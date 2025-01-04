سوريا تعلن عن موعد استئناف الرحلات الدولية في مطار دمشق

أعلنت السلطات السورية عن استئناف الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي، بدءًا من يوم الثلاثاء المقبل، بعد توقف بعد الأحداث التي شهدتها البلاد وسقوط نظام بشار الأسد.

قال رئيس هيئة الطيران المدني والنقل الجوي في سوريا، أشهد الصليبي، اليوم السبت (الرابع من يناير/كانون الثاني 2025) إن مطار دمشق الدولي سيبدأ استقبال الرحلات الدولية اعتبارًا من يوم الثلاثاء 7 يناير/كانون الثاني الجاري، وفقًا لما نقلته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا). وقال الصليبي "نعلن عن بدء استقبال الرحلات الجوية الدولية من وإلى مطار دمشق الدولي من تاريخ السابع من يناير".



وأكد الصليبي أن المطار يمر بمرحلة إعادة تأهيل شاملة بالتعاون مع شركاء دوليين، لضمان استقباله للرحلات من مختلف أنحاء العالم.

وكان مطار دمشق قد علّق عملياته بالكامل في 23 ديسمبر/كانون الأول، باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية والرحلات التي حصلت على تصاريح خاصة من هيئة الطيران المدني. كما تم إخلاء المطار من جميع الموظفين في 8 ديسمبر/كانون الأول، تزامنًا مع العمليات العسكرية التي سبقت سقوط النظام.

وأضاف الصليبي في تصريحاته أن المطار يستعد لاستقبال الرحلات الدولية عبر تنفيذ أعمال تأهيل شاملة تشمل مطاري دمشق وحلب، لضمان استعادة النشاط الجوي في سوريا بشكل آمن ومواكب للمعايير الدولية.

يشكل استئناف الرحلات الجوية الدولية خطوة مهمة نحو إعادة ربط سوريا بالعالم الخارجي، في ظل الجهود المستمرة لإعادة تأهيل البنية التحتية في البلاد بعد التغيرات السياسية الأخيرة.

وكانت الخطوط الجوية القطرية أولى شركات الطيران بالعالم التي ستسير رحلات تجارية إلى سوريا، بواقع 3 رحلات أسبوعيا إلى دمشق. وكانت الدوحة التي اعتمدت موقفا مناهضا للأسد منذ اندلاع النزاع قبل أكثر من 13 عاما، عرضت المساعدة "لاستئناف مطار العاصمة عملياته" و"ضمان صيانته خلال المرحلة الانتقالية" بحسب ما أفاد مسؤول قطري وكالة فرانس برس الشهر الماضي.

ع.أ.ج/ع ج م (د ب ا، أ ف ب)