سوريا... تركيا تؤكد فقدان مسيرة وتنفي مقتل 5 من جنودها

قالت تركيا اليوم الجمعة (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2023) إنها فقدت طائرة مسيرة مسلحة خلال حملة جوية على مسلحين أكراد سوريين تدعمهم الولايات المتحدة، في أول تأكيد رسمي من أنقرة، بعد ساعات من إعلان واشنطن العضو بحلف شمال الأطلسي "الناتو" إسقاط الطائرة.

وأعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان أن "تقييمات فنية متباينة" مع أطراف ثالثة قادت إلى فقدان المسيرة، من دون ذكر للولايات المتحدة بعد، ومشيرة إلى اتخاذ تدابير لضمان خفض التصعيد. وأضافت أن أنقرة لا تزال ملتزمة بتدمير "كل القدرات ومصادر الدخل" المرتبطة بـ "الإرهابيين" في سوريا والعراق.

وجاءت المواجهة الخطيرة النادرة بين الحليفين بالناتو أمس الخميس، عندما قالت الولايات المتحدة إنها أسقطت مسيرة تركية، بعدما اقتربت من قوات أمريكية. ووصف البنتاغون الحادث بأنه "مؤسف"، مضيفا أنه لم يصب أحد من القوات الأمريكية.

وشنت تركيا هجوما بريا وجويا في شمال سوريا أمس الخميس، ردا على هجوم بالعاصمة أنقرة، أعلن حزب العمال الكردستاني المحظور مسؤوليته عنه. واستهدفت العملية بالأساس قوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من الولايات المتحدة، والتي تقودها وحدات حماية الشعب الكردية.

وتطالب أنقرة قوات سوريا الديمقراطية ووحدات حماية الشعب الكردية بمغادرة منطقتها الحدودية، وتعتبرهم تهديدا على الأمن القومي وتربطهم بحزب العمال الكردستاني المتمركز في العراق، والمدرج على قائمة الجماعات الإرهابية من قبل تركيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.

وتتجاهل واشنطن حتى الآن نداءات أنقرة، قائلة إن قوات سوريا الديمقراطية لا تزال حليفا وثيقا في محاربة متطرفي تنظيم "داعش" في سوريا.

واستمر الهجوم الجوي التركي حتى مساء الخميس، حيث أصاب 30 مما يشتبه بأنه منشأة نفطية، ومستودعات أسلحة في شمالي سوريا، حسبما قالت وزارة الدفاع اليوم الجمعة. وبشكل منفصل، أعلنت الوزارة تحييد 26 من الميليشيات الكردية في اشتباكات بالقرب من قاعدة عسكرية تركية.

وأكدت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الجمعة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن ضربات تركية منذ أمس الخميس قد أدت إلى مقتل 15 شخصا من بينهم 6 مدنيين. وأصيب أكثر من 12 آخرين، زعمت قوات سوريا الديمقراطية أنهم أصيبوا في هجمات استهدفت بالأساس البنية التحتية الإنسانية.

وفي نفس السياق، نفى مسؤول بوزارة الدفاع التركية اليوم الجمعة ما أعلنته قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها الأكراد عن مقتل خمسة جنود أتراك في عمليات شنتها ردا على هجمات تركية بطائرات مسيرة على المناطق الخاضعة لسيطرتها. ولدى سؤاله عن بيان قوات سوريا الديمقراطية قال المسؤول "هذا الادعاء غير صحيح".

خ.س/ع.ش (د ب أ، رويترز)