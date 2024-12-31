سوريا ـ تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام وزيرا للدفاع

أعلنت السلطات السورية الجديدة تعيين القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة. وجرى تعيين محسنة المحيثاوي، كأول سورية تتولى منصب محافظ في السويداء.

أعلنت القيادة العامة في سوريا تعيين القائد العسكريلهيئة تحرير الشاممرهف أبو قصرة وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة بعد يومين من ترفيعه إلى رتبة "لواء"، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

ويتولى مرهف أبو قصرة، الذي يُعرف كذلك باسمه الحربي أبو حسن الحموي، منذ خمس سنوات القيادة العسكرية لهيئة تحرير الشام التي قادت إلى جانب فصائل أخرى الهجوم الذي أطاح ببشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول.

وُلد مرهف أبو قصرة في مدينة حلفايا بمحافظة حماة، وحصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الزراعية من جامعة دمشق، وعقب الثورة السورية نزح مع أسرته إلى إدلب.

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وخلال مقابلة مع فرانس برس في 17 ديسمبر/كانون الأول، قال أبو قصرة إن "بناء المؤسسة العسكرية هو خطوة قادمة بالتأكيد ويجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية بما فيها الجناح العسكري للهيئة تحت هذه المؤسسة".

وشدد على أن "عقلية الفصيل لا تتوافق مع عقلية الدولة" التي تعتزم السلطة الجديدة بناءها، مطالبا الولايات المتحدة والدول كلها "بإزالة" تصنيف الهيئة من قائمة "الإرهاب".

وأكد كذلك أن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، الجناح العسكري للإدارة الذاتية الكردية، "ستُضم" إلى الإدارة الجديدة، موضحا أن "سوريا لن تتجزأ ولن توجد فيها فدراليات".

أول سورية بوظيفة محافظ

وفي سياق متصل، جرى تعيين محسنة المحيثاوي محافظة للسويداء جنوبي البلاد لتكون بذلك أول سورية تتولى منصب محافظ.

وتولت المحيثاوي في السابق منصب مديرة للمصرف العقاري في السويداء إضافة إلى عملها في جهاز الرقابة والتفتيش بالمحافظة.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) عن أيهم الشوفي، من نشطاء الحراك المدني في السويداء، قوله إن "تعيين المحيثاوي من قبل الإدارة الجديدة في سوريا هو استكمال لقرار الحراك الشعبي بترشيحها للمنصب".

والمحيثاوي من مواليد قرية لبينه في محافظة السويداء عام 1970 وتنتمي للطائفة الدرزية وحصلت على شهادة بكالوريوس في الاقتصاد والتجارة من جامعة دمشق.

م ف (د ب أ، أ ف ب)