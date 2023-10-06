 سوريا... تركيا تؤكد فقدان مسيرة وتنفي مقتل 5 من جنودها | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 06.10.2023

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أخبار

سوريا... تركيا تؤكد فقدان مسيرة وتنفي مقتل 5 من جنودها

بعد ساعات من إعلان واشنطن إسقاط مسيرة تركية في إطار حملتها الأخيرة على مسلحين أكراد في سوريا، أكدت أنقرة الواقعة. لكنها نفت أعلنته قوات سوريا الديمقراطية الكردية عن مقتل خمسة جنود أتراك في عمليات شنتها ضد القوات التركية.

شنت تركيا هجوما بريا وجويا في شمال سوريا ردا على هجوم بالعاصمة أنقرة، أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عنه

بعد ساعات من إعلان واشنطن إسقاط مسيرة تركية في سوريا، أكدت أنقرة الواقعة، بيد أنها نفت مقتل خمسة من جنودها.

قالت تركيا اليوم الجمعة (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إنها فقدت طائرة مسيرة مسلحة خلال حملة جوية على مسلحين أكراد سوريين تدعمهم الولايات المتحدة، في أول تأكيد رسمي من أنقرة، بعد ساعات من إعلان واشنطن العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو" إسقاط الطائرة.

مختارات

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "تقييمات فنية متباينة" مع أطراف ثالثة قادت إلى فقدان المسيرة، من دون ذكر للولايات المتحدة بعد، ومشيرة إلى اتخاذ تدابير لضمان خفض التصعيد. وأضافت أن أنقرة لا تزال ملتزمة بتدمير "كل القدرات ومصادر الدخل" المرتبطة بـ "الإرهابيين" في سوريا والعراق.

وجاءت المواجهة الخطيرة النادرة بين الحليفين بالناتو أمس الخميس، عندما قالت الولايات المتحدة إنها أسقطت مسيرة تركية، بعدما اقتربت من قوات أمريكية. ووصف البنتاغون الحادث بأنه "مؤسف"، مضيفا أنه لم يصب أحد من القوات الأمريكية.

وشنت تركيا هجوما بريا وجويا في شمال سوريا أمس الخميس، ردا على هجوم بالعاصمة أنقرة، أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عنه. واستهدفت العملية بالأساس قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتطالب أنقرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية بمغادرة منطقتها الحدودية، وتعتبرهم تهديدا على الأمن القومي وتربطهم بحزب العمال الكردستاني المتمركز في العراق، والمدرج على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتتجاهل واشنطن حتى الآن نداءات أنقرة، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال حليفا وثيقا في محاربة متطرفي تنظيم "داعش" في سوريا.

واستمر الهجوم الجوي التركي حتى مساء الخميس، حيث أصاب 30 مما يشتبه بأنه منشأة نفطية، ومستودعات أسلحة في شمالي سوريا، حسبما قالت وزارة الدفاع اليوم الجمعة. وبشكل منفصل، أعلنت الوزارة تحييد 26 من الميليشيات الكردية في اشتباكات بالقرب من قاعدة عسكرية تركية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ضربات تركية منذ أمس الخميس قد أدت إلى مقتل 15 شخصا من بينهم 6 مدنيين. وأصيب أكثر من 12 آخرين، زعمت قوات سوريا الديمقراطية أنهم أصيبوا في هجمات استهدفت بالأساس البنية التحتية الإنسانية.

وفي نفس السياق، نفى مسؤول بوزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد عن مقتل خمسة جنود أتراك في عمليات شنتها ردا على هجمات تركية بطائرات مسيرة على المناطق الخاضعة لسيطرتها. ولدى سؤاله عن بيان قوات سوريا الديمقراطية قال المسؤول "هذا الادعاء غير صحيح".

خ.س/ع.ش (د ب أ، رويترز)

  • Vertrag von Sevres Unterzeichnung 1920 (Imago/United Archives International)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

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  • Kurdistan - Mahabad (Imago/S. Simon)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    جمهورية مهاباد

    في الثاني والعشري من يناير/ كانون الثاني من عام 1946، ولدت جمهورية مهاباد الكردية بدعم من الاتحاد السوفييتي. واتخذت الجمهورية الكردية من مدينة ماهاباد في أقصى شمال غرب إيران عاصمة لها. وكان قاضي محمد ومصطفى البارازاني مؤسسي الجمهورية. لكن بسبب تراجع الدعم السوفييتي بسبب ضغوط إيران، سقطت الجمهورية بعد شهور من تأسيسها.

  • Sheikh Sherif, Sheikh Said, Kasim, Sheikh Abdullah (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

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  • Irak Kurdenkonflikt im Irak 1974 (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    الأزمة مع العراق

    في عام 1974 تأزمت العلاقة بين الحكومة العراقية والحزب الديمقراطي الكردستاني بعد مطالبة الملا مصطفي برزاني بالحصول على آبار نفط كركوك ودعا الأكراد إلى ثورة جديدة ضد الحكومة العراقية.

  • 1975 - Abkommen von Algier (Gemeinfrei)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    اتفاقية الجزائر 1975

    وقعت هذه الاتفاقية بين الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين وشاه إيران آنذاك محمد رضا بهلوي، وأشرف عليها الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، وكان الهدف منها هو وقف النزاعات بين الدولتين حول الحدود. لكن بعد إلغاء صدام حسين للاتفاقية، انهارت الانتفاضة الكردية بسبب انقطاع دعم إيران لها.

  • Irak Geschichte Friedhof Halabja Massaker in 1988 (Safin Hamed/AFP/Getty Images)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    مجزرة حلبجة

    في عام 1988، تعرضت مدينة حلبجة الكردية لغارات بالسلاح الكيماوي في إطار ما عُرف بحملة "الأنفال"، التي قام بها النظام السابق برئاسة صدام حسين ضد الأكراد. يذكر أن الهجوم الكيماوي على حلبجة أسفر عن مقتل ما بين 3500 إلى 5000 شخص، وفقاً لمصادر مختلفة، فيما قدر عدد المصابين بحوالي عشرة آلاف شخص.

  • Irak Bürgerkrieg Kurdische Flüchtlinge (picture-alliance/dpa)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    انتفاضة 1991

    بدأت قوات من الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي انتفاضة ضد الحكومة العراقية إثر غزو الكويت. لكن سرعان ما أخمدها الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بالقوة، ما تسبب في نزوح أكثر من مليون كردي إلى دول الجوار.

  • Irak Masud Barzani, Präsident der Autonomen Region Kurdistan (picture-alliance/Anadolu Agency/Y. Keles)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    أزمة الاستفتاء

    في سبتمبر/ أيلول عام 2017 أعلن رئيس إقليم كردستان، مسعود برزاني، عن إجراء استفتاء شعبي لاستقلال الإقليم عن العراق. لكن ذلك قوبل برفض شديد من الحكومة في بغداد. كما رفضت الأمم المتحدة الإشراف على عملية الاستفتاء.

  • Türkische Armee rückt in Afrin ein (Reuters/K. Ashawi)

    هزائم تاريخية أجهضت حلم "الدولة الكردية"

    سقوط عفرين

    بعد حملة عسكرية استمرت ثمانية أسابيع لإخراج وحدات حماية الشعب الكردية من مدينة عفرين بشمال سوريا، سيطرت القوات التركية والفصائل السورية الموالية لها في الثامن عشر من مارس/ آذار 2018 على مدينة عفرين، التي شكلت أحد "الأقاليم" الثلاثة التي أنشأ الأكراد فيها الإدارة الذاتية. إعداد: إيمان ملوك

    الكاتب: إيمان ملوك


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