ونقل بعضهم الآخر إلى مراكز احتجاز بانتظار ترحيلهم يثير مخاوف اللاجئين السوريين في أوروبا عموماً وألمانيا على وجه التحديد. فهل تسير برلين على خطى كوبنهاغن؟

لا شك أن تبعات الحرب في سوريا واللجوء إلى بلد مختلف، قد أثر على العلاقات الأسرية والإجتماعية بين اللاجئين. دراسة ألمانية جديدة سلطت الضوء على واقع هذه العلاقات.

بغالبية الثلثين المطلوبة، صوتت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية على تعليق حقوق سوريا، "لاستخدامها المتكرر للغازات السامة". وتشمل تلك الحقوق حق التصويت وحق الترشح للمجلس التنفيذي وعدم إمكانية تولي أي منصب داخل المنظمة.

وأعلنتوكالةالأنباءالسوريةالرسمية (سانا) أنمراكزالاقتراعفتحتأبوابهاعندالساعة 07,00 (04,00 بتوقيت غرينتش) بينماعرضالتلفزيونالسوريلقطاتلصفوفطويلةمنالناخبينتتشكلأمامهافيعددمنمناطقالبلاد.
وسيستمرالتصويتحتىالساعة 19,00 (16,00 تغ) علىأنتصدرالنتائجخلال 48 ساعةمنإغلاقصناديقالاقتراع.
واتّخذالأسد (55 عاماً) عبارة "الأملبالعمل" شعاراًلحملتهالانتخابية،فيمحاولةلتسليطالضوءعلىدورهالمقبلفيمرحلةإعادةالإعمار،بعدعقدينأمضاهمافيسدّةالرئاسة. 
إلىجانبالأسد،يخوضمرشّحانالسباقالرئاسيهماوزيرالدولةالسابقعبداللهسلومعبدالله (2016-2020) وكاننائباًلمرتين فيمجلس الشعب،والمحاميمحمودمرعي،منمعارضةالداخلالمقبولةمنالنظام،وسبقأنشاركبينممثليهافيإحدىجولاتالمفاوضاتبرعايةالأممالمتحدةفيجنيف،والتياتسمتبالفشل.
وخلالمؤتمرصحافيسبقالانتخابات،قالوزيرالداخليةمحمّدخالدرحمونالثلاثاءإنعددمنيحقلهالانتخابفيكاملالمناطقالسوريةوخارجهايتخطى 18 مليونشخص.
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لكنالانتخاباتستجريالأربعاءفيالمناطقالخاضعةلسيطرةالحكومةوالمقدرةبأقلمنثلثيمساحةالبلاد،ويقطنفيهاحوالي 11 مليونشخص. ويبلغعددالمراكزالانتخابية،وفقالداخلية،أكثرمن 12 ألفاً،ويحقللناخبأنيُدليبصوتهفيأيمركز،علىاعتبارأن "سوريادائرةانتخابيةواحدة".
وستغيبالانتخاباتعنمناطقسيطرةالإدارةالذاتيةالكرديةفيشمالشرقسوريا،كماعنمناطقتسيطرعليهاهيئةتحريرالشام (جبهةالنصرةسابقاً) وفصائلمواليةلأنقرةفيشمالوشمالغربالبلاد.

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ما رأي سوريي تركيا اللاجئين بإعادة انتخاب بشار الأسد؟


"لن تكون حرة ولا نزيهة"
ونددتالولاياتالمتحدةوقوىأوروبيةكبرىالثلاثاءفيشكلمسبقبالانتخاباتالرئاسيةفيسوريا،معتبرةأنها "لنتكونحرةولانزيهة"وقالوزراءخارجيةالولاياتالمتحدةوألمانياوبريطانياوفرنساوإيطاليافيبيانمشترك "نحضالمجتمعالدوليعلىأنيرفضمندونلبسهذهالمحاولةمننظام الأسدليكتسبمجدداًالشرعيةمندونأنيوقفانتهاكاتهالخطيرةلحقوقالإنسانومندونأنيشاركفيشكلملحوظفيالعمليةالسياسيةالتيسهلتهاالأممالمتحدةبهدفوضعحدللنزاع".
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وأكدالوزراءأنهميريدون"القولبوضوح" إنهذهالانتخابات"لنتكونحرةولانزيهة". وأضافالوزراء ، وهم الأمريكيأنتونيبلينكنوالألمانيهايكوماسوالبريطانيدومينيكرابوالفرنسيجانايفلودريانوالايطاليلويجيديمايو: "ندينقرارنظامالاسدإجراءانتخاباتخارجالاطارالواردفيقرارمجلسالامنالدوليالرقم 2254 ونؤيدأصواتجميعالسوريين،وخصوصاًمنظماتالمجتمعالمدنيوالمعارضةالسورية،الذيننددوابهذهالعمليةالانتخابيةبوصفهاغيرشرعية".
وتابعالوزراء: "بموجبالقرار،ينبغيإجراءانتخاباتحرةونزيهةبإشرافالأممالمتحدةعبراحترامأعلىالمعاييرالدوليةعلىصعيدالشفافية". وأكدواأنه"لتكونالانتخاباتذاتصدقية،يجبأنتكونمفتوحةلجميعالسوريين"،بمنفيهمالنازحونداخلالبلادواللاجئونخارجهاوالمغتربون، ونبهواإلىأنه"مندونتوافرهذهالعناصر،فإنهذهالانتخاباتالمزورةلاتمثلأيتقدمنحوحلسياسي".
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تولي الحكم بعد انقلاب "الحركة التصحيحية"

    في 16 تشرين الثاني/نوفمبر 1970، نفّذ حافظ الأسد الذي كان يتولّى منصب وزير الدفاع انقلاباً عسكرياً عُرف بـ"الحركة التصحيحية" وأطاح برئيس الجمهورية حينها نور الدين الأتاسي. في 12 آذار/مارس 1971، انتخب الأسد الذي كان يترأس حزب البعث العربي الاشتراكي، رئيساً للجمهورية ضمن انتخابات لم ينافسه فيها أي مرشح آخر. وكان أول رئيس للبلاد من الطائفة العلوية التي تشكل عشرة في المئة من تعداد السكان.

  • مواجهات بين القوات الإسرائيلية والسورية على مرتفعات الجولان في حرب تشرين 1973

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "حرب تشرين"

    في السادس من تشرين الأول/أكتوبر 1973، شنّت مصر وسوريا هجوماً مفاجئاً على إسرائيل من جهة قناة السويس غرباً، ومرتفعات الجولان شرقاً، في محاولة لاستعادة ما خسره العرب من أراض خلال حزيران/يونيو 1967، لكن تمّ صدهما. في أيار/مايو 1974، انتهت الحرب رسمياً بتوقيع اتفاقية فضّ الاشتباك في مرتفعات الجولان.

  • الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    علاقات دبلوماسية بين واشنطن ودمشق!

    في حزيران/يونيو 1974، زار الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون دمشق، معلناً إعادة إرساء العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعدما كانت مجمّدة منذ العام 1967. في الصورة الرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون مع وزير الخارجية ومستشار الأمن القومي الأمريكي وقتها هنري كيسينجر.

  • انسحاب القوات السورية من لبنان

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    هيمنة على لبنان

    في 1976 تدخّلت القوات السورية في الحرب الأهلية اللبنانية بموافقة أمريكية، وبناء على طلب من قوى مسيحية لبنانية. وفي 1977، بدأت المواجهات بين القوات السورية، التي انتشرت في معظم أجزاء البلاد ما عدا المنطقة الحدودية مع إسرائيل، وقوات مسيحية احتجت على الوجود السوري. وطيلة ثلاثة عقود، بقيت سوريا قوة مهيمنة على المستوى العسكري في لبنان وتحكمت بكل مفاصل الحياة السياسية حتى انسحابها في العام 2005.

  • الرئيس السوري السابق حافظ الأسد والرئيس العراقي الأسبق صدام حسين

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    قطيعة بين دمشق وبغداد!

    في العام 1979، تدهورت العلاقات بين سوريا والعراق، اللذين حكمهما فرعان متنافسان من حزب البعث العربي الاشتراكي، بعد اتهام الرئيس العراقي آنذاك صدام حسين الوافد حديثاً إلى السلطة، دمشق بالتآمر. وقطعت بغداد علاقتها الدبلوماسية مع دمشق في تشرين الأول/أكتوبر 1980، بعدما دعمت الأخيرة طهران في حربها مع العراق. في الصورة يظهر الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين (يسار) مع الرئيس السوري السابق حافظ الأسد (وسط).

  • مدينة حماه السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    "مجزرة حماه"

    في شباط/فبراير 1982، تصدّى النظام السوري لانتفاضة مسلّحة قادها الإخوان المسلمون في مدينة حماه (وسط)، وذهب ضحية ما يعرف بـ"مجزرة حماه" بين عشرة آلاف وأربعين ألف شخص. وجاء ذلك بعد قرابة ثلاث سنوات من هجوم بالرصاص والقنابل اليدوية على الكلية الحربية في مدينة حلب، أسفر عن مقتل ثمانين جندياً سورياً من الطائفة العلوية. وتوجّهت حينها أصابع الاتهام إلى الإخوان المسلمين بالوقوف خلف الهجوم.

  • حافظ ورفعت الأسد

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    محاولة انقلاب فاشلة

    في تشرين الثاني/نوفمبر 1983، أصيب الأسد بأزمة قلبية نقل على إثرها إلى أحد مشافي دمشق. ودخل في غيبوبة لساعات عدّة، حاول خلالها شقيقه الأصغر رفعت الاستيلاء على السلطة عبر انقلاب فاشل، قبل أن يستعيد الأسد عافيته. وبعد عام، أُجبر رفعت على مغادرة سوريا. الصورة لحافظ الأسد (يمين) مع أخيه رفعت.

  • بشار الأسد زار باريس عدة مرات

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    تقارب مع الغرب!

    بدأ الجليد الذي شاب علاقات سوريا مع أمريكا والغرب بالذوبان، عقب انهيار الاتحاد السوفياتي. انضمت سوريا إلى القوات متعددة الجنسيات في التحالف الذي قادته أمريكا ضد صدام حسين بعد غزو العراق للكويت. وفي تشرين الأول/أكتوبر 1994، زار الرئيس الأمريكي بيل كلينتون الأسد في دمشق. بعد أربع سنوات، زار الأسد فرنسا في أول زيارة له إلى بلد غربي منذ 22 عاماً، واستقبل بحفاوة من نظيره الفرنسي جاك شيراك.

  • بشار الأسد في جنازة أبيه عام 2000

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    الابن يخلف أباه في الرئاسة!

    توفي الأسد في 10 حزيران/يونيو 2000، عن عمر ناهز 69 عاماً، وكان شيراك الرئيس الغربي الوحيد الذي حضر جنازته. وبعد شهر، تولّى نجله بشار السلطة، بعد تعديل دستوري سمح له بالترشّح. وحاز في استفتاء لم يضم أي مرشح آخر سواه على 97 في المئة من الأصوات.

  • صورة لبشار الأسد في دمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    انفتاح نسبي ولكن..!

    بين أيلول/سبتمبر 2000 وشباط/فبراير 2001، شهدت سوريا فترة انفتاح وسمحت السلطات نسبياً بحرية التعبير. في 26 أيلول/سبتمبر 2000، دعا نحو مئة مثقّف وفنان سوري مقيمين في سوريا السلطات إلى "العفو" عن سجناء سياسيين وإلغاء حالة الطوارئ السارية منذ العام 1963. لكنّ هذه الفسحة الصغيرة من الحرية سرعان ما أقفلت بعدما عمدت السلطات إلى اعتقال مفكرين ومثقفين مشاركين في ما عُرف وقتها بـ"ربيع دمشق".

  • سوريون يحملون علم المعارضة السورية

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    احتجاجات تحولت إلى نزاع دامٍ!

    في العام 2011، لحقت سوريا بركب الثورات في دول عربية عدة، أبرزها مصر وتونس، في ما عُرف بـ"الربيع العربي". ومع اندلاع الاحتجاجات المناهضة لنظامه، قمع الأسد المتظاهرين السلميين بالقوة، وتحولت الاحتجاجات نزاعاً دامياً، سرعان ما تعددت جبهاته والضالعين فيه. وأودى النزاع المستمر بأكثر من 388 ألف شخص وهجّر وشرّد الملايين داخل البلاد وخارجها، وسوّى مناطق كاملة بالأرض.

  • صورة الأسد مع صورة بوتين في الغوطة الشرقية بدمشق

    سوريا.. خمسة عقود في قبضة عائلة الأسد

    بقاء على رأس السلطة بدعم روسي

    في سنوات النزاع الأولى، فقدت قوات الحكومة السورية سيطرتها على مساحات واسعة من سوريا بينها مدن رئيسية. لكن وبدعم عسكري من حلفائها، إيران ثم روسيا، استعادت القوات الحكومية تدريجيًا نحو ثلثي مساحة البلاد، إثر سياسة حصار خانقة وعمليات عسكرية واسعة ضد الفصائل المعارضة والتنظيمات الجهادية. ولعب التدخل الجوي الروسي منذ خريف 2015 دوراً حاسماً في تغيير موازين القوى لصالح دمشق. م.ع.ح/ع.ج.م


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