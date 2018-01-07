 سوريا ـ انفجار في مستودع أسلحة بإدلب ومقتل العشرات بينهم أطفال | أخبار | DW | 13.08.2018

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أخبار

سوريا ـ انفجار في مستودع أسلحة بإدلب ومقتل العشرات بينهم أطفال

انفجار في بلدة تابعة لأخر معقل للمعارضة السورية في إدلب يسفر عن مقتل 69 شخصا بينهم أطفال، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان. المصادر تتحدث عن انفجار مستودع أسلحة في مبنى سكني، فيما تبقى أسباب الانفجار غامضة.

Syrien Idlib Explosion eines Waffenlagers (picture-alliance/dpa)

انفجار في مبنى سكني في آخر مقعل للمعارضة السورية في محافظة إدلب يسفر عن مقتل 69 شخصا، بينهم 17 طفلا، وفق معلومات أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم الإثنين (13 أغسطس/آب). وكانت معلومات أولية قد تحدثت عن مقتل 39 شخصا، بينهم 12 طفلا.

مختارات

بعد مشاورات مع مسؤولين في حكومة دمشق، قال مجلس سوريا الديمقراطية إنه اتفق مع مسؤولي نظام الأسد على ما وصفه بـ"رسم خارطة طريق تقود إلى سوريا ديمقراطية لا مركزية". فيما تلتزم دمشق الصمت إزاء هذا الإعلان. (28.07.2018)

هدد الرئيس السوري في حوار مع وسائل إعلام روسية بتصفية متطوعي جماعة "الخوذ البيضاء" الإغاثية. وأكد الأسد على أهمية تواجد القوات الروسية في بلده على المدى الطويل مشيرا إلى وجود اتفاق مع موسكو على ذلك. (27.07.2018)

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "ارتفع إلى 69 على الأقل عدد من قضى جراء الانفجار، هم 52 مدنياً بالإضافة الى 17 مقاتلاً من هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقاً). ومن بين القتلى المدنيين 17 طفلاً وفق المرصد الذي أفاد أن غالبية القتلى هم من عائلات مقاتلين في هيئة تحرير الشام نزحوا من محافظة حمص (وسط). وفي وقت لاحق ذكر المرصد لى موقعة على تويتر بأن عدد القتلى من الأطفال بلغ 31 قتيلا.

ولا تزال عملية الانقاذ مستمرة منذ فجر الأحد، وفق عبد الرحمن الذي رجح ارتفاع حصيلة القتلى  بسبب وجود "عشرات الجرحى بعضهم في حالات خطرة". وبحسب المرصد، فإن المستودع كان موجوداً في أحد الأبنية السكنية في بلدة سرمدا بريف إدلب الشمالي، ولا تزال أسباب الانفجار "غير واضحة حتى الآن".

 وأسفر الانفجار عن انهيار مبنيين بشكل كامل، وفق ما شاهد مراسل فرانس برس في المكان. وتعود ملكية المستودع وفق عبد الرحمن إلى "تاجر أسلحة يعمل مع هيئة تحرير الشام" التي تسيطر على الجزء الأكبر من محافظة إدلب، فيما تتواجد فصائل إسلامية في مناطق أخرى منها وتنتشر قوات النظام في ريفها الجنوبي الشرقي.

وقال مراقبون للحرب في المنطقة إن المبنى كان يسكن فيه الكثير من النازحين السوريين الذي أجبرو على ترك قراهم ومنازلهم في مناطق أخرى من البلاد. في نفس الوقت قالت مصادر مطلعة إن المنزل كان يستخدم أيضا من قبل مهربي الأسلحة كمستودع أسلحة.

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من جانبها، تحدثت مصادر منظمة "الخوذ البيضاء" في تغريدة على تويتر عن مقتل 36 شخصا إلى جانب عشرات الجرحى. لكنها لم تذكر شيئا عن أسباب الانفجار.

وتشهد محافظة إدلب منذ أشهر تفجيرات واغتيالات تطال بشكل أساسي مقاتلين ومسؤولين من هيئة تحرير الشام. ويتبنى تنظيم ما يسمى بـ"الدولة الإسلامية" في بعض الأحيان تلك العمليات، إلا أن معظمها مرده إلى اقتتال داخلي بين الفصائل في المحافظة.

وتستهدف قوات النظام السوري من جهتها منذ أيام بقصف مدفعي وصاروخي مناطق في ريف إدلب الجنوبي، تزامناً مع ارسالها تعزيزات عسكرية الى المناطق المجاورة. وكررت دمشق في الآونة الأخيرة أن المحافظة على قائمة أولوياتها العسكرية، في وقت تحذر الامم المتحدة من تداعيات التصعيد على 2,5 مليون شخص يعيشون في المحافظة، نصفهم من النازحين.

ح.ع.ح/ع.ج.م(أ.ف.ب/رويترز)

  • Putin besucht russische Luftwaffenbasis in Syrien (picture-alliance/dpa/M.Klimentyev)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    روسيا

    يعتبر النظام السوري حليفا تقليديا لروسيا، وقد حال التدخل العسكري الروسي في سوريا عام 2015 دون سقوط نظام الأسد، كما أن كفة القتال أصبحت منذ ذلك الوقت تميل لصالح القوات الحكومية وحلفائها. بتدخلها في سوريا ضمنت روسيا لنفسها قاعدتها البحرية الوحيدة في البحر المتوسط وتمكنت من إنشاء قاعدة جوية جديدة في اللاذقية.

  • Iran Syrien - Treffen in Teheran (AP)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    إيران

    منذ الثمانينيات تحظى سوريا بأهمية استراتيجية لدى نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فدمشق هي الحليف الأهم لطهران في العالم العربي، وهي الجسر إلى ميلشيات حزب الله اللبناني، لذلك أرسل الحرس الثوري الإيراني "مستشارين عسكريين" إلى سوريا لدعم الأسد كما جندت إيران مقاتلين من العراق وأفغانستان للقتال إلى جانب النظام السوري. ويقول مراقبون إن ايران تسعى إلى تأمين ممر يربط طهران ببيروت عبر العراق وسوريا.

  • Saudi-Arabien Treffen Kooperationsrat der Arabischen Staaten des Golfes in Riad (AFP/Getty Images/F. Nureldine)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    دول الخليج

    السعودية والإمارات وقطر كانوا منذ بداية الأزمة السورية بالإضافة إلى تركيا، أهم الداعمين للقوات المعارضة في سوريا، خاصة الإسلامية منها. فيما توجه أصابع الاتهام إلى قطر بدعم التنظيمات الجهادية في سوريا. واليوم أصبح الدعم الخليجي يأخذ طابعا سياسيا أكثر، وتتولى الرياض مهمة التقريب بين أطياف المعارضة، لكن هدفها الأساسي يبقى هو الحد من نفوذ غريمتها إيران في سوريا.

  • Syrischer Präsident Abahar Assad mit türkischem Premier Recep Erdogan (picture-alliance/AP Photo/SANA)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    من الصداقة إلى العداوة

    تحولت الصداقة التي كانت تجمع عائلة اردوغان بعائلة الأسد إلى عداوة، فقد دعمت تركيا الفصائل السورية المسلحة مثل الجيش الحر، كما تحالفت أنقرة مع قوى إسلامية متشددة أيضا وهو ما جلب إليها الكثير من النقد من طرف حلفائها في الناتو. وحتى اليوم يدعو الرئيس التركي للإطاحة بالأسد. لكن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة له هو الحد من وجود وحدات حماية الشعب الكردية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بحزب العمال الكردستاني.

  • Israel fliegt schwere Luftangriffe auf Militärstellungen in Syrien | Eizenkot, Netanjahu und Lieberman (Reuters/Handout Israel Defence Ministry)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    اسرائيل

    القلق الأكبر بالنسبة لإسرائيل من الأزمة السورية هو تمركز جماعة حزب الله والحرس الثوري الإيراني على حدودها. وتسعى إسرائيل إلى منع إيران من النجاح في إنشاء قواعد عسكرية وقاعدة بحرية في البحر المتوسط. ومنذ تردد أنباء عن إطلاق طائرة إيرانية بدون طيار فوق إسرائيل في أوائل فبراير ورد إسرائيل بقصف قواعد إيرانية في سوريا ازدادت حدة التوتر.

  • Luftangriffe der USA gegen IS (picture-alliance/AP Photo/U.S. Navy/Brian Stephens)

    صراع النفوذ في الأزمة السورية

    الولايات المتحدة الأمريكية

    منذ 2014 تقود الولايات المتحدة الأمريكية التحالف الدولي ضد "داعش" في سوريا. ورغم التحفظ التركي قامت الولايات المتحدة بتسليح وتدريب قوات سوريا الديموقراطية لمواجهة التنظيم المتطرف في شمال سوريا. وحتى بعد القضاء على "داعش" ترغب الولايات المتحدة في الإبقاء على قواتها الخاصة في سوريا لاحتواء إيران ومراقبة الوضع في المنطقة. إعداد: هشام دريوش/ مريم مرغيش

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

صراع النفوذ في الأزمة السورية

منذ أن بدأت الاحتجاجات السلمية في سوريا يوم 15 مارس/آذار 2011، والكثير من الجهات تتدخل لإخماد نيران الأزمة التي صارت حربا فيما بعد. وقد شكل التدخل الأجنبي بداية لصراع حول النفوذ في هذا البلد. (15.03.2018)  

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