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سياسةسوريا
٨ ديسمبر ٢٠٢٤
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مثل فرار بشار الأسد من سوريا، نهاية لحكم عائلة الأسد، الذي استمر لخمس عقود والنصف. حكمت عائلة الأسد سوريا بقبضة من حديد. هنا لمحة عن أبرز المحطات التي مرت بها سوريا منذ بدء حكم عائلة الأسد وحتى نهايته في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024.