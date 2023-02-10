 سوريا: تحرك بطيء للمساعدات بعد الزلزال | DW الأخبار | DW | 10.02.2023

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سوريا: تحرك بطيء للمساعدات بعد الزلزال

تواجه المناطق المنكوبة في الشمال السوري مشاكل كبيرة في أعقاب الزلزال المدمر. وبغض النظر عن مناطق سيطرة الحكومة أو المعارضة يعاني السكان من حجم الدمار.

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الأوضاع صعبة في المناطق المنكوبة شمال سوريا بعد أيام من الزلزال المدمر.

مساعدات للمناطق المنكوبة في الشمال السوري 10.02.2023

متطوعون يتركون أماكن عملهم ويساعدون في نقل مواد الإغاثة إلى المحتاجين في المناطق المتضررة جراء الزلزال في تركيا وسوريا

متطوعون ألمان يساعدون في نقل مواد الإغاثة إلى المنكوبين في تركيا وسوريا 10.02.2023

This photo taken and handed out on February 10, 2023 by the German relief organisation ISAR shows members of their rescue teams saving a woman from the rubble of a collapsed building in Kirikhan, Turkey, more than 100 hours after an earthquake hit Turkey and Syria. - According to ISAR Germany, the 40-year old woman was in stable condition and got immediate medical treatment. It took more than 50 hours for the teams of I.S.A.R. Germany, I.S.A.R. Turkey and the BRH Bundesverband Rettungshunde German federal rescue dog association to save the woman, who was trapped in a depth of several meters under the rubble. The 7.8-magnitude quake early on February 6 has killed more than 20,000 people in Turkey and war-ravaged Syria, according to officials and medics in the two countries, flattening entire neighbourhoods. (Photo by Handout / I.S.A.R. / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / ISAR Germany - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

تركيا.. إنقاذ امرأة ظلت تحت الأنقاض 104 ساعات بعد الزلزال 10.02.2023

تواصل فرق البحث والإنقاذ في تركيا عملها في انتشال المحاصرين تحت الركام في اليوم الرابع بعد الزلزال المدمّر.

استمرار جهود البحث والإنقاذ في تركيا لليوم الرابع بعد الزلزال المدمر 10.02.2023

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A United Nations aid convoy that entered rebel-held northwestern Syria from Turkey through the Bab el-Hawa crossing, is pictured on February 9, 2023, the first since a devastating earthquake that killed thousands. - The 7.8-magnitude quake early on February 6 has killed more than 17,000 people in Turkey and war-ravaged Syria, according to officials and medics in the two countries, flattening entire neighbourhoods. (Photo by Omar HAJ KADOUR / AFP) (Photo by OMAR HAJ KADOUR/AFP via Getty Images)

دمشق توافق على إيصال المساعدات لمناطق الزلزال الخارجة عن سيطرتها 10.02.2023

قالت وكالة الأنباء السورية إن مجلس الوزراء وافق في جلسة استثنائية على إيصال مساعدات إنسانية إلى مناطق خارج سيطرة الحكومة السورية في شمال البلاد، فيما وجهت "الخوذ البيضاء" اتهامات للأمم المتحدة بالفشل في إيصال المساعدات.

EDITORS NOTE: Graphic content / Syrian rescuers and civilians shift through the rubble of a collapsed building on February 7, 2023, in the town of Jandairis, in the rebel-held part of Aleppo province, as search and rescue operations continue following a deadly earthquake. - The death toll from the massive earthquake that struck Turkey and Syria rose above 8,300, official data showed, with rescue workers still searching for trapped survivors. (Photo by Bakr ALKASEM / AFP)

سوريا تطلب مساعدة الاتحاد الأوروبي بعد الزلزال المدمر 08.02.2023

تقدّمت سوريا بطلب مساعدة رسمي للاتحاد الأوروبي بعد الزلزال الذي ضربها وتركيا، على ما أعلنته مفوضية التكتل القاري اليوم. وتستهدف العقوبات الأوروبية على سوريا مسؤولين وعسكريين وشركات وأصحاب أعمال.

A Syrian man cries as he sits on the rubble of a collapsed building in the rebel-held town of Jindayris on February 7, 2023, following a deadly quake. - The Syrian Red Crescent appealed to Western countries to lift sanctions and provide aid after a powerful earthquake has killed more than 1,600 people across the war-torn country. The 7.8-magnitude quake early the previous day, which has also killed thousands in neighbouring Turkey, led to widespread destruction in both regime-controlled and rebel-held parts of Syria. (Photo by AAREF WATAD / AFP)

زلزال تركيا وسوريا- ارتفاع حصيلة الضحايا وتضاؤل الأمل بنجاة العالقين! 10.02.2023

رغم تراجع الأمل بالعثور على ناجين، تتواصل جهود إنقاذ ضحايا الزلزال الذي أودى بحياة نحو 22 ألف شخص في تركيا وسوريا. وتستمر الجهود الدولية لإيصال المساعدات إلى البلدين، خصوصًا سوريا، مع إعلان واشنطن تعليق بعض العقوبات.

Rescue workers search for survivors under the rubble following an earthquake in Diyarbakir, Turkey February 6, 2023. REUTERS/Sertac Kayar

عدد الضحايا في سوريا وتركيا يرتفع وشولتس يعرض المساعدة 06.02.2023

ارتفع عدد قتلى الزلزال الذي ضرب مناطق بجنوب تركيا وشمال سوريا بشكل كبير متجاوزا 2300 شخص. وفيما قدم المستشار الألماني التعازي للرئيس التركي معربا عن استعداد بلاده لتقديم المساعدة، عرضت إسرائيل بدورها مساعدتها الإنسانية.